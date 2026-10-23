Sinemada bu hafta: Clayface, Gupi ve Gülmeyen Kral, Primetime (23 Ekim 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında dokuz yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta oldukça kalabalık bir vizyon programına sahip. Komediden dramaya, animasyondan gerilime pek çok farklı türde film bu hafta ülkemizde vizyona giriyor. Haftanın asıl yıldızı ise DC Films'in korku türüne göz kırptığı Clayface olacak gibi görünüyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Clayface

Tam Boyutta Gör Süper kahraman filmleriyle tanıdığımız DC Films, bu kez korku türüne yakın duran bir filmle karşımızda. DC çizgi-romanlarında genelde kötü adam olarak karşımıza çıkan Clayface karakterine odaklanan film, bu karakterin orijin hikâyesine karanlık bir yorum getiriyor.

Tür : Psikolojik Gerilim, Body Horror

: Psikolojik Gerilim, Body Horror Yönetmen : James Watkins

: James Watkins Oyuncular: Tom Rhys Harries, Naomie Ackie, Max Minghella

Genç ve hırslı bir aktör olan Matt Hagen, Hollywood’un zirvesine tırmanırken yaşadığı trajik olaylar sonrası kendini geri dönülemez bir fiziksel ve ruhsal değişimin içinde bulur. Kendi kimliğini ve insanlığını adım adım yitiren Hagen’ın yolculuğu, bilimsel hırsın karanlık yüzüyle birleşerek dehşet verici bir intikam hikayesine dönüşür.

2️⃣ Primetime

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği Primetime, gösterildiği fesitvallerde ses getirmeyi başardı. Özellikle Pattinson filmdeki performansıyla övgü topluyor.

Tür : Gerilim, Drama, Biyografi

: Gerilim, Drama, Biyografi Yönetmen : Lance Oppenheim

: Lance Oppenheim Oyuncular: Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Anna Faris

Film, bir dönem ABD'de epey ses getiren To Catch a Predator programıyla ünlenen Chris Hansen'a odaklanıyor. Programda Hansen, internetten tanıştığı çocuklarla buluşmaya gelen pedofilleri yakalıyor. Film, programın yükselişini ve perde arkasındaki süreci suç, medya ve kamuoyu arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor.

3️⃣ Gupi ve Gülmeyen Kral

Tam Boyutta Gör İzleyicilerin Netflix'teki animasyon dizisiyle tanıştığı Gupi, bu kez yeni bir macerayla sinemalara geliyor.

Tür : Animasyon, Komedi

: Animasyon, Komedi Yönetmen : Arkın Aktaç

: Arkın Aktaç Oyuncular: Gupse Özay, Rüzgar Özacun, Dora Kaplan

Yaşadıkları apartmandaki boş ve kimsesiz daireye pasta götürmek amacıyla giren Gupi ve arkadaşları, odadaki bir dolabın içinden geçerek kendilerini karanlık, mutsuz ve farklı bir boyutta bulurlar. Bu yeni dünya, hüznü tüm diyara yayılmış olan Gülmeyen Kral'ın sarayına ev sahipliği yapmaktadır. Kralın hiç gülmemesi nedeniyle o boyutta yaşayan tüm halkın da neşesini kaybettiğini fark eden karakterler, hükümdarı güldürebilmek ve krallığa tekrar mutluluk getirebilmek amacıyla çeşitli yöntemler denemeye başlarlar.

4️⃣ Devrinin Adamı (A Man of His Time)

Tam Boyutta Gör Cannes’da En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanan Devrinin Adamı, II. Dünya Savaşı sırasında Fransa’daki faşist rejime kendi iradesiyle hizmet eden Henri Marre’ın yaşamını konu alıyor.

Tür : Drama, Biyografi

: Drama, Biyografi Yönetmen : Emmanuel Marre

: Emmanuel Marre Oyuncular: Swann Arlaud , Sandrine Blancke , Jean-Baptiste Marre

Sıradan bir adam olan Henri Marre, Fransa’nın güneyinde hüküm süren faşist rejimin hizmetine girer. Film, Marre’ın kötülüğün sıradanlığına kapılarak kimsenin hatırlamak istemediği bir kişiye dönüşmesini anlatırken, bu sürece kendi isteğiyle katılan bir insanın yaşamına odaklanır.

