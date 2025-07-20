Godzilla Minus One'ın devam filmi gerçeğe dönüşüyor; Beklenen haber geldi

Godzilla Minus One'ın Devam Filmi 2026'da Çıkabilir
Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Toho stüdyosu, yeni Godzilla filmini 2026 bitmeden sinemaseverlerin beğenisine sunmayı planlıyor. Ancak şimdilik net bir vizyon tarihi açıklanmadı.
İlk filmde etkileyici bir iş ortaya koyan yönetmen Takashi Yamazaki, devam filminin de yönetmen koltuğunda oturuyor. Yamazaki aynı zamanda ilk filmdeki gibi senaryoya ve görsel efektlere de katkıda bulunuyor.
Godzilla Minus One, ilk filmden daha büyük ölçekli bir yapım olacak. Buna paralel olarak bütçe de ilk filmden daha yüksek olacak. İlk filmde kısıtlı imkânlarla etkileyici bir iş çıkaran Toho ekibi için bunun bir avantaj mı yoksa handikap mı olacağını film çıktığında göreceğiz. Çünkü Hollywood yapımı Godzilla x Kong filmlerinde de şahit olduğumuz üzere, daha büyük bütçe her zaman daha iyi film anlamına gelmiyor.
Daha önce çıkan haberlerde, bunun ilk filmin hikâyesini doğrudan devam ettiren bir film olmayabileceği konuşuluyordu. Ancak yönetmen Takashi Yamazaki'nin son açıklamaları, bunun Godzilla Minus One'a doğrudan bir devam filmi olacağını gösteriyor. Nitekim ilk filmden tanıdığımız karakterler de bu hikâyenin parçası olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: