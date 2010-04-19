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Sharp yeni mobil internet cihazı NetWalker PC-T1'i tanıttı

9 yıl
8,6b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sharp yeni mobil internet cihazı NetWalker PC-T1'i tanıttı
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Microsoft'un yeni sosyal ağ telefonları Kin One ve Kin Two'nun arkasındaki üretici isim olan Sharp, NetWalker serisi altında hazırladığı yeni mobil internet cihazı PC-T1'i satışa sunmaya hazırlanıyor. Tasarım özellikleri, ekran boyutu ve hedef kitlesiyle Dell Mini 5'e rakip olması beklenen NetWalker PC-T1, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 5-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip.

ARM platformunu temel alan ve üzerinde Freescale firmasının geliştirdiği i.MX515 isimli işlemcisi bulunan mobil internet cihazı, 150 × 90 × 18 ~ 21.3mm boyutlarında ve 280 gram ağırlığında. 512MB sistem belleğine sahip olan ve MicroSD kart ile 8GB kapasiteli bellek kartı ile geleceği belirtilen mobil internet cihazında kablosuz iletişim için 802.11b/g ile birlikte Bluetooth 2.1 desteği sunulmakta.

Sharp tarafından hazırlanan ultra-mobil cihazların önemli bir kısmında olduğu gibi entegre sözlük özelliğine de sahip olması beklenen NetWalker PC-T1'in aynı zamanda elektronik kitap okuyucusu olarak ta kullanılabilecek. İşletim sistemi olarak Ubuntu 9.04'ü kullanan cihaz, çıkartılabilir pili ile 6 saate kullanım süresi sunabiliyor. Mayıs ayında satışa sunulacak Sharp NetWalker PC-T1'in fiyatı ise 510$ olacak.

Sharp yeni mobil internet cihazı NetWalker PC-T1'i tanıttı
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Batuist 9 yıl
ekran çevresinde kalan çerçeve çok kalın.. Zarif bir görüntü için bence bu çerçevenin daha ince olması şart.. Bu konuda dell daha iyi gözüküyordu..
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Denubis 9 yıl
fiyat biraz pahalı gibi
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