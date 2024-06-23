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    Yeni Açlık Oyunları filmi 2026'da izleyiciyle buluşacak

    Suzanne Collins'in 2025 yılında yayınlayacağı romanından uyarlanacak olan yeni Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu filmi 2026 yılı Kasım ayında sinemaseverlerle buluşacak.
    Yeni Açlık Oyunları filmi 2026'da izleyiciyle buluşacak
    Sinemaseverler 2026 yılında, Suzanne Collins'in yeni romanına dayanan bir başka "Açlık Oyunları" filmi ile Panem dünyasına geri dönecek. Geçtiğimiz Kasım ayında vizyona giren "Açlık Oyunları: The Ballad of Songbirds and Snakes" filmi, 337 milyon dolarlık gişe hasılatı elde ederek büyük bir başarıya imza atmıştı.

    Açlık Oyunları filmi 2026 yılında vizyonda olacak

    Lionsgate, geçtiğimiz Kasım ayındaki filmin başarısının ardından hikayenin yeni bir seriyle devam edeceğini duyurmuştu. Suzanne Collins, 2025 yılında "Hasatta Gün Doğumu" adlı yeni bir kitap yayımlayacak. Bu kitabın film uyarlaması ise 20 Kasım 2026'da sinemalarda gösterime girecek.

    Francis Lawrence'ın, 2012'den bu yana tüm Açlık Oyunları filmlerini yönettiği gibi bu yeni filmi de yönetmesi için görüşmeler sürüyor. Açlık Oyunları: Gün Doğarken, orijinal seride Katniss Everdeen'in başrolde olduğu olaylardan 24 yıl önce ve "The Ballad of Songbirds and Snakes"ten kırk yıl sonra Panem dünyasını yeniden ziyaret edecek.

    Bu film, Haymitch Abernathy'nin yarıştığı ve İkinci Çeyrek Quell olarak bilinen 50. Açlık Oyunları'nın hasat sabahında başlayacak. Haymitch Abernathy, orijinal seride Woody Harrelson tarafından canlandırılmıştı ve 74. Açlık Oyunları'nda Katniss ve Peeta'ya akıl hocalığı yapmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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