Gişe rekorları kıran Spider-Man: Brand New Day dijitale geldi: Artık evde izlenebiliyor

Spider-Man: Brand New Day, Son Dönemde Çıkan En Başarılı Marvel Filmi Oldu
Tom Holland'ın bir kez daha Peter Parker'a hayat verdiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ancak kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanıyor. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerini bu kez Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) alıyor. Filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Bu kahramanların başında ise Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk veJon Bernthal'ın Punisher'ı geliyor.
Tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü filmi olan Spider-Man: Brand New Day, sadece gişe rakamlarıyla değil aldığı olumlu yorumlarla da Marvel'ın son dönemde çıkan en başarılı işi oldu. Bugün itibarıyla filmin IMDb puanı 8.0, Rotten Tomatoes puanı ise %90.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: