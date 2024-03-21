Shell'den önemli karar: 1.000 akaryakıt istasyonunu kapatacak

Shell'in dünya genelinde 46.000'den fazla akaryakıt istasyonu mevcut. Şirket önümüzdeki yılın sonuna kadar bu istasyonların yaklaşık %3'ünü, yani 1.000 tanesini kapatmayı planlıyor. Shell bu hamleyi elektrikli araç şarj istasyonlarına yönelik talepteki artışı karşılamak için yapıyor.
Otomotiv sektöründeki değişime ayak uydurma çabaları
Shell, 2023 yılında 54.000 olan elektrikli araç şarj noktası sayısını 2025 yılında 70.000'e ve 2030 yılında 200.000'e çıkarmayı planlıyor. Şirket benzin istasyonlarının konumunun elektrikli araç şarj istasyonları için de ideal olduğu görüşünde. Bu kapsamda 1.000 akaryakıt istasyonu elden çıkarılacak ve geri kalanlara daha fazla sayıda elektrikli araç şarj istasyonu kurulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.