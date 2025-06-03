Evrenin en eski galaksisi keşfedildi: MoM z14

Evrenin yaşının yaklaşık 13.8 milyar yıl olduğu düşünüldüğünde, MoM z14’ün oluşumu Büyük Patlama’dan çok kısa bir süre sonrasına dayanıyor. Ancak burada dikkate alınması gereken kritik bir kavram var: ışık yolculuğu süresi. Uzaydaki cisimler ne kadar uzaksa, onları o kadar geçmişteki halleriyle görürüz. MoM z14’ten gelen ışık, 13.52 milyar yıl boyunca yol alarak bugün teleskoplarımıza ulaştı. Bu da onu hem zaman hem de mesafe açısından insanlık tarafından gözlemlenen en uzak nesne konumuna yerleştiriyor.
Yapılan analizler, MoM z14’ün Samanyolu’ndan yaklaşık 50 kat daha küçük olduğunu ve içinde azot ile karbon gibi ağır elementler barındırdığını ortaya koydu. Bu bulgu, galaksinin ilk galaksilerden biri olmasına rağmen, evrendeki ilk yıldız nesillerini barındırmadığını gösteriyor. Çünkü evrenin ilk yıldızları yalnızca hidrojen ve helyumdan oluşurdu. Ağır elementler ise bu ilk yıldızların yaşam döngüsü içinde oluşup süpernova patlamalarıyla evrene yayıldı.
Dolayısıyla MoM z14, evrendeki ilk yapılardan biri olsa da, içerdiği elementler nedeniyle “ilk galaksi” tanımına tam olarak uymuyor. Araştırmacılara göre, bu galaksi muhtemelen evrendeki ilk “normal” galaksilerin oluşmaya başladığı döneme ait.
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