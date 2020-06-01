Sihirli ses güçlendiricisi AudioWow karşınızda

Kitle fonlama platformları uzun yıllardır projelerine destek arayan girişimcilerin ilk adresi durumunda. Zaman zaman öyle ilginç projeler karşımıza çıkıyor ki şaşırmamak elde değil.

AudioWow özellikleri ve fiyatı

AudioWow adıyla Kickstarter üzerinde destek arayan kablosuz ses güçlendiricisi sahip olduğu özelliklerle şaşırtıyor. Sadece güçlendirici değil aynı zamanda dikte ve ses ayırıcı özelliklere sahip.

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Oldukça kompakt boyutlara sahip olan AudioWow, asıl olarak kablosuz bir ses güçlendirici. Çağrı cevaplarken veya içerik üretirken cihaz stereo bir şekilde ve gürültü engellenmiş olarak sesi yakalıyor. Böylece kristal berraklığında bir ses elde edebiliyorsunuz. Tek bir tıklama ile sesler kayıt edilebiliyor. Kayıt esnasında kulaklıktan gerçek zamanlı dinleyebiliyor ve gerektiğinde müdahale edebiliyorsunuz.

Türünün tek örneği olduğunu iddia eden cihaz kulaklık taktığınızda ise 5 bant ekolayzır ayarı sunabiliyor. Bir şarkı esnasında orijinal şarkıcının sesini keserek sizin sesinizi yerleştirebiliyor.

Diğer bir ilginç özelliği ise konuşmanızı kayıt ettikten sonra metne dökmesi. Böylece hızlı bir şekilde çeviri yapma olanağı da veriyor. Ayrıca sesinizi bebek, robot, elektronik gibi farklı efektlere çevirebiliyorsunuz. Aynı anda iki cihaz akıllı telefona bağlanarak uygulama üzerinde kayıt yapabiliyor. Ürün 2 saatte şarj oluyor ve 5-6 saat arasında kullanılabiliyor.

Ürünün geliştiricisi SabineTek daha önce ilk tam kablosuz stereo mikrofon ürününü rekor bağışla hayata geçirmişti. CES 2020 fuarında AudioWow oldukça büyük ilgi gördü. En az 109$ bağış karşılığında ürün sizin oluyor. Daha ilk haftasında istediği bağışı toplayan AudioWow Ağustos ayında sevkiyata başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/117828565/audiowow-the-worlds-first-wireless-audio-booster-and-mixer

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