Silicon Power A62 Game Drive HDD’sini duyurdu

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Konsolunun ya da bilgisayarının depolama kapasitesini arttırmak isteyenler için oyuncu sürücüsü seçeneklerine bir yenisi de Silicon Power’dan geldi.

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A62 Game Drive

A62 Game Drive’da 2 TB’a kadar kapasite seçenekleri sunan Silicon Power sürücüsünü 122 cm’ye kadar yüksekten düşmeler ve IPX4 su dayanıklılığı sertifikasıyla güçlendirmiş. USB 3.2 Gen 1 arayüzünü kullanan HDD’de USB Type-C arayüzünün eksikliği ilk göze çarpanlardan.

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131.7mm x 86.5mm x 14.9mm ebatlarındaki oyuncu diski -40/70 derece aralığında çalışabilirken kutusundaki kablo tutucu lastik güzel bir detay olarak tasarlanmış. Yaklaşık 50 adet oyunun saklanabildiği sürücülerden 2 TB kapasiteli çözüm 90 dolarlık fiyat etiketiyle 3 yıllık garanti altında satışa sunulmuş durumda.

https://www.guru3d.com/news-story/silicon-power-announces-a62-game-drive.html

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