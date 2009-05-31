Silicon Power Armor A10; Tasarımıyla öne çıkan taşınabilir disk

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Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, yeni model duyurularını sürdürüyor. Firma yaptığı açıklama ile Armor A10 isimli yeni taşınabilir depolama sürücüsünü duyurdu. 136.0 x 82.5 x 19.8 mm boyutlarında ve 200 gram ağırlığında olan yeni sürücü, veri güvenliği için tehlike unsuru oluşturabilecek dış etkilere karşı da koruma sağlayabiliyor. Zira ürünün özellikleri arasında darbelere karşı koruma özelliğine sahip Silikon kaplı kasa disk özellike öne çıkıyor.

Tasarım özellikleriyle de dikkat çeken Armor A10, USB 1.1 / USB 2.0 arabirimleri üzerinden PC bağlantısı kurabiliyor. Tek buton ile yedek alma özelliğini destekleyen ayrıca Norton Antivirus yazılımının 60 günlük deneme sürümü ile birlikte gelen Silicon Power Armor A10'un iki yıllık garanti ile satışa sunulacağı beliritlirken kapasite seçenekleri ise açıklanmadı.