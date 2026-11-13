Sinemada bu hafta: Godzilla Minus Zero, Ebenezer, Av. Mahsun (13 Kasım 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Sinemalarda ve dijital ekranlarda bu hafta izleyicileri birbirinden iddialı yeni yapımlar karşılıyor. Salonlarda haftanın yıldızı Godzilla Minus Zero olurken, Johnny Depp başrollü Ebenezer ve yerli komedi Avukat Mahsun vizyona giriyor. Dijital platformlarda Nicolas Cage’in oynadığı Madden öne çıkarken, Christopher Nolan imzalı The Odyssey ise öde-izle servislerinde sinemaseverlerle buluşuyor. Her zevke hitap eden bu zengin haftanın keyfini çıkarın. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Bu hafta sinema salonlarında 10 yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta oldukça kalabalık bir vizyon programına sahip. Komediden korkuya, animasyondan belgesele pek çok farklı türde film bu hafta ülkemizde vizyona giriyor. Bu haftanın asıl yıldızı ise Japonya'dan gelen Godzilla Minus Zero. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Godzilla Minus Zero

Tam Boyutta Gör Hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan Godzilla Minus One'ın devam filmi de övgü topluyor.

Tür : Aksiyon, Macera, Bilim-Kurgu

: Aksiyon, Macera, Bilim-Kurgu Yönetmen : Takashi Yamazaki

: Takashi Yamazaki Oyuncular: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Miou Tanaka

İlk filmde etkileyici bir iş ortaya koyan yönetmen Takashi Yamazaki, devam filminin de yönetmen koltuğunda oturuyor. İlk filmden daha büyük bir bütçeyle çekilen Minus Zero, Minus One'ın doğrudan devamı niteliğinde olacak ve ilk filmde tanıştığımız karakterleri de hikâyeye dâhil edecek. Önceki felaketin izlerini geride bırakmaya çalışan Shikishima ailesinin yaşamı, iki yıl sonra ortaya çıkan yeni bir tehditle bir kez daha altüst olur. Aile, geçmişte hayatta kaldıkları canavarın yol açtığı dehşetle yeniden yüzleşmek zorunda kalır.

2️⃣ Buruk Noel (Bitter Christmas)

Tam Boyutta Gör Avrupa sinemasının en önemli isimlerinden Pedro Almodóvar'ın son filmi Buruk Noel, bu hafta ülkemizde vizyona giren bir diğer dikkat çekici film.

Tür : Kara Komedi, Drama

: Kara Komedi, Drama Yönetmen : Pedro Almodóvar

: Pedro Almodóvar Oyuncular: Victoria Luengo, Patrick Criado, Bárbara Lennie

Bir reklam şirketinde yönetici olan Elsa, Noel tatili arifesinde annesini kaybeder. Kendisini işe vuran Elsa, annesinin yasını tutmaya zaman ayırmak yerine hiç durmadan çalışır. Ta ki bir panik atak onu bir an durup dinlenmeye zorlayana kadar. Tüm bu süreçte en büyük destekçisi partneri Bonifacio’dur. Elsa, Madrid’den uzaklaşmak isteyen arkadaşı Patricia ile birlikte birkaç günlüğüne Lanzarote adasına gitmeye karar verirken, Bonifacio şehirde kalır. Elsa için işler daha da karmaşık bir hâl almak üzeredir.

3️⃣ Ebenezer: Bir Noel Şarkısı (Ebenezer: A Christmas Carol)

Tam Boyutta Gör Yıldız oyuncu Johnny Depp, yıllar sonra yine büyük bütçeli bir Hollywood filmiyle karşımızda. Depp'in başrolünü üstlendiği Ebenezer, Charles Dickens'ın meşhur eseri Bir Noel Şarkısı'na yeni bir yorum getiriyor.

Tür : Fantastik, Drama, Komedi

: Fantastik, Drama, Komedi Yönetmen : Ti West

: Ti West Oyuncular: Johnny Depp, Ian McKellen, Daisy Ridley, Rupert Grint, Sam Claflin, Andrea Riseborough

Noel’den ve çevresindeki insanlardan uzak duran cimri Ebenezer Scrooge, Noel arifesinde hayatını değiştirecek doğaüstü ziyaretçilerle karşılaşır. Ölen iş ortağı Jacob Marley’nin hayaleti tarafından uyarılan Scrooge’a, geçmişini, bugününü ve kendisini bekleyen geleceği gösterecek üç ruhun geleceği söylenir. Bu sıra dışı gece boyunca, hayatta yaptığı seçimlerin sonuçlarıyla yüzleşen Scrooge, yaşamını değiştirmek için son bir şansa kavuşacaktır.

