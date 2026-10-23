Sinemada bu hafta: Clayface, Gupi ve Gülmeyen Kral, Primetime (23 Ekim 2026)

Bu hafta sinema salonlarında dokuz yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta oldukça kalabalık bir vizyon programına sahip. Komediden dramaya, animasyondan gerilime pek çok farklı türde film bu hafta ülkemizde vizyona giriyor. Haftanın asıl yıldızı ise DC Films'in korku türüne göz kırptığı Clayface olacak gibi görünüyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:
1️⃣ Clayface
- Tür: Psikolojik Gerilim, Body Horror
- Yönetmen: James Watkins
- Oyuncular: Tom Rhys Harries, Naomie Ackie, Max Minghella
Genç ve hırslı bir aktör olan Matt Hagen, Hollywood’un zirvesine tırmanırken yaşadığı trajik olaylar sonrası kendini geri dönülemez bir fiziksel ve ruhsal değişimin içinde bulur. Kendi kimliğini ve insanlığını adım adım yitiren Hagen’ın yolculuğu, bilimsel hırsın karanlık yüzüyle birleşerek dehşet verici bir intikam hikayesine dönüşür.
2️⃣ Primetime
- Tür: Gerilim, Drama, Biyografi
- Yönetmen: Lance Oppenheim
- Oyuncular: Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Anna Faris
Film, bir dönem ABD'de epey ses getiren To Catch a Predator programıyla ünlenen Chris Hansen'a odaklanıyor. Programda Hansen, internetten tanıştığı çocuklarla buluşmaya gelen pedofilleri yakalıyor. Film, programın yükselişini ve perde arkasındaki süreci suç, medya ve kamuoyu arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor.
3️⃣ Gupi ve Gülmeyen Kral
Yaşadıkları apartmandaki boş ve kimsesiz daireye pasta götürmek amacıyla giren Gupi ve arkadaşları, odadaki bir dolabın içinden geçerek kendilerini karanlık, mutsuz ve farklı bir boyutta bulurlar. Bu yeni dünya, hüznü tüm diyara yayılmış olan Gülmeyen Kral'ın sarayına ev sahipliği yapmaktadır. Kralın hiç gülmemesi nedeniyle o boyutta yaşayan tüm halkın da neşesini kaybettiğini fark eden karakterler, hükümdarı güldürebilmek ve krallığa tekrar mutluluk getirebilmek amacıyla çeşitli yöntemler denemeye başlarlar.
4️⃣ Devrinin Adamı (A Man of His Time)
- Tür: Drama, Biyografi
- Yönetmen: Emmanuel Marre
- Oyuncular: Swann Arlaud , Sandrine Blancke , Jean-Baptiste Marre
Sıradan bir adam olan Henri Marre, Fransa’nın güneyinde hüküm süren faşist rejimin hizmetine girer. Film, Marre’ın kötülüğün sıradanlığına kapılarak kimsenin hatırlamak istemediği bir kişiye dönüşmesini anlatırken, bu sürece kendi isteğiyle katılan bir insanın yaşamına odaklanır.
5️⃣ Yankıların İzinde
- Tür: Drama
- Yönetmen: Mehmet Süleyman Üstek
- Oyuncular: Enes Turan, Nazlı Köymen, Oğuz Öztaş
Çiftçilikle geçinen bir ailenin en küçük oğlu olan Nevzat, bir yaz günü bahçe işleriyle uğraşırken yeniden kumara yönelir. Kayıpları ve borçları her geçen gün artarken çevresindeki insanlarla bağları zayıflar. Yaşadığı ruhsal çöküntü aile ilişkilerini de bozar. İçinde bulunduğu durumu gizleyen Nevzat, giderek yalnızlaşır ve bağımlılığıyla kendi iç dünyasında yüzleşmek zorunda kalır.
6️⃣ Patiler: Büyük Macera
- Tür: Animasyon
- Yönetmen: Elena Galdobina
Rusya yapımı animasyon serisi Barboskiny'den türetilen bir diğer film olan Patiler: Büyük Macera, birbirinden çok farklı hayalleri ve merakları olan Patiler ekibinin maceralarını anlatıyor.
7️⃣ Sicrun
- Tür: Korku
- Yönetmen: Erkan Demir
- Oyuncular: İrem Sude Uludağ, Sibel Çalımlı, Elif Pöge
Tatil için yola çıkan dört genç kadın, araçlarının bozulmasının ardından geceyi geçirmek üzere yakındaki bir köye sığınır. Başta sessiz ve sıradan görünen köyde zaman geçirdikçe açıklayamadıkları olaylarla karşılaşan grup, buradan ayrılmaya çalışırken kuşatıldıklarını fark eder. Genç kadınlar, köyün yüzyıllardır Sicrun adlı bir cin kabilesinin hükmü altında olduğunu öğrenince hayatta kalmak için çıkış yolu aramaya başlar.
8️⃣ Milyonluk Hurdacı
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Ercüment Çavluer
- Oyuncular: Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun, Melis Gürhan
Film, dağılan ailesini yeniden bir araya getirmeye çalışan yaşlı bir hurdacının, arkadaşından kalan kutsal emaneti satmak için çocuklarıyla sıra dışı bir yolculuğa çıkmasını konu ediniyor.
9️⃣ Aile Tarafından Aranıyor (Matloub Aaeleyan)
- Tür: Komedi, Aksiyon
- Yönetmen: Moataz El Tony
- Oyuncular: Karim Abdel Aziz, Yasmine Sabri, Mostafa Khater
Faruk, kendisini işine adadığı için eşi Mai’ye ve çocuklarına yeterince vakit ayıramaz. Mai’nin kardeşi Galal’ın da aralarına katılması, aile yaşamını daha da karmaşık hâle getirir. Alıştığı düzenin değişmesiyle peş peşe sorunlarla karşılaşan Faruk, bir yandan işini sürdürürken bir yandan da evdeki karmaşayla baş etmeye çalışır.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ Köpek ve Yıldızlar (The Dog Stars)
- Tür: Bilim-Kurgu, Aksiyon, Macera
- Yönetmen: Ridley Scott
- Oyuncular: Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce
- Yayın Tarihi: 27 Ekim
Euphoria dizisiyle çıkış yapan Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik (kıyamet sonrası) bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.
2️⃣ Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı (Verity)
- Tür: Gerilim, Suç, Drama
- Yönetmen: Michael Showalter
- Oyuncular: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett
- Yayın Tarihi: 27 Ekim
Colleen Hoover’ın çok satan romanından uyarlanan filmde Lowen, geçirdiği kaza nedeniyle yazamaz hâle gelen Verity’nin kitap serisini sürdürme teklifini kabul eder ve çalışmak üzere Crawford ailesinin evine taşınır. Burada Verity’ye ait gizli notları keşfeden genç yazar, okuduklarının gerçek bir itiraf mı yoksa kurmaca mı olduğunu sorgulamaya başlar. Verity’nin eşi Jeremy ile yakınlaşması ise Lowen’ı giderek profesyonel sınırların dışına çıkan bir durumun içine çeker.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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