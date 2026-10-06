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    111 milyar dolarlık dev anlaşma tamamlandı: Warner Bros ve Paramount artık tek stüdyo

    Hollywood'da tüm dengeleri değiştirmesi beklenen 111 milyar dolarlık Warner Bros.-Paramount anlaşması bugün resmi olarak tamamlandı. İki dev stüdyo birleşerek Skydance adlı bir medya devi oluşturdu.

    111 milyar dolarlık dev anlaşma tamamlandı: Warner Bros ve Paramount artık tek stüdyo
    Hollywood bugün sonsuza dek değişmiş olabilir. Paramount, aylardır tamamlamaya çalıştığı 111 milyar dolarlık Warner Bros anlaşmasını bugün resmi olarak tamamladı ve Hollywood'un en köklü, en büyük stüdyolarından ikisini tek çatı altında buluşturdu. Warner Bros. ve Paramount'un birleşmesiyle oluşacak bu yeni medya devi, Skydance adını alacak.

    Bu birleşmeyle birlikte Hollywood'un en büyük film şirketi hâline gelen Skydance, hem Warner Bros'tan devraldığı Harry Potter, Game of Thrones, DC Films'i, hem de Paramount'un sahibi olduğu Transformers, Mission: Impossible, Top Gun gibi serileri kontrol edecek.

    Artık hem HBO ve HBO Max'in, hem de Paramount+'un sahibi olan Sykdance, TV tarafında da elini epey güçlendirecek. Zira sadece HBO değil; CNN, CBS, TNT gibi ABD'nin önde gelen kanallarından bazıları da Skydance'in kontrolüne geçmiş olacak.

    111 milyar dolarlık Warner Bros-Paramount anlaşması tamamlandı Tam Boyutta Gör

    Skydance'i Trump ve İsrail Destekçisi David Ellison Yönetecek

    Sykdance'in başına David Ellison geçecek. Ünlü teknoloji milyarderi Larry Ellison'ın oğlu olan David Ellison, Paramount'u daha iki yıl önce satın almış ve Paramount Skydance'e dönüştürmüştü. Şimdi Skydance'in CEO'su olarak iki dev stüdyoyu birden kontrolüne almış olacak. İşin bu kısmı hem Hollywood'da hem de dünya genelinde tepki topluyor. Hatta bu yüzden Mark Ruffalo gibi bazı oyuncular ve sinemacılar, aylardır bu anlaşmayı durdurmaya çalışıyordu. Ancak günün sonunda kazanan Trump ve İsrail'in desteğini alan Ellisonlar oldu. Şimdi onların kontrolüne geçen Skydance'in, özellikle muhalif kanatta yer alan sinemacılara Warner Bros. ve Paramount'un kapılarını kapatacağı düşünülüyor. Nitekim daha şimdiden bir kara listenin oluşturulduğu konuşuluyor. Bu yüzden başta da belirttiğimiz gibi, 6 Ekim muhtemelen Hollywood için yeni bir dönemin başladığı gün olacak.

    Bu kritik değişimin yansımaları şimdiden ortaya çıkmış durumda. Skydance, Warner Bros.'un başında yer alan Michael De Luca ve Pamela Abdy ikilisi ile yola devam etmeyecek. Onların yerine Skydance'in belirlediği yeni isimler yönetimi alacak. DC Films tarafında ise şimdilik bir değişiklik yapılmayacak. James Gunn, bir süre daha DC Sinematik Evreni'nin başında kalmaya devam edecek.

    Kaynakça https://www.skydance.com/news/press/paramount-completes-acquisition-of-warner-bros-discovery-creating-a-new-global-entertainment-leader-skydance https://www.theguardian.com/business/2026/oct/06/paramount-warner-bros-skydance-merger
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