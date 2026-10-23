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    Sinemada bu hafta: Clayface, Gupi ve Gülmeyen Kral, Primetime (23 Ekim 2026)

    Bu hafta sinema salonlarında dokuz yeni film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:       

    Bu hafta sinema salonlarında dokuz yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta oldukça kalabalık bir vizyon programına sahip. Komediden dramaya, animasyondan gerilime pek çok farklı türde film bu hafta ülkemizde vizyona giriyor. Haftanın asıl yıldızı ise DC Films'in korku türüne göz kırptığı Clayface olacak gibi görünüyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

    1️⃣ Clayface

    Clayface Tam Boyutta Gör
    Süper kahraman filmleriyle tanıdığımız DC Films, bu kez korku türüne yakın duran bir filmle karşımızda. DC çizgi-romanlarında genelde kötü adam olarak karşımıza çıkan Clayface karakterine odaklanan film, bu karakterin orijin hikâyesine karanlık bir yorum getiriyor.
    • Tür: Psikolojik Gerilim, Body Horror
    • Yönetmen: James Watkins
    • Oyuncular: Tom Rhys Harries, Naomie Ackie, Max Minghella

    Genç ve hırslı bir aktör olan Matt Hagen, Hollywood’un zirvesine tırmanırken yaşadığı trajik olaylar sonrası kendini geri dönülemez bir fiziksel ve ruhsal değişimin içinde bulur. Kendi kimliğini ve insanlığını adım adım yitiren Hagen’ın yolculuğu, bilimsel hırsın karanlık yüzüyle birleşerek dehşet verici bir intikam hikayesine dönüşür.

    2️⃣ Primetime

    Primetime Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği Primetime, gösterildiği fesitvallerde ses getirmeyi başardı. Özellikle Pattinson filmdeki performansıyla övgü topluyor.
    • Tür: Gerilim, Drama, Biyografi
    • Yönetmen: Lance Oppenheim
    • Oyuncular:  Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Anna Faris

    Film, bir dönem ABD'de epey ses getiren To Catch a Predator programıyla ünlenen Chris Hansen'a odaklanıyor. Programda Hansen, internetten tanıştığı çocuklarla buluşmaya gelen pedofilleri yakalıyor. Film, programın yükselişini ve perde arkasındaki süreci suç, medya ve kamuoyu arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor.

    3️⃣ Gupi ve Gülmeyen Kral

    Gupi ve Gülmeyen Kral Tam Boyutta Gör
    İzleyicilerin Netflix'teki animasyon dizisiyle tanıştığı Gupi, bu kez yeni bir macerayla sinemalara geliyor.
    • Tür: Animasyon, Komedi
    • Yönetmen: Arkın Aktaç
    • Oyuncular: Gupse Özay, Rüzgar Özacun, Dora Kaplan

    Yaşadıkları apartmandaki boş ve kimsesiz daireye pasta götürmek amacıyla giren Gupi ve arkadaşları, odadaki bir dolabın içinden geçerek kendilerini karanlık, mutsuz ve farklı bir boyutta bulurlar. Bu yeni dünya, hüznü tüm diyara yayılmış olan Gülmeyen Kral'ın sarayına ev sahipliği yapmaktadır. Kralın hiç gülmemesi nedeniyle o boyutta yaşayan tüm halkın da neşesini kaybettiğini fark eden karakterler, hükümdarı güldürebilmek ve krallığa tekrar mutluluk getirebilmek amacıyla çeşitli yöntemler denemeye başlarlar.

    4️⃣ Devrinin Adamı (A Man of His Time)

    Devrinin Adamı Tam Boyutta Gör
    Cannes’da En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanan Devrinin Adamı, II. Dünya Savaşı sırasında Fransa’daki faşist rejime kendi iradesiyle hizmet eden Henri Marre’ın yaşamını konu alıyor.
    • Tür: Drama, Biyografi
    • Yönetmen: Emmanuel Marre
    • Oyuncular: Swann Arlaud , Sandrine Blancke , Jean-Baptiste Marre

    Sıradan bir adam olan Henri Marre, Fransa’nın güneyinde hüküm süren faşist rejimin hizmetine girer. Film, Marre’ın kötülüğün sıradanlığına kapılarak kimsenin hatırlamak istemediği bir kişiye dönüşmesini anlatırken, bu sürece kendi isteğiyle katılan bir insanın yaşamına odaklanır.

    5️⃣ Yankıların İzinde

    Yankıların İzinde Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren bir diğer film de drama türündeki Yankıların İzinde olacak.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Mehmet Süleyman Üstek
    • Oyuncular: Enes Turan, Nazlı Köymen, Oğuz Öztaş

    Çiftçilikle geçinen bir ailenin en küçük oğlu olan Nevzat, bir yaz günü bahçe işleriyle uğraşırken yeniden kumara yönelir. Kayıpları ve borçları her geçen gün artarken çevresindeki insanlarla bağları zayıflar. Yaşadığı ruhsal çöküntü aile ilişkilerini de bozar. İçinde bulunduğu durumu gizleyen Nevzat, giderek yalnızlaşır ve bağımlılığıyla kendi iç dünyasında yüzleşmek zorunda kalır.

