Sık karşılaşılan 6 Xiaomi Mi Band akıllı bileklik sorunu ve çözümü

Xiaomi Mi Band akıllı bilekliğinizin kayışı, pil ömrü veya uygulamasıyla ilgili çözemediğiniz can sıkıcı bir sorunla karşılaştıysanız, bu rehber yazıya göz atmanızı öneririz. Xiaomi Mi Band 4, 5, 6 ve 7 akıllı bileklik modellerinde sıklıkla görülen sorunlar ve çözümlerine odaklanıyoruz.

Apple Watch sorunları ve çözümü 3 hf. önce eklendi

Eşleştirme sorunu

Xiaomi Mi Band’inizi Zepp Life (Mi Fit) veya Xiaomi Wear (Mi Fitness) ile eşleştirirken sorun mu yaşıyorsunuz? Aşağıdaki adımları takip edin:

Eşleştirme ve senkronizasyon işlemi sırasında Mi Band bilekliğinizin şarjının düşük olmadığından, şarjı bitmek üzereyse şarj adaptörüne bağlı olduğundan emin olun. Uygulama, Mi Band akıllı bilekliğinizi görmüyorsa telefonunuzun Bluetooth bağlantısını kapatıp yeniden açın. Mi Band’i telefonunuzla başarılı bir şekilde eşleştirdiniz ancak Zepp Life uygulamasını açtığınızda bilekliğinizle senkronizasyon olmuyorsa, uygulama üzerinden eşleşmeyi kaldırıp bir kez daha eşleştirin. Eski Mi Fit uygulamasından yeni Zepp Life uygulamasına geçtikten sonra eşleştirme, senkronizasyon vb. sorun yaşadıysanız, Mi Fit’e geri dönüp eşleştirmeyi kaldırmak sorunu çözebilir. Xiaomi Wear kullanıyor, Mi Band modelinizi bulamıyorsanız, eşleştirmeden önce uygulamadan bölgeyi Çin olarak değiştirmeyi deneyin.

Saat sorunu

Mi Band bilekliğiniz saati yanlış mı gösteriyor? Bu sorunun çözümü için oldukça basit.

Telefonunuzun Bluetooth’unu geçici olarak devre dışı bırakarak bilekliğin bağlantısını kesin. Hemen açmayın, birkaç saniye bekleyin. Sonraki senkronizasyonda Mi Band’inizin saati telefonunuzun saatiyle eşleşecektir. Mi Band’i yeniden başlatmayı da deneyebilirsiniz. Bunun için Ayarlardan veya Daha Fazla - Sistem - Yeniden Başlat’a gidin. Mi Band açıldığında Zepp Life’da parmağınızı aşağı sürükleyip bırakarak senkronizasyonu sağlayıp saat sorununu çözebilirsiniz.

Şarj sorunu

Mi Band bilekliği şarj etmekte zorlanıyorsanız aşağıdaki çözüm yollarını deneyin:

Bilekliğin şarj noktasını kontrol edin; toz, kir, tüy olmadığına dikkat edin. Kirliyse eski bir diş fırçası ve izopropil alkol ile nazikçe fırçalayın. Mi Band, şarj kablosuyla bağlı ancak şarj olmuyorsa, başka bir bilgisayara takarak şarj parçasının zarar görmediğinden emin olun. Mi Band’in üzerindeki pinlerin doğru şekilde hizalandığından emin olun. Şarj yuvası sayesinde Mi Band 4’te şaşırma ihtimaliniz yok. Mi Band 5 ve daha yeni modellerde kablo, bilekliğin gövdesine manyetik olarak tutunuyor. Duş aldıktan veya yüzdükten sonra bilekliğinizin açılmadığını veya şarj olmadığını fark ederseniz, contalarına su girmiş olabilir. Kuruması için birkaç gün ılık bir yerde bırakın.

Batarya (Pil) sorunu

Mi Band’iniz şar oluyor ancak pilin çabuk bittiğinden mi şikayetçisiniz? Pil tüketimini artıran birçok şey var. Sorunu gidermek için yapabilecekleriniz:

Bilekliği birkaç kez şarj edip görmekte fayda var. İlk açılma, kurulum, güncellemelerin yüklemesi, ilk yazılımda çeşitli hataların olması veya başka bir sebepten yüksek güç tüketimi sorunu oluşabilir. Mi Band’i fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyin veya pili %0’a düşürün. Ardından gece boyunca şarjda bırakın. Kullanmadığınız sağlık takip özelliklerini devre dışı bırakın. Kalp atış hızının sıklıkla takip edilmesi, uyku kalitesi izleme, stres ölçümü, bunlar pil tüketimini artıran özellikler. Ekran parlaklığını azaltın. Ayarlar - Ekran ve Parlaklık - Parlaklık Ayarı altından parlaklık seviyesini azaltabilirsiniz. Ekran açık kalma süresini düşürebilirsiniz. Bileğinizi kaldırdığınızda ekranın aniden açılmasını sağlayan uyandırma özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu özellikten vazgeçmek istemezseniz her zaman açık ekran özelliğini kapatabilirsiniz. Kan oksijen takibi (Mi Band 7 ile geldi) özelliğini devre dışı bırakın.

Bildirim sorunu

Bildirim takibi, çoğumuzun Xiaomi Mi Band’i alma sebeplerinden biri. Ancak bildirimlerin gelmemesi veya belirli bir uygulamadan uyarıların aniden durması gibi çeşitli bildirim sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. İşte bildirim sorunlarını çözmenin birkaç yolu:

Pil tasarruf modunun açık olup olmadığını kontrol edin. Bu mod bildiğiniz üzere güç tasarrufu için bildirim uyarıları da dahil cihazınızın işlevselliğini sınırlar. Bildirimleri almak için devre dışı bırakın. Mi Band uygulamasına (Zepp Life veya Xiaomi Wear) sms erişimi, bildirim, arka planda çalışma izinleri dahil gerekli izinleri verip vermediğinizi kontrol edin. Telefonun ayarlarından da izinleri kapatıp açmayı deneyin. SMS uygulamanızın Mi Band’e bildirim göndermesine izin verildiğinden emin olun. Zepp Life’da Bildirimler ve Hatırlatıcılar bölümünde bulabilirsiniz.

Kayış sorunu

Mi Band bilekliğiniz beklediğinizden daha kısa sürede zarar görebilir. Xiaomi’ye göre, Mi Band parçaları 12 ay garanti kapsamında. Kayışın kendisi de 1 ay boyunca güvenceli. Bu, kayışın kusurlu olması durumunda bilekliği satın aldığınız tarihten itibaren bir ay içerisinde iade etme seçeneğiniz olduğu anlamına geliyor.

Cilt tahriş sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Mi Band’i taktıktan sonra cildinizde kaşıntı, kuruluk, kırmızılık fark ettiyseniz sorunu azaltmanın birkaç yolu var:

İlk olarak farklı bir malzemeden yapılmış yeni bir kayış satın almayı düşünün. Daha yumuşak yapıda bir kayış tercih edebilirsiniz. Mi Band ile düzenli olarak spor yapıyorsanız, terledikten sonra bilekliğinizi düzenli olarak temizlediğinizden emin olun. Sporda ayrı günlük ayrı kayış kullanmanızda fayda var.

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