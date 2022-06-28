Sık yaşanan 5 Apple Watch sorunu ve çözümü

Apple Watch, akıllı saat dünyasının öne çıkan ismi olmaya devam ediyor. Garmin, Samsung, Fitbit gibi çok iyi markalarla rekabet içerisinde ve şu anda Apple Watch Series 7 satın alınabilecek en iyi akıllı saatlerden biri. Ancak sorunlardan muaf değil; özellikle eski nesil Apple saatler. Aşağıda en yaygın Apple Watch sorunlarının bir listesini ve düzeltmeye yönelik çözümleri bulabilirsiniz.

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Eşleşme sorunu

Apple Watch’u iPhone ile eşleştirmek genellikle sorunusuz bir işlem ancak bazen eşleme sorunuyla karşılaşabiliyoruz. Cihazlar birbirine yeterince yakın değilse, WiFi kapsama alanında değilse veya Apple’ın QR kod eşleştirme yöntemi çalışmıyorsa, Apple Watch eşleştirme sorununu gidermek için deneyebileceğiniz birkaç şey var:

iPhone’unuzun kamerasıyla Apple Watch’u eşleştirmiyorsanız elle eşeleştirmeyi deneyin. Eşleme ekranında Apple Watch’u Elle Eşleştir’e dokunun ve yönergeleri izleyin. Çoğu teknik sorun cihazın yeniden başlatılmasıyla çözülebiliyor. Bu, Apple ürünleri için de geçerli. iPhone ve Apple Watch’unuzu yeniden başlatmayı deneyin ve ardından yeniden eşleştirmeye çalışın. Apple Watch ve iPhone’un birbirine yakın ve WiFi ağı kapsamında olduğundan emin olun. Cihazlarınızı eşleştirirken “Güncelleme denetlenemiyor” hatası alıyorsanız, telefonunuzu WiFi bağlantısını kesip açmayı, her iki cihazı da yeniden başlatmayı deneyin.

Güncelleme sorunu

Eski bir Apple Watch modeline sahipseniz en az bir kere “güncelleme yüklenemiyor” mesajıyla karşılaşmışsınızdır. Akıllı saatinizi güncellemeden önce hatırlamanız gereken birkaç temel şey var:

Apple Watch’u bir şarj aletine yerleştirdiğinizden emin olun. Saatin şarjı %50’den az değilse gerekli değildir. iPhone’unuzun yakında olduğundan hem Apple Watch hem de iPhone’un kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun. Sinyal ne kadar güçlüyse o kadar iyidir. Güncellemeyi yüklemeden önce Watch’u yeniden başlatmayı da deneyebilirsiniz. Özellikle uzun süredir kapatmıyorsanız önerilir. Yazılım güncelleme dosyasını silmeyi deneyebilirsiniz. Saatim uygulamasını açıp Genel - Yazılım ve Güncelleme - Sil yolunu izleyerek bunu yapabilirsiniz. Saati yeniden başlatıp güncellemeyi tekrar indirin ve bir kez daha yüklemeyi deneyin. Eski bir modele sahipseniz, güncelleme için yeterli alan kalmamış olabilir. Saatinizden Ayarlar - Genel - Hakkında - Kullanılabilir altından depolama alanını yönetebilirsiniz.

Şarj sorunu

Apple Watch’unuz küçük bir yeşil şimşek simgesi aracılığıyla şarj olduğunu size bildirir. Saatiniz şarj adaptörüne bağlı olmasına rağmen bunu göremiyorsanız deneyebileceğiniz birkaç şey var:

Manyetik şarj kablosunun adaptöre sonuna kadar itilip itilmediğini kontrol edin. Duvar prizinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Saatiniz hala şarj olmuyorsa sorunun prizde olup olmadığını anlamak için farklı bir cihaz takmayı deneyin. Manyetik şarj kablosu ve dock ile birlikte Apple Watch’un arkasını temizleyin. Watch’un şarj cihazına doğru şekilde oturup oturmadığını iki kez kontrol edin. Manyetik, saate tutunmalıdır. Farklı bir kabloyla deneyin. Elinizde varsa başka bir kablo kullanarak sorun olup olmadığını kontrol edin. Saati yeniden başlatmaya zorlayın. Apple logosunu görene dek hem yan düğme hem de digital crown’a basılı tutun.

Dokunmatik sorunu

Apple Watch’un büyük, duyarlı ekranı deneyimin önemli bir parçası ancak açılmazsa ufak bir sorun veya büyüyen bir sorunun göstergesi olabilir. Saatin ekranında sorun yaşıyorsanız deneyebileceğiniz birkaç şey:

Apple Watch’u yeniden başlatmaya zorlayın. Bunun için ekranı görmeniz gerekmiyor; yan düğmeyle birlikte digital crown’a 10 saniye basılı tutarak Apple logosunun gelmesini bekleyin. Saatin iPhone’la eşleşmesini kaldırmayı deneyebilirsiniz. iPhone’dan Watch uygulamasını açıp Saatim sekmesinde saatinize dokunun ve küçük i harfine basın. Son olarak Apple Watch Eşlemesini Kaldır’ı seçin. Bu, akıllı saatinizi siler ancak daha sonra yedekleme yoluyla verilerinizi geri yükleyebilirsiniz. Şarj olmasına rağmen hala açılmıyorsa ekran zarar görmüş olabilir. Apple Türkiye’den satın aldıysanız ücretsiz olarak değişim talebinde bulunabilirsiniz.

Egzersiz sorunu

Apple Watch en iyi akıllı saatler arasında, yetenekli de bir fitness takipçisi. Mükemmel bir akıllı saat olsa da bazen sağlık ölçümleri tam olarak etkili bir şekilde takip edemiyor. Saatinizde egzersiz takip sorunu yaşıyorsanız şunları deneyin:

Öncelikle Apple Watch’unuzun bileğinize doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Saati ne çok sıkı ne de çok gevşek takmalısınız. Fitness takibinin açık olup olmadığını kontrol edin. İlk kez Apple saat kullanıyorsanız bu gizlilik ayarının açık mı kapalı mı olduğunu kontrol etmeniz gerekebilir. iPhone’unuzda Watch uygulamasını açıp Gizlilik - Fitness Takibi’ni açın. Cihazınızı yeniden kalibre etmeniz gerekebilir. Telefonundan Watch uygulamasını açıp Saatim - Gizlilik - Fitness Ayarlama Verilerini Sıfırla’yı seçin. Saatinizi kalibre etmek için iyi GPS bağlantısıyla dışarıda olduğundan emin olun ve antrenman uygulamasını başlatın. Bu veriler Apple Watch’un antrenman takibini iyileştirecektir.

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