    6️⃣ Patiler: Büyük Macera

    Patiler: Büyük Macera Tam Boyutta Gör
    Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın vizyon programında öne çıkan yapım Patiler: Büyük Macera oluyor.
    • Tür: Animasyon
    • Yönetmen: Elena Galdobina

    Rusya yapımı animasyon serisi Barboskiny'den türetilen bir diğer film olan Patiler: Büyük Macera, birbirinden çok farklı hayalleri ve merakları olan Patiler ekibinin maceralarını anlatıyor.

    7️⃣ Sicrun

    Sicrun Tam Boyutta Gör
    Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz "cinli" korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Erkan Demir
    • Oyuncular: İrem Sude Uludağ, Sibel Çalımlı, Elif Pöge

    Tatil için yola çıkan dört genç kadın, araçlarının bozulmasının ardından geceyi geçirmek üzere yakındaki bir köye sığınır. Başta sessiz ve sıradan görünen köyde zaman geçirdikçe açıklayamadıkları olaylarla karşılaşan grup, buradan ayrılmaya çalışırken kuşatıldıklarını fark eder. Genç kadınlar, köyün yüzyıllardır Sicrun adlı bir cin kabilesinin hükmü altında olduğunu öğrenince hayatta kalmak için çıkış yolu aramaya başlar.

    8️⃣ Milyonluk Hurdacı

    Milyonluk Hurdacı Tam Boyutta Gör
    Bu haftanın son yerli filmi ise komedi türündeki Milyonluk Hurdacı.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Ercüment Çavluer
    • Oyuncular: Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun, Melis Gürhan

    Film, dağılan ailesini yeniden bir araya getirmeye çalışan yaşlı bir hurdacının, arkadaşından kalan kutsal emaneti satmak için çocuklarıyla sıra dışı bir yolculuğa çıkmasını konu ediniyor.

    9️⃣ Aile Tarafından Aranıyor (Matloub Aaeleyan)

    Aile Tarafından Aranıyor Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde göçmen nüfusu arttıkça vizyona giren Arapça filmlerin sayısı da artıyor. Bunun son örneği de Mısır yapımı "Matloub Aaeleyan".
    • Tür: Komedi, Aksiyon
    • Yönetmen: Moataz El Tony
    • Oyuncular: Karim Abdel Aziz, Yasmine Sabri, Mostafa Khater

    Faruk, kendisini işine adadığı için eşi Mai’ye ve çocuklarına yeterince vakit ayıramaz. Mai’nin kardeşi Galal’ın da aralarına katılması, aile yaşamını daha da karmaşık hâle getirir. Alıştığı düzenin değişmesiyle peş peşe sorunlarla karşılaşan Faruk, bir yandan işini sürdürürken bir yandan da evdeki karmaşayla baş etmeye çalışır.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Köpek ve Yıldızlar (The Dog Stars)

    Köpek ve Yıldızlar (The Dog Stars) Tam Boyutta Gör
    Ridley Scott'ın son filmi The Dog Stars, hayal kırıklığı yaratan bir gişe yolculuğunun ardından bu hafta öde-izle servislerine geliyor.
    • Tür: Bilim-Kurgu, Aksiyon, Macera
    • Yönetmen: Ridley Scott
    • Oyuncular: Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce 
    • Yayın Tarihi: 27 Ekim

    Euphoria dizisiyle çıkış yapan Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik (kıyamet sonrası) bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.

    2️⃣ Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı (Verity)

    Verity Tam Boyutta Gör
    Hem psikolojik gerilim hem de erotik gerilim türünden beslenen Verity'nin başrollerinde Anne Hathaway ve Dakota Johnson gibi iki ünlü isim yer alıyor.
    • Tür: Gerilim, Suç, Drama
    • Yönetmen: Michael Showalter
    • Oyuncular: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett
    • Yayın Tarihi: 27 Ekim

    Colleen Hoover’ın çok satan romanından uyarlanan filmde Lowen, geçirdiği kaza nedeniyle yazamaz hâle gelen Verity’nin kitap serisini sürdürme teklifini kabul eder ve çalışmak üzere Crawford ailesinin evine taşınır. Burada Verity’ye ait gizli notları keşfeden genç yazar, okuduklarının gerçek bir itiraf mı yoksa kurmaca mı olduğunu sorgulamaya başlar. Verity’nin eşi Jeremy ile yakınlaşması ise Lowen’ı giderek profesyonel sınırların dışına çıkan bir durumun içine çeker.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 1 saat önce

    tuhaf

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