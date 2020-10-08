Sıcak Fırsatlar’da günün en çok tıklanan 10 teknolojik Amazon ürünü

Prime abonelik modelini Türkiye’de uygulamaya aldıktan sonra önemli bir rüzgarı arkasına alan Amazon, anlık sunduğu önemli fırsatlarla ilgi çekmeye devam ediyor. Son günlerde DonanımHaber kullanıcılarının da ciddi anlamda ilgi gösterdiğini forumdaki konuşmalardan görüyoruz. Biz de çok paylaşılan ve tıklanan link’leri derleyerek fırsat olabilecek ürünleri derleyip sizlere sunmak istedik.
Listeyi hazırlarken market, kişisel bakım gibi kategorilere giren çocuk bezi, şampuan, tuvalet kağıdı gibi ürünleri listenin dışında bıraktık ve teknolojik kategorisine girebilecek ürünleri derlemeye çalıştık. Yazıyı yayına hazırladığımız esnada halen Amazon’dan satın alınabilir durumda olan ve bugün içerisinde en çok tıklanmış ürünler şöyle:
General Mobile M100378 Turbo Şarj Adaptörü- 15,80 TL
HP 2721 Deskjet Çok Fonksiyonlu AIO Wi-Fi Yazıcı - 439 TL
General Mobile M100354 Turbo Şarj Adaptörü - 47,95 TL
Powerway Wrx08 Speaker, Powerbank - 108,69TLİlginizi Çekebilir Amazon’dan Prime kullanıcılarına özel Xiaomi kampanyası
Trust GXT1125 QUNO Laptop Soğutucu Stand - 228,44TL
General Mobile M100381 Turbo Şarj Adaptörü - 30TL
Xiaomi Mi True Wireless Earphone 2 Basic - 229,67TL
Philips HD7461/20 Kahve Makinesi - 525TL
Asus DSL-AC750 DualBand Ebeveyn Kontrol Destekli Modem 419,97TL
Philips GC8950/30 PerfectCare Expert Plus Buhar Kazanlı Ütü - 1555,90TL
iRobot Roomba 671 Robot Süpürge - 1956,08TL
Mi Air Purifier 2H Akıllı Hava Temizleyici - 684,32TL
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Dolan kartusu var mi, Sicak firsat mi
Sicak firsatlarda konusunu goremedim de