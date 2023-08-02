Volkswagen'in yeni modellerinin isimleri ortaya çıktı: Tarokko, Teria ve daha fazlası

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Otomotiv devi Volkswagen, Alman Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yeni ticari marka tescilleri için birkaç başvuruda bulundu. Şirketin gelecekte piyasaya süreceği modelleri adlandırmak için kullanabileceği toplam altı ticari marka başvurusu keşfedildi.

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Volkswagen'in tescil başvurusu yaptığı ticari markalar Tivas, Tyber, Therion, Teria, Tarokko ve Taroko olarak sıralanıyor. Bu ticari markaların araçlar, oyunlar, oyuncaklar, video oyunları, reklam ve inşaat makineleri gibi çeşitli kategorileri kapsadığını belirtelim.

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Tarokko ve Taroko isimleri Volkswagen meraklılarına tanıdık gelecektir. Hatırlayacağınız üzere şirket 2018'de Tarok isimli etkileyici bir pick-up konsepti tanıtmıştı. Ancak büyük beğeni toplayan araç hiçbir zaman seri üretime girmedi.

Crossover ve SUV isimleri T ile başlıyor

Fakat Volkswagen, büyüyen kompakt pick-up segmenti karşısında aracı biraz değiştirilmiş bir isimle piyasaya sürmeye karar vermiş görünüyor. Şirket standart isimlendirme düzenini sürdürürse, kalan dört ticari marka yeni crossover ve SUV modellerinde kullanılacak.

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Alman markaya ait tüm crossover ve SUV'ların T ile başlayan isimlere sahip olduğunu belirtmek gerekir. Teramont, Tiguan, Touareg, Taos, Tavendor, T-Cross ve Tharu gibi... Tivas, Tyber, Therion ve Teria isimli modellerin nasıl olacağını ve piyasaya çıkıp çıkmayacağını hep birlikte göreceğiz.

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Volkswagen'in yeni modellerinin isimleri ortaya çıktı