2022'de izlenmesi gereken en iyi aksiyon filmleri: Yeni aksiyon filmleri de var!

Sizler için üç farklı liste oluşturmaya çalıştık ve bolca seçenek sunduk. İlk listemizde tüm zamanların en iyi IMDb aksiyon filmlerine yer verdik. Aynı zamanda bir diğer listede de aksiyon filmleri 2022 önerilerini sunmaya çalıştık. Son olarak ise en iyi Netflixaksiyon filmleri de yine içeriğimizde bulunmakta.

En iyi aksiyon filmleri 🎞️

Tam Boyutta Gör “En iyi aksiyon filmleri nelerdir?” diye soranlar için IMDb’ye göre ilk 10 filmi seçtik. Listemizde aksiyon filmleri arasında Kara Şovalye’den tutun da 1954 yılında çıkan Yedi Samuray’a kadar örnekler mevcut. Elbette on tane filmi sıralamak biraz sınırlayıcı zira Kill Bill, Mad Max ve The Bourne gibi çok iyi aksiyon filmleri burada bulunmuyor, ancak onların da olduğu listelere içeriğin devamında ulaşabilirsiniz. İşte birbirinden güzel en iyi aksiyon filmleri 🔽

1. Kara Şövalye (2008) - 9.0 🦇 Yönetmen: Christopher Nolan Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart En iyi alıntı: “Gecenin en karanlık anı, şafaktan hemen öncedir.” The Dark Knight veya Kara Şövalye, hala Batman'in en güzel aksiyon filmleri arasında yer alıyor. Nolan'ın ünlü üçlemesinin ikinci filmi olan karanlık ve cesur film, Batman'in Gotham'daki organize suçları yenmek için bölge savcısı Harvey Dent ve polis teğmen James Gordon ile birlikte çalışma girişimlerine odaklanıyor. Ancak Batman’in karşısında bu kez esrarengiz bir suçlu olan ve Joker olarak bilinen kötü adam vardır.

2. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003) - 9.0 💍 Yönetmen: Peter Jackson Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom, Viggo Mortensen, Cate Blanchett En iyi alıntı: “Dünya, savaşlar olmadan da yeterince acılara ve talihsizliklere sahip.” JRR Tolkien'in aynı adlı 1955 tarihli romanından uyarlanan ve yönetmen Peter Jackson tarafından beyazperdeye aktarılan, aksiyon filmi denilince ilk akla gelen serinin Kralın Dönüşü filmi, üçlemenin ilk iki filminde tasvir edilen ana hikayeleri ustaca bir araya getiriyor. Sevecen Frodo Baggins, Hüküm Dağı'nın kalbine her zamankinden daha yakınken, Gandalf ve grubun geri kalanı Sauron'un dikkatini dağıtmak ve Hobbit'e savaşma şansı vermek için güçlerini topluyor.

3. Başlangıç (2010) - 8.8 ⏳ Yönetmen: Christopher Nolan Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page, Cillian Murphy, Tom Hardy En iyi alıntı: “İçindeyken rüyalar gerçekmiş gibi gelir. Ancak uyandığımızda bir şeylerin gerçekten garip olduğunu anlarız.” Yönetmen Christopher Nolan'ın Inception'ı, Dom Cobb liderliğindeki bir grup profesyonel hırsızı konu alıyor. Cobb ve grubu, bilgi çalmak yerine bir fikir yerleştirmek gibi benzeri görülmemiş bir hedefle görevlendirilmiş "çıkarıcılar"dır. Yol boyunca, kurbanlarının bilinçaltındaki ve Cobb'un kendi geçmişindeki beklenmedik olayların görevi tehlikeye attığını görüyoruz.

4. Matrix (1999) - 8.7 💻 Yönetmenler: Wachowskis Kardeşler Oyuncular: Keanu Reeves, Hugo Weaving, Laurence Fishburne En iyi alıntı: “Kaşık yok.” Matrix, tanıtım gerektirmeyen filmler arasında aslında. Wachowski'ler tarafından yönetilen bilim kurgu aksiyon filmi, Neo'nun deneyimlerini takip eden çok başarılı bir serinin ilk kıvılcımı. İlk filmde Neo, mütevazi bir bilgisayar programcısı ve hacker'dır (Thomas Anderson) ve çok geçmeden gerçekliğin göründüğü gibi olmadığını öğrenir. Wachowski'lerin filmde kullandığı yeni "bullet time" tekniği birçok filmde, müzik videosunda ve dizilerde sonradan kullanıldı.

