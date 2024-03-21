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    Anlık Bildirim

    Shell'den önemli karar: 1.000 akaryakıt istasyonunu kapatacak

    Shell akaryakıt istasyonlarını kapatarak elektrikli araç şarj istasyonlarına yatırım yapacağını açıkladı. Şirket 2025 yılı sonuna kadar 1.000'den fazla akaryakıt istasyonunu elden çıkaracak.
    Shell'den önemli karar: 1.000 akaryakıt istasyonunu kapatacak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük ikinci fosil yakıt üreticisi Shell, 2025 yılının sonuna kadar 1.000 akaryakıt istasyonunu kapatmayı planladığını duyurdu. Şirket bunun yerine elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısını artırmaya odaklanacak.

    Shell'in dünya genelinde 46.000'den fazla akaryakıt istasyonu mevcut. Şirket önümüzdeki yılın sonuna kadar bu istasyonların yaklaşık %3'ünü, yani 1.000 tanesini kapatmayı planlıyor. Shell bu hamleyi elektrikli araç şarj istasyonlarına yönelik talepteki artışı karşılamak için yapıyor.

    Shell'den önemli karar: 1.000 akaryakıt istasyonunu kapatacak Tam Boyutta Gör

    Otomotiv sektöründeki değişime ayak uydurma çabaları

    Shell, 2023 yılında 54.000 olan elektrikli araç şarj noktası sayısını 2025 yılında 70.000'e ve 2030 yılında 200.000'e çıkarmayı planlıyor. Şirket benzin istasyonlarının konumunun elektrikli araç şarj istasyonları için de ideal olduğu görüşünde. Bu kapsamda 1.000 akaryakıt istasyonu elden çıkarılacak ve geri kalanlara daha fazla sayıda elektrikli araç şarj istasyonu kurulacak.

    Shell'den önemli karar: 1.000 akaryakıt istasyonunu kapatacak Tam Boyutta Gör
    Shell'in akaryakıt istasyonlarını kapatma kararı, otomotiv sektöründe yaşanan değişimin bir göstergesi. Elektrikli araçlara olan talep arttıkça, benzinli araçlara yönelik talep azalıyor. Shell de bu değişime ayak uydurmak için elektrikli araç şarj istasyonlarına yatırım yapacak. Şirket, kapatacağı akaryakıt istasyonlarının yerleri hakkında herhangi bir bilgi vermedi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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