Meizu 17'nin tasarımını ortaya koyan yeni bir görsel yayınlandı

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Mobil sektörle ilgili istihbaratları ile öne çıkan @AndroidSaint adlı Twitter kullanıcısı Meizu 17'nin tasarımını açığa çıkaran yeni bir görsel yayınladı.

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Çinli şirketin cihazlarında kullandığı tasarım tüketicilerin büyük bir kısmı tarafından beğeniliyor. Zira Meizu ekran çerçevelerini inceltse de telefonlarında hiç ekrana gömülü kamera veya açılır-kapanır kamera mekanizması kullanmamıştı.

Meizu 17'de ise üst çerçeve hayli fazla inceldiği için ön kamerayı yerleştirecek alan kalmamış gibi görünüyor. Peki şirket bu sorunu nasıl aştı?

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Ön kamera fark edilmiyor bile

Selfie kamerası hücresel şebeke ve batarya gücü simgeleriyle aynı hizaya yerleştirildi. Sensör o kadar küçük ki, ilk bakışta nerede olduğunu bile anlayamıyorsunuz.

Cihazın arka panelinde dörtlü kamera sistemi ve halka şeklinde LED flaş var. Meizu 17'nin yakın zamanda tanıtılması bekleniyor. Amiral gemisi telefon 5G bağlantısını da destekleyecek.

https://twitter.com/AndroidSaint/status/1196362489979719680