5. Yıldız Savaşları: İmparator'un Dönüşü (1980) - 8.7 🌌 Yönetmen: Irvin Kershner Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, En iyi alıntı: "Hayır, ben senin babanım." Yönetmen Irvin Kershner'ın destansı Skywalker Saga'nın devamı niteliğindeki filmi, 1977 yapımı filmdeki olaylardan üç yıl sonra geçiyor. Empire Strikes Back, İmparator Palpatine liderliğindeki Galaktik İmparatorluk ile Prenses Leia Organa liderliğindeki Asi İttifakı arasında devam eden savaşı anlatıyor. Luke ise, galaksinin başka bir yerinde, Sith lordu Darth Vader ile kaçınılmaz yüzleşmesine hazırlanmak için Jedi Ustası Yoda’yı aramakta.

6. Terminatör 2: Kıyamet Günü (1991) - 8.6 🤖 Yönetmen: James Cameron Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong En iyi alıntı: "Kendimiz için yaptıklarımızdan başka kader yoktur." Terminator 2: Judgment Day, insan direnişinin geleceği John Connor'ı korumak için geçmişe gönderilen bir model T-800 makinesi etrafında dönen heyecan verici hikayesiyle bilimkurgu ve aksiyonu mükemmel bir şekilde harmanlıyor. Skynet, tek amacı genç çocuğu öldürmek olan şekil değiştiren T-1000 adlı kendi Terminatörünü gönderir ve amansız mücadele kaldığı yerden devam eder.

7. Harakiri (1962) - 8.6 ⚔️ Yönetmen: Masaki Kobayashi Oyuncular: Tatsuya Nakadai, Tetsuro Tamba, Akira Ishihama En iyi alıntı: “Savaşta denenmemiş kılıç ustalığı, karada ustalaşılan yüzme sanatı gibidir.” Japonya'da Edo döneminde geçen Harakiri, ronin Hanshiro Tsugumo'yu konu alan efsanevi bir jidaigeki filmi olarak karşımıza çıkmakta. Masaki Kobayashi'nin yönettiği film, yolsuzluk ve onur hakkında sert bir mesaj gönderen, kıvrımlar ve dönüşlerle dolu güçlü hikayesiyle hatırlanıyor. Filmde, ustasını kaybetmiş samuray Tsugumo, Lord Iyi’nin evinde harakiri yapmayı talep eder ancak bu esnada kendisinden önce bu taleple gelen genç bir samurayla karşılaşması işleri tümüyle değiştirecektir.

8. Yedi Samuray (1954) - 8.6 🤺 Yönetmen: Akira Kurosawa Oyuncular: Toshiro Mifune, Takashi Shimura, Seiji Miyaguchi En iyi alıntı: “Sadece savunursak, savaşı kaybederiz.” Vazgeçilmez bir samuray filmi olan yönetmen Akira Kurosawa'nın Yedi Samuray'ı, fakir bir köyün sakinleri tarafından haydutlardan korunmaları için tutulan bir grup ronin üzerine kuruludur. Etkileyici film, hem anlatım hem de teknik yönlerinde yenilikçi teknikler kullanan, türü tanımlayan bir başyapıt konumunda aslında. Karmaşık kamera tekniği, aynı hareketli çekimi yakalamak için birden fazla açı kullanmada önemli bir mihenk taşı görevi gördü. Film ayrıca, bugün hala kullanılan bir hedefe ulaşmak veya bir düşmanı yenmek için bir araya gelen bir grup kahraman mecazının da ilk örneği konumunda.

9. Gladyatör (2000) - 8.5 🗡️ Yönetmen: Ridley Scott Oyuncular: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen En İyi Alıntı: “Eğlenmedin mi?” Daniel P. Mannix'in 1958 tarihli Those About to Die kitabından esinlenen Gladyatör, Romalı general Maximus Decimus Meridius'un deneyimlerini dramatik bir şekilde işleyen en iyi aksiyon filmlerinden birisi ve aynı zamanda gişe rekortmeni. Hırslı hain Commodus, Maximus'un babasını (ve ailesini) öldürüp tahtı kendisi için talep eder ve ardından kahramanımız köleliğe zorlanır. İntikam almak için saflarda savaşan bir gladyatör haline bürünen Maximus’un, giderek daha da zorlaşan rakipleriyle mücadele ederek hedefine doğru ilerleyişini izliyoruz.