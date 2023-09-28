Uygulama ile mantar yetiştirmek: Shroomy Forager

Shroomy Forager nedir?
Shroomy Forager oturma odasında mantar yetiştirmek isteyenlere ihtiyaçları olan her şeyi tek pakette sunan patentli bir çözüm. Mini bir kap içerisinde sıcaklık, nem ve CO2 seviyelerinin otomatik olarak ayarlandığı Shroomy Forager ayrıca ideal ışık şartlarını da sağlıyor.
Kap içerisinde her çeşit mantar ve yenilebilir otlar yetiştirmek mümkün. Uygulama türüne göre iç ortamı hazır hale getiriyor. Kullanıcı isterse ayarlamaları kendisi de yapabiliyor. Shroomy Forager seti kampanya tamamlanırsa 210$ bağış karşılığında Şubat ayında dağıtıma başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.