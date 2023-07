Animasyon filmi önerileri isteyenlere en iyi animasyon filmleri

8️⃣ Örümcek Adam (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Örümcek Adam Miles Morales, çok fazla örümcek insanın olduğu bir dünyada yeni güçlerini keşfetmeye çalışmaktadır. Into the Spider-Verse’te animasyonlar olağanüstü. Örümcek adam filmi, canlı bir çizgi roman gibi akıyor. Harika bir film müziği ve çok sayıda sevimli örümceğe dayalı karakterle harmanlanan Into the Spider-Verse, Spider-Man evrenine mükemmel bir ekleme.