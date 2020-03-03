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    Şimdi sıra oyuncu yataklarında

    Konforlu oyuncu mobil sistemleri geliştiren Bauhütte, yeni oyuncu yatağı ile gündeme oturdu. Ortopedik oyuncu yatağında modüler bir masa sistemi kullanılmış.
    2 hf.
    2,9b
    1
    16
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Şimdi sıra oyuncu yataklarında
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    Oyuncu koltuğu, oyuncu masası derken yavaş yavaş oyuncu konsepti yataklara doğru gidiyor. Rahatına düşkün oyuncular veya bazı rahatıszlıklara sahip oyuncular artık oyun sistemini entegre ettiği bir yatağa sahip olabilecekler.

    İyi bir alternatif

    Özellikle MMO ve espor konseptinin yayılması ile birlikte çok uzun süreler oyun oynama ihtiyacı ortaya çıktı. Ayrıca bazı uzuv engelleri olan kişiler de sayısız turnuvada boy gösteriyor. Bunun sonucunda da konfora odaklı koltuklar ve masalar öne çıkmaya başladı. Elbette oyuncular için yatarak oynamak da önemli. Bu bakımdan yataklar da oyuncu konsepti içerisinde yer alacak.

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    Japon Bauhütte firması ortopedik yatağa sahip bir oyuncu yatağı geliştirdi. Firma standart bazalı yatak konseptini alarak çevresini masalarla donatmış. Ortaya konforlu bir oyuncu yatağı çıkmış. Elbette sadece oyuncular için değil engelli olan kullanıcılar için de ideal bir alternatif olabilecek.

    Yatağın ayak kısmında çift monitöre uygun geniş bir masa yer alıyor. Kenar kısımda 90 derece oyuncuya doğru hareket edebilen bir klavye sehpası var. Kalan 3 masa ise yiyecek, içecek ve diğer eşyalar için raflara sahip. Yine bir tablet standı da unutulmamış. Bunlar setten ayrılabiliyor.

    Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan oyuncu yatağı 1050$ fiyat etiketine sahip. İyi bir oyuncu sistemi fiyatına denk gelen yatak yine de özel bir kitle oluşturacaktır.



    https://www.techpowerup.com/264412/move-your-puny-gaming-chairs-aside-bauh-tte-introduces-the-gaming-bed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    RockConn (Ufuk Durdağı) 2 hf. en beğenilen
    Enbesil Karantinası.
    Yanıtla +25
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    alito (A. Teyfik Görmez) 2 hf.
    Nereye sıçacaklar!? Böyle olmaz.
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    __sin__ 2 hf.
    Hee bi bu eksikti. Sisteme bak ihtiyaç duyulan her şey hazır yakında, bir WC eksik o da tamamsa, Obez, anti sosyal, dışarıya çıkmayan dünyayı sadece yaşadığı ortam olarak gören böyle ne bileyim bir değişik nesiller bizi bekliyor demek :D
    Hee bi bu eksikti. Sisteme bak ihtiyaç duyulan her şey hazır yakında, bir WC eksik o da tamamsa, Obez, anti sosyal, dışarıya çıkmayan dünyayı sadece yaşadığı or...
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    Yanıtla +10
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    alito (A. Teyfik Görmez) 2 hf.
    Nereye sıçacaklar!? Böyle olmaz.
    Yanıtla +16
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 hf.
    tufalet var arkadaşlar,erdi tanitmisti Gaming WC
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    keremec (Kerem Safa ) 2 hf.
    Oyuncu tuvaleti de istiyoruz.

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    bkaakco (Berk ) 2 hf.
    Engelli kişiler için güzel de eli ayağı tutanlar bir zahmet kalksınlar.
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    arslan0058 (- -) 2 hf.
    tuvaleti de olsaydı tam yayıncı yatağı olurdu
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    Portraitclub (Batuhan Korucan) 2 hf.
    İnsanları neye alıştırıyorlar, ne kadar aptalca şeyler.
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 2 hf. en beğenilen
    Enbesil Karantinası.
    Yanıtla +25
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    __sin__ 2 hf.
    Hee bi bu eksikti. Sisteme bak ihtiyaç duyulan her şey hazır yakında, bir WC eksik o da tamamsa, Obez, anti sosyal, dışarıya çıkmayan dünyayı sadece yaşadığı ortam olarak gören böyle ne bileyim bir değişik nesiller bizi bekliyor demek :D
    Yanıtla +10
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    2892 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    Galeri, oyun yatağı ve
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