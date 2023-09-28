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    Uygulama ile mantar yetiştirmek: Shroomy Forager

    Shroomy Forager mantar yetiştirme seti, uygulama üzerinden kap içerisindeki tüm şartları bitkinin türüne göre ayarlayabildiğiniz patentli bir proje olarak öne çıkıyor. 
    Shroomy Forager
    Bugün mantar yetiştiriciliği önemli bir sektör haline geldi ve üretim için belirli ortam şartlarının karşılanması gerekiyor. Bu işi amatör olarak yapmak isteyenler için basit tarzda yetiştirme setleri var ancak artık teknoloji de devreye girdi. Shroomy Forager buna son örnek.  

    Shroomy Forager nedir?

    Shroomy Forager oturma odasında mantar yetiştirmek isteyenlere ihtiyaçları olan her şeyi tek pakette sunan patentli bir çözüm. Mini bir kap içerisinde sıcaklık, nem ve CO2 seviyelerinin otomatik olarak ayarlandığı Shroomy Forager ayrıca ideal ışık şartlarını da sağlıyor.

    Kap içerisinde her çeşit mantar ve yenilebilir otlar yetiştirmek mümkün. Uygulama türüne göre iç ortamı hazır hale getiriyor. Kullanıcı isterse ayarlamaları kendisi de yapabiliyor. Shroomy Forager seti kampanya tamamlanırsa 210$ bağış karşılığında Şubat ayında dağıtıma başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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