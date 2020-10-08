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    Sıcak Fırsatlar’da günün en çok tıklanan 10 teknolojik Amazon ürünü

    Amazon.com.tr'de DonanımHaber kullanıcıların en çok tıkladığı ürünleri listeledik. “Sıcak Fırsat” olarak nitelenebilecek ürünleri ortaya çıkaran listedeki halen alınabilir ürünler şöyle:
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    7,9b
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Sıcak Fırsatlar’da günün en çok tıklanan 10 teknolojik Amazon ürünü
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    Prime abonelik modelini Türkiye’de uygulamaya aldıktan sonra önemli bir rüzgarı arkasına alan Amazon, anlık sunduğu önemli fırsatlarla ilgi çekmeye devam ediyor. Son günlerde DonanımHaber kullanıcılarının da ciddi anlamda ilgi gösterdiğini forumdaki konuşmalardan görüyoruz. Biz de çok paylaşılan ve tıklanan link’leri derleyerek fırsat olabilecek ürünleri derleyip sizlere sunmak istedik.

    Listeyi hazırlarken market, kişisel bakım gibi kategorilere giren çocuk bezi, şampuan, tuvalet kağıdı gibi ürünleri listenin dışında bıraktık ve teknolojik kategorisine girebilecek ürünleri derlemeye çalıştık. Yazıyı yayına hazırladığımız esnada halen Amazon’dan satın alınabilir durumda olan ve bugün içerisinde en çok tıklanmış ürünler şöyle:

    General Mobile M100378 Turbo Şarj Adaptörü- 15,80 TL

    HP 2721 Deskjet Çok Fonksiyonlu AIO Wi-Fi Yazıcı - 439 TL

    General Mobile M100354 Turbo Şarj Adaptörü - 47,95 TL

    Powerway Wrx08 Speaker, Powerbank - 108,69TL

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon’dan Prime kullanıcılarına özel Xiaomi kampanyası

    Trust GXT1125 QUNO Laptop Soğutucu Stand - 228,44TL

    General Mobile M100381 Turbo Şarj Adaptörü - 30TL

    Xiaomi Mi True Wireless Earphone 2 Basic - 229,67TL

    Philips HD7461/20 Kahve Makinesi - 525TL

    Asus DSL-AC750 DualBand Ebeveyn Kontrol Destekli Modem 419,97TL

    Philips GC8950/30 PerfectCare Expert Plus Buhar Kazanlı Ütü - 1555,90TL

    iRobot Roomba 671 Robot Süpürge - 1956,08TL

    Mi Air Purifier 2H Akıllı Hava Temizleyici - 684,32TL



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ozgurcanalici ( Özgür Can Alıcı) 2 hf. en beğenilen
    Hanginiz tıkladı bunlara ???
    Yanıtla +22
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    muhammed0671 2 hf. yeni yorumcu
    Ziyaaaa
    Yanıtla +12
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    Askaparta 2 hf.
    Uzun süredir general mobile ürünlerini bir listede görmemiştim, hayırdır?
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Tengrist 1 hf.
    Ürün yelpazesi çok kısıtlı detaylar eksik elbise ve ayakkabı ölçüleri yanlış hepsiburada dan tek artısı düşük ücretli sipariş için kargo ücreti ödemiyor olmak öyle amazona yakışır bir ucuzluk yok fiyatlar diğer e ticaret siteleri ile aynı hatta daha yüksek
    Yanıtla
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    monacomen 2 hf.
    Herkes şarj adaptörlerine tıklamış, ne manaya geliyo acaba bu?
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    CrrystaL (Adnan Tuna) 2 hf.
    General mobile dan bir şey alacağınıza gidin paranızı löseve veya mehmetçik vakfına bağışlayın en azından hâyır işlemiş olursunuz
    Yanıtla +8
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    fuckulteli 2 hf.
    reklam anlaşması gereği yapılan haber.. Ne kadar çok Amazon'a yönlendiren bağlantı olursa o kadar gelir..
    Yanıtla +3
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    muhammed0671 2 hf. yeni yorumcu
    Ziyaaaa
    Yanıtla +12
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    kingsix (Murat Arman) 2 hf.
    Ben tiklamadim, kim tikladiysa ciksin kardesim.
    Yanıtla +1
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    ozgurcanalici ( Özgür Can Alıcı) 2 hf. en beğenilen
    Hanginiz tıkladı bunlara ???
    Yanıtla +22
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    Askaparta 2 hf.
    Uzun süredir general mobile ürünlerini bir listede görmemiştim, hayırdır?
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    AğlayacaksanOynamayalım 2 hf. Askaparta
    Zor durumda diyorlardı belki de ellerindeki yedek parçaları bu şekilde satıp nakde çeviriyorlardır
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 2 hf. Askaparta
    Bayadır orijinal ürün anlamında usb kablo, şarj adaptörü baya uyguna satılıyor. Ben aldım 4 5 tane tipe c kablo, turbo şarj. Memnunum. Ne idüğü belirsiz parça fiyatına en azından belli bir standarda sahip ürünler alıyoruz. GM hiçbir ürünü girmez evime normalde ama fiyatla baya iyi.
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    alimmm78 (Alimmm78 ) 2 hf.
    HP 2721 Deskjet Çok Fonksiyonlu AIO Wi-Fi Yazıcı - 439 TL

    Dolan kartusu var mi, Sicak firsat mi

    Sicak firsatlarda konusunu goremedim de
    1 Yanıt Yanıtla
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 hf. alimmm78
    a101 yada bim 2 hafta önce 299 a satti bunu. sicak değil
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