Yeni Açlık Oyunları filmi 2026'da izleyiciyle buluşacak

Açlık Oyunları filmi 2026 yılında vizyonda olacak
Lionsgate, geçtiğimiz Kasım ayındaki filmin başarısının ardından hikayenin yeni bir seriyle devam edeceğini duyurmuştu. Suzanne Collins, 2025 yılında "Hasatta Gün Doğumu" adlı yeni bir kitap yayımlayacak. Bu kitabın film uyarlaması ise 20 Kasım 2026'da sinemalarda gösterime girecek.
Francis Lawrence'ın, 2012'den bu yana tüm Açlık Oyunları filmlerini yönettiği gibi bu yeni filmi de yönetmesi için görüşmeler sürüyor. Açlık Oyunları: Gün Doğarken, orijinal seride Katniss Everdeen'in başrolde olduğu olaylardan 24 yıl önce ve "The Ballad of Songbirds and Snakes"ten kırk yıl sonra Panem dünyasını yeniden ziyaret edecek.
Bu film, Haymitch Abernathy'nin yarıştığı ve İkinci Çeyrek Quell olarak bilinen 50. Açlık Oyunları'nın hasat sabahında başlayacak. Haymitch Abernathy, orijinal seride Woody Harrelson tarafından canlandırılmıştı ve 74. Açlık Oyunları'nda Katniss ve Peeta'ya akıl hocalığı yapmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.