Sıcak Fırsatlar’da günün en çok tıklanan 10 teknolojik Amazon ürünü

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Prime abonelik modelini Türkiye’de uygulamaya aldıktan sonra önemli bir rüzgarı arkasına alan Amazon, anlık sunduğu önemli fırsatlarla ilgi çekmeye devam ediyor. Son günlerde DonanımHaber kullanıcılarının da ciddi anlamda ilgi gösterdiğini forumdaki konuşmalardan görüyoruz. Biz de çok paylaşılan ve tıklanan link’leri derleyerek fırsat olabilecek ürünleri derleyip sizlere sunmak istedik.

Listeyi hazırlarken market, kişisel bakım gibi kategorilere giren çocuk bezi, şampuan, tuvalet kağıdı gibi ürünleri listenin dışında bıraktık ve teknolojik kategorisine girebilecek ürünleri derlemeye çalıştık. Yazıyı yayına hazırladığımız esnada halen Amazon’dan satın alınabilir durumda olan ve bugün içerisinde en çok tıklanmış ürünler şöyle:

General Mobile M100378 Turbo Şarj Adaptörü- 15,80 TL

HP 2721 Deskjet Çok Fonksiyonlu AIO Wi-Fi Yazıcı - 439 TL

General Mobile M100354 Turbo Şarj Adaptörü - 47,95 TL

Powerway Wrx08 Speaker, Powerbank - 108,69TL

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Trust GXT1125 QUNO Laptop Soğutucu Stand - 228,44TL

General Mobile M100381 Turbo Şarj Adaptörü - 30TL

Xiaomi Mi True Wireless Earphone 2 Basic - 229,67TL

Philips HD7461/20 Kahve Makinesi - 525TL

Asus DSL-AC750 DualBand Ebeveyn Kontrol Destekli Modem 419,97TL

Philips GC8950/30 PerfectCare Expert Plus Buhar Kazanlı Ütü - 1555,90TL

iRobot Roomba 671 Robot Süpürge - 1956,08TL

Mi Air Purifier 2H Akıllı Hava Temizleyici - 684,32TL

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