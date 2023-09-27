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    Uyku kaliteniz Ozlo kulaklıklara emanet

    Ozlo Sleepbuds tam kablosuz kulaklık modeli geceleri rahat bir uyku uyuyabilmeniz için tasarlandı. Gece boyunca rahatsızlık vermeden ve dış sesleri keserek uyku kalitenizi arttırıyor. 
    Ozlo Sleepbuds Tam Boyutta Gör
    Kaliteli bir uyku uyumak insan sağlığını doğrudan etkileyen faktörlerden. Bu bakımdan insanlar uyku kalitesine dikkat etmek zorunda. Dış ortam seslerinden aşırı etkilenen hassas kişiler için kulak tıkacı veya kulaklık ile rahatlatıcı müzik dinlemek gibi çözümler mevcut. Ozlu Sleepbuds ise daha farklı bir çözüm sunuyor.

    Ozlo Sleepbuds nedir?

    Ozlo Sleepbuds yapay zekâ ile desteklenmiş bir tam kablosuz kulaklık. Kulaklığın silikon uçları şemsiye tarzında geliştirilmiş ve pasif olarak sesleri maskeleyebiliyor. Ayrıca gece boyunca rahatsızlık vermiyor. Uygulama ise kullanıcıya göre farklı müzikler çalarak gece boyunca dış seslerden arındırıyor.

    Barındırdığı sensörler ile uyku döngüsünü takip eden kulaklık istenirse belirli bir saatte müziği kapatıyor ve sadece pasif gürültü engellemeyi kullanıyor. Alarm zamanında ise özel müziklerle kullanıcı yavaş yavaş uyandırılıyor.

    Kulaklığın kutusu ise daha fazla dikkat çekiyor. Firma kutuya farklı sensörler yerleştirmiş. Ortamda ışık, sıcaklık ve ses değişimini takip ederek kullanıcıya bunları rapor ediyor. Buna göre tavsiyelerde bulunuyor.

    Ozlo Sleepbuds tek şarj ile 10 saat kullanılabiliyor. Kutusu ile bu 40 saat üzerine çıkabiliyor. Ortam sensörleri kullanıldığında bu süre azalabiliyor. Ozlo Sleepbuds bildiğimiz tam kablosuz kulaklıklardan biraz farklı ve 229$ bağış karşılığı alınabilen Ozlo Sleepbuds ilk etapta ABD ve Kanada’da piyasaya çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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