Yeni Açlık Oyunları filmi 2026'da izleyiciyle buluşacak

Sinemaseverler 2026 yılında, Suzanne Collins'in yeni romanına dayanan bir başka "Açlık Oyunları" filmi ile Panem dünyasına geri dönecek. Geçtiğimiz Kasım ayında vizyona giren "Açlık Oyunları: The Ballad of Songbirds and Snakes" filmi, 337 milyon dolarlık gişe hasılatı elde ederek büyük bir başarıya imza atmıştı.

Açlık Oyunları filmi 2026 yılında vizyonda olacak

Lionsgate, geçtiğimiz Kasım ayındaki filmin başarısının ardından hikayenin yeni bir seriyle devam edeceğini duyurmuştu. Suzanne Collins, 2025 yılında "Hasatta Gün Doğumu" adlı yeni bir kitap yayımlayacak. Bu kitabın film uyarlaması ise 20 Kasım 2026'da sinemalarda gösterime girecek.

Francis Lawrence'ın, 2012'den bu yana tüm Açlık Oyunları filmlerini yönettiği gibi bu yeni filmi de yönetmesi için görüşmeler sürüyor. Açlık Oyunları: Gün Doğarken, orijinal seride Katniss Everdeen'in başrolde olduğu olaylardan 24 yıl önce ve "The Ballad of Songbirds and Snakes"ten kırk yıl sonra Panem dünyasını yeniden ziyaret edecek.

Bu film, Haymitch Abernathy'nin yarıştığı ve İkinci Çeyrek Quell olarak bilinen 50. Açlık Oyunları'nın hasat sabahında başlayacak. Haymitch Abernathy, orijinal seride Woody Harrelson tarafından canlandırılmıştı ve 74. Açlık Oyunları'nda Katniss ve Peeta'ya akıl hocalığı yapmıştı.

