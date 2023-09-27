Uyku kaliteniz Ozlo kulaklıklara emanet

Ozlo Sleepbuds nedir?
Ozlo Sleepbuds yapay zekâ ile desteklenmiş bir tam kablosuz kulaklık. Kulaklığın silikon uçları şemsiye tarzında geliştirilmiş ve pasif olarak sesleri maskeleyebiliyor. Ayrıca gece boyunca rahatsızlık vermiyor. Uygulama ise kullanıcıya göre farklı müzikler çalarak gece boyunca dış seslerden arındırıyor.
Barındırdığı sensörler ile uyku döngüsünü takip eden kulaklık istenirse belirli bir saatte müziği kapatıyor ve sadece pasif gürültü engellemeyi kullanıyor. Alarm zamanında ise özel müziklerle kullanıcı yavaş yavaş uyandırılıyor.
Kulaklığın kutusu ise daha fazla dikkat çekiyor. Firma kutuya farklı sensörler yerleştirmiş. Ortamda ışık, sıcaklık ve ses değişimini takip ederek kullanıcıya bunları rapor ediyor. Buna göre tavsiyelerde bulunuyor.
Ozlo Sleepbuds tek şarj ile 10 saat kullanılabiliyor. Kutusu ile bu 40 saat üzerine çıkabiliyor. Ortam sensörleri kullanıldığında bu süre azalabiliyor. Ozlo Sleepbuds bildiğimiz tam kablosuz kulaklıklardan biraz farklı ve 229$ bağış karşılığı alınabilen Ozlo Sleepbuds ilk etapta ABD ve Kanada’da piyasaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.