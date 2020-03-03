Şimdi sıra oyuncu yataklarında

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Oyuncu koltuğu, oyuncu masası derken yavaş yavaş oyuncu konsepti yataklara doğru gidiyor. Rahatına düşkün oyuncular veya bazı rahatıszlıklara sahip oyuncular artık oyun sistemini entegre ettiği bir yatağa sahip olabilecekler.

İyi bir alternatif

Özellikle MMO ve espor konseptinin yayılması ile birlikte çok uzun süreler oyun oynama ihtiyacı ortaya çıktı. Ayrıca bazı uzuv engelleri olan kişiler de sayısız turnuvada boy gösteriyor. Bunun sonucunda da konfora odaklı koltuklar ve masalar öne çıkmaya başladı. Elbette oyuncular için yatarak oynamak da önemli. Bu bakımdan yataklar da oyuncu konsepti içerisinde yer alacak.

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Japon Bauhütte firması ortopedik yatağa sahip bir oyuncu yatağı geliştirdi. Firma standart bazalı yatak konseptini alarak çevresini masalarla donatmış. Ortaya konforlu bir oyuncu yatağı çıkmış. Elbette sadece oyuncular için değil engelli olan kullanıcılar için de ideal bir alternatif olabilecek.

Yatağın ayak kısmında çift monitöre uygun geniş bir masa yer alıyor. Kenar kısımda 90 derece oyuncuya doğru hareket edebilen bir klavye sehpası var. Kalan 3 masa ise yiyecek, içecek ve diğer eşyalar için raflara sahip. Yine bir tablet standı da unutulmamış. Bunlar setten ayrılabiliyor.

Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan oyuncu yatağı 1050$ fiyat etiketine sahip. İyi bir oyuncu sistemi fiyatına denk gelen yatak yine de özel bir kitle oluşturacaktır.

https://www.techpowerup.com/264412/move-your-puny-gaming-chairs-aside-bauh-tte-introduces-the-gaming-bed

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