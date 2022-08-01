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    Nirvana Finance saldırıya uğradı, stabil coini çöktü

    Platforma borç veriyormuş gibi davranarak fazla kripto para birimi üretilmesini sağlayan saldırganlar Nirvana Finance’i 3.49 milyon dolar doğrudan ayrıca yatırımcıyı da dolaylı olarak zarara uğrattı. 
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    Nirvana Finance
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    Kripto para dünyasının yıl başından bu yana uğraştığı büyük çöküş bir yana siber saldırıların da ardı arkası kesilmiyor. Henüz yeni bir teknoloji olan blok zinciri teknolojisinin açıklarını bulan ağırlıklı olarak Kuzey Koreli saldırganlar milyarlarca dolarlık vurgun yaptı.

    Nirvana Finance mağdur oldu

    Siber saldırganlar her seferinde farklı bir yol bularak kripto para platformlarının adeta kökünü kurutuyor. Bu kez Solana ağında faaliyet gösteren Nirvana Finance flash borç olarak tanımlanan saldırı yöntemi ile zarara uğratıldı.

    Saldırgan Solend platformundan 10 milyon dolarlık USDC borç aldı. Nirvana Finance platformunu ise manipüle ederek bunu 10 milyon dolarlık ANA yerel tokenine çevirdi. Sonrasında ise ANA tokeni USDT yaptı ve 13.49 milyon dolarlık bir varlık edindi. 10 milyon doları yeniden Solend platformuna gönderdi ve elinde kalan 3.49 milyon doları ETH yaparak kaçırdı.

    Saldırı sonrasında ANA token yüzde 82 değer kaybederek 1.48 dolar oldu. Stabil coin NIRV ise denge bozulduğu için yüzde 83 değer kaybetti. Haliyle olan yine yatırımcıya oldu. Nirvana Finance saldırganın kimliğini tespit etmeye çalışırken aynı zamanda varlıkları geri iade ederse 300 bin dolarlık bir ödül de vadediyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 22 saat önce

    Çok güzel yaw

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