Shell'den önemli karar: 1.000 akaryakıt istasyonunu kapatacak

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük ikinci fosil yakıt üreticisi Shell, 2025 yılının sonuna kadar 1.000 akaryakıt istasyonunu kapatmayı planladığını duyurdu. Şirket bunun yerine elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısını artırmaya odaklanacak.

Shell'in dünya genelinde 46.000'den fazla akaryakıt istasyonu mevcut. Şirket önümüzdeki yılın sonuna kadar bu istasyonların yaklaşık %3'ünü, yani 1.000 tanesini kapatmayı planlıyor. Shell bu hamleyi elektrikli araç şarj istasyonlarına yönelik talepteki artışı karşılamak için yapıyor.

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Otomotiv sektöründeki değişime ayak uydurma çabaları

Shell, 2023 yılında 54.000 olan elektrikli araç şarj noktası sayısını 2025 yılında 70.000'e ve 2030 yılında 200.000'e çıkarmayı planlıyor. Şirket benzin istasyonlarının konumunun elektrikli araç şarj istasyonları için de ideal olduğu görüşünde. Bu kapsamda 1.000 akaryakıt istasyonu elden çıkarılacak ve geri kalanlara daha fazla sayıda elektrikli araç şarj istasyonu kurulacak.

Tam Boyutta Gör Shell'in akaryakıt istasyonlarını kapatma kararı, otomotiv sektöründe yaşanan değişimin bir göstergesi. Elektrikli araçlara olan talep arttıkça, benzinli araçlara yönelik talep azalıyor. Shell de bu değişime ayak uydurmak için elektrikli araç şarj istasyonlarına yatırım yapacak. Şirket, kapatacağı akaryakıt istasyonlarının yerleri hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

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