Shogun'un 2. sezonunun ne aşamada olduğu açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2024'e damga vuran dizilerden biri de Shogun oldu. James Clavell'ın daha önce 1980 yapımı bir mini diziye de kaynaklık eden romanından uyarlanan Shogun, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Bu başarısını yüksek izlenme rakamları ve ödüllerle de taçlandırdı. Normalde bir mini dizi olarak tasarlanan Shogun bu kadar büyük ilgi görünce 2. sezon da kaçınılmaz oldu. Nitekim ilk sezon tamamlandıktan kısa süre sonra dizinin 2. sezonla yoluna devam edeceği duyuruldu.

Shogun'un 2. Sezon Senaryoları Çok Yakında Tamamlanmış Olacak

O günden beri hazırlık aşamasında olan 2. sezon, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Dizinin yaratıcılarından olan Justin Marks, Shogun'un ödüllendirildiği Altın Küre Ödülleri'nin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hazırlık aşamasındaki 2. sezona dair soruları yanıtlayan Marks, bir süredir senarist ekibiyle birlikte 2. sezon üzerinde çalıştıklarını ve yeni sezonun senaryolarının yaklaşık altı hafta içinde tamamlanmış olacağını açıkladı.

Marks, yeni sezonun çekimlerine ne zaman başlanacağı sorusunu ise cevapsız bıraktı. Ancak senaryoların şubat ayı içinde tamamlanacak olması, Shogun'un çok büyük ihtimalle 2025 bitmeden sete döneceği anlamına geliyor.

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İzleyicileri 1600'lerin Feodal Japonya'sına götüren Shogun, gemisi Japonya kıyılarında karaya oturan İngiliz bir denizcinin, yabancısı olduğu bu topraklardaki iktidar mücadelesinin içine çekilmesini anlatıyor. Bu denizcinin kendisine sağladığı bilgilerin düşmanlarına karşı verdiği mücadelede dengeleri değiştirebileceğini fark eden Lord Yoshii Toranaga, kültürlerine yabancı olan bu Avrupalıyı hanesine kabul ederek, sadakatlerin her an sınandığı riskli bir güç mücadelesine giriyor.

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