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    Godzilla Minus One'ın devam filmi gerçeğe dönüşüyor; Beklenen haber geldi

    Hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan Godzilla Minus One'ın devam filmi için beklenen haber geldi. Filmin beklediğimizden erken çıkabileceği belirtiliyor.

    Godzilla Minus One Tam Boyutta Gör
    2023 yapımı Godzilla Minus One'ın yakaladığı büyük başarı, bir devam filminin de önünü açtı. Nitekim o günden beri bir devam filmi çekileceği konuşuluyordu. O proje bu hafta çok daha somut bir hâl aldı. Godzilla Minus One'ın devam filminin çekimlerine başlandı.

    Godzilla Minus One'ın Devam Filmi 2026'da Çıkabilir

    Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Toho stüdyosu, yeni Godzilla filmini 2026 bitmeden sinemaseverlerin beğenisine sunmayı planlıyor. Ancak şimdilik net bir vizyon tarihi açıklanmadı.

    İlk filmde etkileyici bir iş ortaya koyan yönetmen Takashi Yamazaki, devam filminin de yönetmen koltuğunda oturuyor. Yamazaki aynı zamanda ilk filmdeki gibi senaryoya ve görsel efektlere de katkıda bulunuyor.

    Godzilla Minus One, ilk filmden daha büyük ölçekli bir yapım olacak. Buna paralel olarak bütçe de ilk filmden daha yüksek olacak. İlk filmde kısıtlı imkânlarla etkileyici bir iş çıkaran Toho ekibi için bunun bir avantaj mı yoksa handikap mı olacağını film çıktığında göreceğiz. Çünkü Hollywood yapımı Godzilla x Kong filmlerinde de şahit olduğumuz üzere, daha büyük bütçe her zaman daha iyi film anlamına gelmiyor.

    Daha önce çıkan haberlerde, bunun ilk filmin hikâyesini doğrudan devam ettiren bir film olmayabileceği konuşuluyordu. Ancak yönetmen Takashi Yamazaki'nin son açıklamaları, bunun Godzilla Minus One'a doğrudan bir devam filmi olacağını gösteriyor. Nitekim ilk filmden tanıdığımız karakterler de bu hikâyenin parçası olacak.

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