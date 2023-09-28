Uygulama ile mantar yetiştirmek: Shroomy Forager

Bugün mantar yetiştiriciliği önemli bir sektör haline geldi ve üretim için belirli ortam şartlarının karşılanması gerekiyor. Bu işi amatör olarak yapmak isteyenler için basit tarzda yetiştirme setleri var ancak artık teknoloji de devreye girdi. Shroomy Forager buna son örnek.

Shroomy Forager nedir?

Shroomy Forager oturma odasında mantar yetiştirmek isteyenlere ihtiyaçları olan her şeyi tek pakette sunan patentli bir çözüm. Mini bir kap içerisinde sıcaklık, nem ve CO2 seviyelerinin otomatik olarak ayarlandığı Shroomy Forager ayrıca ideal ışık şartlarını da sağlıyor.

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Kap içerisinde her çeşit mantar ve yenilebilir otlar yetiştirmek mümkün. Uygulama türüne göre iç ortamı hazır hale getiriyor. Kullanıcı isterse ayarlamaları kendisi de yapabiliyor. Shroomy Forager seti kampanya tamamlanırsa 210$ bağış karşılığında Şubat ayında dağıtıma başlayacak.

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