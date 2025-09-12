Volvo CEO’su: Elektrik dalgası bazı Batılı otomobil markalarını yok edecek

Samuelsson, 2012-2022 yılları arasında Volvo’yu başarıyla yönetmiş ve halka arz sürecinde şirketi zirveye taşımıştı. Ancak onun görevden ayrılmasının ardından Volvo hisseleri düşüşe geçti. Bu gelişmeler üzerine Samuelsson, Volvo’nun kalıcı yeni liderini bulma sürecine destek olmak amacıyla bir süre önce iki yıllık bir sözleşme ile yeniden CEO olarak göreve başladı.
Bazı Batılı şirketler gelecekte olmayacak
Samuelsson’a göre otomotiv endüstrisi önümüzdeki yaklaşık 10 yıl içinde tamamen elektrikli araçlara geçecek ve bu süreç bazı markaların varlığını sürdürememesine yol açacak: “Sektör elektrikli hale gelecek, geri dönüş yok. Bazı bölgelerde bu biraz daha uzun sürebilir, ancak yön belli. (Yaklaşık) 10 yıl içinde, tüm arabalar elektrikli olacak ve daha düşük maliyetli olacak.”
Samuelsson, yeni düzende Ford, GM, Toyota ve Volkswagen gibi eski dönemin baskın oyuncularının yerini alacak iki ya da üç güçlü Çin markası olacağının altını çizerek bunun eski markalar için ortamı daha zor hale getireceğini aktarıyor: “Bu da bir yeniden yapılanma dalgasını tetikleyecek. Bazı şirketler yeni koşullara uyum sağlayacak ve hayatta kalacak. Diğerleri ise kalamayacak.”
Samuelsson, hangi markaların bu süreçte yok olacağını net olarak belirtmese de, Volvo'nun ayakta kalacak markalardan biri olacağına dair umutlu. Elbette bu umudun bir kısmı elektrifikasyon konusunda büyük ilerleme kaydeden ve İsveçli otomobil üreticisinin çoğunluk hisselerine sahip olan Çinli Geely'ye de dayanıyor.
hayret vagbotlar çamur atmamış...