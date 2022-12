2022'de izlenmesi gereken en iyi aksiyon filmleri: Yeni aksiyon filmleri de var!

The Dark Knight veya Kara Şövalye, hala Batman'in en güzel aksiyon filmleri arasında yer alıyor. Nolan'ın ünlü üçlemesinin ikinci filmi olan karanlık ve cesur film, Batman'in Gotham'daki organize suçları yenmek için bölge savcısı Harvey Dent ve polis teğmen James Gordon ile birlikte çalışma girişimlerine odaklanıyor. Ancak Batman’in karşısında bu kez esrarengiz bir suçlu olan ve Joker olarak bilinen kötü adam vardır.

JRR Tolkien'in aynı adlı 1955 tarihli romanından uyarlanan ve yönetmen Peter Jackson tarafından beyazperdeye aktarılan, aksiyon filmi denilince ilk akla gelen serinin Kralın Dönüşü filmi, üçlemenin ilk iki filminde tasvir edilen ana hikayeleri ustaca bir araya getiriyor. Sevecen Frodo Baggins, Hüküm Dağı'nın kalbine her zamankinden daha yakınken, Gandalf ve grubun geri kalanı Sauron'un dikkatini dağıtmak ve Hobbit'e savaşma şansı vermek için güçlerini topluyor.

9. Gladyatör (2000) - 8.5 🗡️

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen

En İyi Alıntı: “Eğlenmedin mi?”

Daniel P. Mannix'in 1958 tarihli Those About to Die kitabından esinlenen Gladyatör, Romalı general Maximus Decimus Meridius'un deneyimlerini dramatik bir şekilde işleyen en iyi aksiyon filmlerinden birisi ve aynı zamanda gişe rekortmeni. Hırslı hain Commodus, Maximus'un babasını (ve ailesini) öldürüp tahtı kendisi için talep eder ve ardından kahramanımız köleliğe zorlanır. İntikam almak için saflarda savaşan bir gladyatör haline bürünen Maximus’un, giderek daha da zorlaşan rakipleriyle mücadele ederek hedefine doğru ilerleyişini izliyoruz.