4️⃣ Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum

Tam Boyutta Gör Türk filmi arayanlar için bu haftanın öne çıkan yapımı komedi türündeki Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum olacak.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Ömer Faruk Sorak

: Ömer Faruk Sorak Oyuncular: Mahsun Karaca, Mahir İpek, Levent Ülgen, Mine Kılıç

Filmde Mahsun Karaca, işgüzar avukat Mahsun karakterine hayat veriyor. Eniştesi Sabri’nin aklına uyup internete reklam veren Mahsun, paralı ve saygın müşterilerin kapısını çalmasını beklerken yolu yeraltı dünyasının tehlikeli isimlerinden, Levent Ülgen’in canlandırdığı, Mümin ile kesişiyor. Sıfırı tüketen ve iki sadık adamı dışında kimsesi kalmayan Mümin, ev hapsi cezasıyla kurtulunca gidecek bir yeri olmadığı için Mahsun’un başına kalıyor. Bir anda kendisini hiç bilmediği tehlikeli bir dünyanın ortasında bulan Mahsun’un artık iki büyük derdi vardır: Mümin’den kurtulmak ve onun yüzünden tehlikeye giren kariyerini yeniden rayına oturtmak...

5️⃣ Bir Banka Nasıl Soyulur (How to Rob a Bank)

Tam Boyutta Gör John Wick, Deadpool 2, Bullet Train gibi filmlerin yönetmeni olarak tanınan David Leitch, yeni bir aksiyon filmiyle karşımızda.

Tür : Aksiyon, Suç, Gerilim

: Aksiyon, Suç, Gerilim Yönetmen : David Leitch

: David Leitch Oyuncular: Nicholas Hoult, Anna Sawai, Zoë Kravitz, Christian Slater, Pete Davidson, John C. Reilly, Tati Gabrielle

Tanımadığınız Şapkalı Kedi huzurlarınızda! Dr. Seuss’un büyülü ve oyunbaz geleneğinden doğan bu animasyon filmi, yaramazlık, sihir ve karmaşanın hüküm sürdüğü yepyeni ve destansı bir macera. Şapkasını taktığında en iyi yaptığı işi yapan Kedi (Murat Cemcir tarafından seslendiriliyor) çocuklara neşe saçıyor ve onları daha önce görmedikleri fantastik bir dünyaya götürüyor. Filmde kahramanımız, Hayal Gücü ve İlham Kurumu Enstitüsü için şimdiye kadarki en zorlu görevine atanıyor: Yeni bir kasabaya taşınan Gabby ve Sebastian adlı iki kardeşi neşelendirmek.

6️⃣ Sapık (Victorian Psycho)

Tam Boyutta Gör Virginia Feito'nun çok okunan romanından uyarlanan film, Viktorya Dönemi İngiltere'sinde geçen kanlı bir hikâye anlatıyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Zachary Wigon

: Zachary Wigon Oyuncular: Maika Monroe, Thomasin McKenzie, Jason Isaacs, Ruth Wilson

Viktorya Dönemi İngiltere'si. Alışılmadık biri olan Winifred Notty, ücra bir gotik malikâneye mürebbiye olarak gelir ve aileyle beraber yaşamaya başlar. Ailenin çocuklarına öğretmenlik yapan Winifred deliliğe sürüklenirken, giderek daha acımasız hale gelen eylemleri malikanenin huzurunu paramparça eder. Ortaya çıkan huzursuzluk, kadının tedirgin edici cazibesinin ardındaki ölümcül sırrı ortaya çıkaracaktır. Bu psikopat katil ne kadar ileri gidebilir?

7️⃣ Canavarlar Okulu (Monster Mia)

Tam Boyutta Gör Bu hafta sinemalara dört yeni animasyon filmi geliyor. Bunlardan ilki Canavarlar Okulu.

Tür : Animasyon, Fantastik, Komedi

: Animasyon, Fantastik, Komedi Yönetmen: Verena Fels

Ailesinin geçimini sağlamak ve borçlarını ödemek amacıyla yurt dışına giden Xu Fu, restoran müdürü Ma Junsheng ile birlikte zor durumdaki Dragon Restaurant’ı bölgenin gözde mekânlarından birine dönüştürür. Ancak bölgede patlak veren çatışmalar, kurdukları yeni hayatı altüst eder. Savaşın yıkımından kaçan insanların buraya sığınmasıyla restoranı işletme çabası, sivilleri hayatta tutma mücadelesine dönüşür.

8️⃣ Pırıl 3: Kayıp Anahtarın Gizemi

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer animasyon filmi ise yerli bir yapım olan Pırıl 3: Kayıp Anahtarın Gizemi.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen: Mustafa Burak Kalaç ve Kubilay Kafkaslı

Film, matematikçilerin gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu bir dünyada arkadaşları Deha'nın kaçırılması üzerine harekete geçen Pırıl ve ekibinin, dünyayı kendi kurallarına göre yeniden tasarlamak isteyen Bay Ze-Ze'yi durdurmak için sonsuz odalı fantastik bir otelde gizli anahtarın peşine düşmesini anlatıyor.

9️⃣ 6.2.2. Evrenin Merkezine Yolculuk

Tam Boyutta Gör Bu hafta sinemaseverleri bekleyen bir diğer yerli animasyon filmi de 6.2.2. Evrenin Merkezine Yolculuk.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen: Muhammet Musab Gündüz

Film, uzay gemisiyle yolculuğa çıkan üç kardeşin, kazara girdikleri solucan deliğiyle 622 senesine ışınlanmalarını ve Hz. Muhammed'i görme çabalarını anlatıyor.

🔟 Çirko (Yugly)

Tür : Animasyon, Macera, Komedi

: Animasyon, Macera, Komedi Yönetmen: Yanis Belaid ve Jérémie Degruson

Yugly, imkânsızı başarmanın hayalini kurar: prestijli “Best in Dog Show” yarışmasına katılmak. Önüne çıkan tüm engellere meydan okuyarak, en az şans verilenlerin bile bir fırsatı hak ettiğini kanıtlamaya kararlıdır. İçten içe ise bu yolculukta ona ömür boyu yuva olacak bir aile bulmayı umut eder.

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Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Madden

Tam Boyutta Gör Bu hafta dijital platformlara gelen başlıca film Nicolas Cage ve Christian Bale'ın başrollerini paylaştığı Madden olacak.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : David O. Russell

: David O. Russell Oyuncular : Nicolas Cage, Christian Bale, John Mulaney, Kathryn Hahn, Sienna Miller, Shane Gillis

: Nicolas Cage, Christian Bale, John Mulaney, Kathryn Hahn, Sienna Miller, Shane Gillis Yayın Tarihi : 18 Kasım

: 18 Kasım Platform: Amazon Prime Video

Nicolas Cage’in efsanevi NFL (Amerikan futbolu) koçu John Madden’a hayat verdiği film, Madden’ın koçluğu bıraktıktan sonra TV kariyeri ve Madden NFL oyun serisi sayesinde ikonik bir isme dönüşmesini konu alıyor.

2️⃣ Heartland

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak filmlerin başında ise ünlü oyuncu Jessica Chastain'in başrolünü üstlendiği Heartland geliyor.

Tür : Gizem, Gerilim

: Gizem, Gerilim Yönetmen : Shana Feste

: Shana Feste Oyuncular : Jessica Chastain, John Hawkes, Carter Faith, Garrett Hedlund

: Jessica Chastain, John Hawkes, Carter Faith, Garrett Hedlund Yayın Tarihi : 13 Kasım

: 13 Kasım Platform: Netflix

Eski country müzik yıldızı Misty Jones (Chastain), kendisi gibi yükselen bir country müzisyeni olan kayıp yeğenini bulmak için büyüdüğü kasabaya geri döner. Bu arayış onu kendi geçmişiyle ve Nashville’in karanlık yüzüyle yüzleşmeye zorlar. Misty derinlere indikçe, kendisi de dahil olmak üzere şehirde kimsenin göründüğü gibi olmadığı tekinsiz bir dünyayı açığa çıkarır.

3️⃣ Gentle Monster

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te yayınlanacak bir diğer film de Lea Seydoux ve Catherine Deneuve'ün rol aldığı Gentle Monster olacak.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Marie Kreutzer

: Marie Kreutzer Oyuncular : Léa Seydoux, Jella Haase, Laurence Rupp, Catherine Deneuve

: Léa Seydoux, Jella Haase, Laurence Rupp, Catherine Deneuve Yayın Tarihi : 18 Kasım

: 18 Kasım Platform: Netflix

Ailesiyle birlikte kırsala taşınan ünlü bir piyanist, hayatını altüst eden bir gerçekle yüzleşir. Bu keşif, onu aşkın, güvenin ve aldatmacanın karmaşık doğasıyla hesaplaşmaya zorlayacaktır.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Odyssey (The Odyssey)

Tam Boyutta Gör Christopher Nolan'ın beğeniyle karşılanan son filmi The Odyssey, nihayet bu hafta dijitale geliyor.

Tür : Tarihi Epik, Macera

: Tarihi Epik, Macera Yönetmen : Christopher Nolan

: Christopher Nolan Oyuncular : Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Zendaya

: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Zendaya Yayın Tarihi: 10 Kasım

250 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olduğu söylenen The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması. Filmde Odysseus'a Matt Damon hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer eşlik ediyor. The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olarak tanımlanıyor.

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