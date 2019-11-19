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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu 17'nin tasarımını ortaya koyan yeni bir görsel yayınlandı

    Şık görünüme sahip akıllı telefonları ile büyük beğeni toplayan Meizu yakında yeni bir amiral gemisi telefon çıkaracak. Meizu 17'nin tasarımını gözler önüne seren yeni bir görsel sızdırıldı.
    3 gün
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Meizu 17'nin tasarımını ortaya koyan yeni bir görsel yayınlandı
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    Mobil sektörle ilgili istihbaratları ile öne çıkan @AndroidSaint adlı Twitter kullanıcısı Meizu 17'nin tasarımını açığa çıkaran yeni bir görsel yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen ID.3'ün elektrik motoru bir spor çantasına sığacak kadar küçük"

    Çinli şirketin cihazlarında kullandığı tasarım tüketicilerin büyük bir kısmı tarafından beğeniliyor. Zira Meizu ekran çerçevelerini inceltse de telefonlarında hiç ekrana gömülü kamera veya açılır-kapanır kamera mekanizması kullanmamıştı.

    Meizu 17'de ise üst çerçeve hayli fazla inceldiği için ön kamerayı yerleştirecek alan kalmamış gibi görünüyor. Peki şirket bu sorunu nasıl aştı?

    Meizu 17'nin tasarımını ortaya koyan yeni bir görsel yayınlandı
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    Ön kamera fark edilmiyor bile

    Selfie kamerası hücresel şebeke ve batarya gücü simgeleriyle aynı hizaya yerleştirildi. Sensör o kadar küçük ki, ilk bakışta nerede olduğunu bile anlayamıyorsunuz.

    Cihazın arka panelinde dörtlü kamera sistemi ve halka şeklinde LED flaş var. Meizu 17'nin yakın zamanda tanıtılması bekleniyor. Amiral gemisi telefon 5G bağlantısını da destekleyecek.



    https://twitter.com/AndroidSaint/status/1196362489979719680 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün
    Meizu bir ayrıcalıktır.
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    Sedunar 2 gün
    Android güncellemesini almaz, yazılımsal sorunlar olabilir, bunlar eksi yönleri
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    por favor 2 gün
    5 yaşındaki yeğenim aynı tasarımı çizer.
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    StarSOzi 3 gün
    Bu telefonla yeni tanıştım sayılır, almayı düşünüyorum fakat kafama takılan en büyük sorun güncellemeleri düzenli olarak alıp almadığını ve android sürüm değişimlerine ne kadar ayak uydurduğunu bilemiyorum. Örneğin benim için güncellemeler ve yenilik takibi konusundaki en iyi telefon şimdiye kadar xiaomi olmuştur, en kötü telefonuna minimum 5 6 yıl güncel tutmuş sonrasındada güvenlik güncellemeleri ile desteklemeyede devam etmiştir.. Meizu yu uzun süredir kullanan arkadaşlar önerirmisiniz, acaba xiaomi de aldığım keyfi (yazılımsal olarak) verirmi bu marka ?
    4 Yanıt Yanıtla
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    rosedaled3 3 gün StarSOzi
    5-6 sene hangi modeli güncel tutmuş Xiaomi ? Bende mi 5s var ne android nede miui sürümü olarak güncel durumdayım? Güvenlik yaması desen 1 seneyi geçmiş.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Bloodin 3 gün StarSOzi
    Meizu'ya Android güncellemesi ya gelmez ya da 1 sayı atlar fakat Flyme güncellemeleri ile 4-5 yıl boyunca cihazın güvenlik yamasını yükseltir ve yeni özellikler eklemeye devam eder. Xiaomi de en fazla 2 güncelleme veriyor Android'de fakat MIUI güncellemesini 4-5 yıl tutabiliyor. Bu bakımdan benzer sayılırlar. Ben halen şu an piyasanın en alınası cihazı olarak Meizu 16th'yi görüyorum, 2300 TL'ya rakiplerinin hiçbirinde bulunmayan özellikler olan Super Amoled ekran, ekrandan parmak izi okuma, stereo hoparlör, çelik kasa, optik görüntü sabitleyicili kaliteli bir kamera, haptic titreşim motoru, lazer otofokus ve en önemlisi de Snapdragon 845 sunuyor olması oldukça etkileyici.
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    BekirHan 3 gün StarSOzi
    Sizi şöyle alalım;
    flymeos.com/...
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    Kefelon 3 gün
    Meizu tasarım konusunda farkını her sene ortaya koyan bir firmaydı. Şimdi tek düze olmaya başladı sanki.
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    mesci_663 3 gün
    Bu telefon sadece bir sonraki Android güncellemesini almayacak .dd
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    boakoms 3 gün mesci_663
    Android güncellemeleri ile gelen ve firmaların kendi arayüzleri ile yapıp kullanıcılara sunulamayan 5 tane özellik sayabilir misiniz ?
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    meizu 17, tasarım ve
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