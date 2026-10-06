Gişe rekorları kıran Spider-Man: Brand New Day dijitale geldi: Artık evde izlenebiliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Gişede en iyimser beklentilerin bile üzerine çıkarak 2.5 milyar dolar hasılata ulaşan Spider-Man: Brand New Day, rekorları alt üst ettiği sinema yolculuğunu tamamladı ve bugün itibarıyla ev sinemasına geldi. Film artık pek çok ülkede Amazon Video ve Google Play Filmler gibi öde-izle servisleri üzerinden kiralanabiliyor ya da satın alınabiliyor.

Spider-Man: Brand New Day, Son Dönemde Çıkan En Başarılı Marvel Filmi Oldu

Tom Holland'ın bir kez daha Peter Parker'a hayat verdiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ancak kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanıyor. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerini bu kez Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) alıyor. Filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Bu kahramanların başında ise Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk veJon Bernthal'ın Punisher'ı geliyor.

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Tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü filmi olan Spider-Man: Brand New Day, sadece gişe rakamlarıyla değil aldığı olumlu yorumlarla da Marvel'ın son dönemde çıkan en başarılı işi oldu. Bugün itibarıyla filmin IMDb puanı 8.0, Rotten Tomatoes puanı ise %90.

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