5️⃣ Yankıların İzinde

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer film de drama türündeki Yankıların İzinde olacak.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Mehmet Süleyman Üstek

: Mehmet Süleyman Üstek Oyuncular: Enes Turan, Nazlı Köymen, Oğuz Öztaş

Çiftçilikle geçinen bir ailenin en küçük oğlu olan Nevzat, bir yaz günü bahçe işleriyle uğraşırken yeniden kumara yönelir. Kayıpları ve borçları her geçen gün artarken çevresindeki insanlarla bağları zayıflar. Yaşadığı ruhsal çöküntü aile ilişkilerini de bozar. İçinde bulunduğu durumu gizleyen Nevzat, giderek yalnızlaşır ve bağımlılığıyla kendi iç dünyasında yüzleşmek zorunda kalır.

6️⃣ Patiler: Büyük Macera

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın vizyon programında öne çıkan yapım Patiler: Büyük Macera oluyor.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen: Elena Galdobina

Rusya yapımı animasyon serisi Barboskiny'den türetilen bir diğer film olan Patiler: Büyük Macera, birbirinden çok farklı hayalleri ve merakları olan Patiler ekibinin maceralarını anlatıyor.

7️⃣ Sicrun

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz "cinli" korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Erkan Demir

: Erkan Demir Oyuncular: İrem Sude Uludağ, Sibel Çalımlı, Elif Pöge

Tatil için yola çıkan dört genç kadın, araçlarının bozulmasının ardından geceyi geçirmek üzere yakındaki bir köye sığınır. Başta sessiz ve sıradan görünen köyde zaman geçirdikçe açıklayamadıkları olaylarla karşılaşan grup, buradan ayrılmaya çalışırken kuşatıldıklarını fark eder. Genç kadınlar, köyün yüzyıllardır Sicrun adlı bir cin kabilesinin hükmü altında olduğunu öğrenince hayatta kalmak için çıkış yolu aramaya başlar.

8️⃣ Milyonluk Hurdacı

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Ercüment Çavluer

: Ercüment Çavluer Oyuncular: Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun, Melis Gürhan

Film, dağılan ailesini yeniden bir araya getirmeye çalışan yaşlı bir hurdacının, arkadaşından kalan kutsal emaneti satmak için çocuklarıyla sıra dışı bir yolculuğa çıkmasını konu ediniyor.

9️⃣ Aile Tarafından Aranıyor (Matloub Aaeleyan)

Tam Boyutta Gör Ülkemizde göçmen nüfusu arttıkça vizyona giren Arapça filmlerin sayısı da artıyor. Bunun son örneği de Mısır yapımı "Matloub Aaeleyan".

Tür : Komedi, Aksiyon

: Komedi, Aksiyon Yönetmen : Moataz El Tony

: Moataz El Tony Oyuncular: Karim Abdel Aziz, Yasmine Sabri, Mostafa Khater

Faruk, kendisini işine adadığı için eşi Mai’ye ve çocuklarına yeterince vakit ayıramaz. Mai’nin kardeşi Galal’ın da aralarına katılması, aile yaşamını daha da karmaşık hâle getirir. Alıştığı düzenin değişmesiyle peş peşe sorunlarla karşılaşan Faruk, bir yandan işini sürdürürken bir yandan da evdeki karmaşayla baş etmeye çalışır.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Köpek ve Yıldızlar (The Dog Stars)

Tam Boyutta Gör Ridley Scott'ın son filmi The Dog Stars, hayal kırıklığı yaratan bir gişe yolculuğunun ardından bu hafta öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Aksiyon, Macera

: Bilim-Kurgu, Aksiyon, Macera Yönetmen : Ridley Scott

: Ridley Scott Oyuncular : Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce

: Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce Yayın Tarihi: 27 Ekim

Euphoria dizisiyle çıkış yapan Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik (kıyamet sonrası) bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.

2️⃣ Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı (Verity)

Tam Boyutta Gör Hem psikolojik gerilim hem de erotik gerilim türünden beslenen Verity'nin başrollerinde Anne Hathaway ve Dakota Johnson gibi iki ünlü isim yer alıyor.

Tür : Gerilim, Suç, Drama

: Gerilim, Suç, Drama Yönetmen : Michael Showalter

: Michael Showalter Oyuncular : Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett

: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett Yayın Tarihi: 27 Ekim

Colleen Hoover’ın çok satan romanından uyarlanan filmde Lowen, geçirdiği kaza nedeniyle yazamaz hâle gelen Verity’nin kitap serisini sürdürme teklifini kabul eder ve çalışmak üzere Crawford ailesinin evine taşınır. Burada Verity’ye ait gizli notları keşfeden genç yazar, okuduklarının gerçek bir itiraf mı yoksa kurmaca mı olduğunu sorgulamaya başlar. Verity’nin eşi Jeremy ile yakınlaşması ise Lowen’ı giderek profesyonel sınırların dışına çıkan bir durumun içine çeker.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: