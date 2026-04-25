    Mumya 4 beklenenden önce geliyor: Vizyon tarihi öne çekildi

    Orijinal serinin yıldızlarını yeniden bir araya getirecek olan Mumya 4, beklenden neredeyse bir yıl önce gelecek. Filmin daha önce açıklanan vizyon tarihi öne çekildi.   

    Bir dönemin sevilen korku-macera serisi The Mummy (Mumya), yıllar sonra dördüncü filmiyle beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanıyor. Orijinal ekibi yeniden bir araya getiren Mumya 4, kısa süre önce duyurulmuş, filmin 19 Mayıs 2028'de vizyona gireceği açıklanmıştı. Ancak vizyon takviminde değişikliğe giden Universal, yeni Mumya filminin çıkışını öne çekti.

    Mumya 4, 15 Ekim 2027'de Vizyona Girecek

    Universal stüdyosu, yeni Miami Vice filmiyle Mumya 4'ün vizyon takvimindeki yerini değiştirdi. "Miami Vice '85" daha önce Mumya'ya ayrılan 19 Mayıs 2028 tarihine ertelenirken, Mumya 4 de Miami Vice'ın eski yerine geçerek 15 Ekim 2027 tarihini aldı.

    Orijinal serinin yıldızları olan Brendan Fraser ve Rachel Weisz, yıllar sonra gelen bu devam filmi için geri dönüyor. Bu proje şimdilik Mumya 4 olarak anılıyor olsa da aslında serinin ilk iki filminin devamı niteliğinde olacak. Serinin üçüncü filmi olan "Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı"nda yaşananlar ise tamamen yok sayılacak. 2008 yılında çıkan bu filmde Brendan Fraser rol alsa da Rachel Weisz yer almamıştı.

    Yeni Mumya filmini Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett ikilisi yönetecek. Bu ikili daha önce Ready or Not, Abigail ve Scream 5 gibi korku filmlerini de birikte yönetmişti.

