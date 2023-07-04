Animasyon filmi önerileri isteyenlere en iyi animasyon filmleri

Animasyon filmlerinde yapımcılar dünyanın fiziksel yasalarına bağlı değil, kendi yarattıkları karakterlerle hayal güçlerinin sınırlarını zorluyorlar. Bu filmler, yalnızca çocuklara, gençlere hitap etmiyor, yetişkinlerin de keyif alarak izleyebileceği harika animasyonlar içeriyor. Küçük izleyicilere hitap eden rengarenk görsellerle çizgi film tadında filmler, gençlere yönelik sofistike şakalar içeren filmler, stop motion tekniğiyle çekilen özenle hazırlanmış ortamda geçen filmler, elle çizilmiş sanat eserleri veya en yeni teknolojilerden faydalanan filmler… Eğlenceli hikayeleri olan dünyanın kapılarını aralayan animasyon filmleri her yaştan izleyiciye sahip. En iyi animasyon filmleri ne izlemeli, öneriniz nedir? sorusunu duyar gibiyim. Animasyon ne izleyebilirim diyenler için Netflix, Disney Plus platformlarında da öne çıkan, tüm zamanların ve 2023’ün en iyi animasyon filmleri listesi burada.

IMDb puanına göre en iyi animasyon filmleri 💯 Tam Boyutta Gör Pixar ve Studio Ghibli, en iyi animasyon denildiğinde ilk akla gelenler ancak bu iki devin ötesinde bir dünya var. Animasyon filmler, her geçen gün daha fazla insanın dikkatini çektikçe daha sanatsal ve etkileyici hale geldi. Stüdyolar, bağımsız yapımcılar, elle çizilmiş, stop-motion veya efektlerden oluşan harika animasyon filmleriyle yalnızca çocukları değil, yetişkinleri de etkilemeyi başardı. Peki, tüm zamanların en iyi animasyon filmleri hangileri? İşte Dünyanın en çok izlenen animasyon filmleri: 1️⃣ Yukarı Bak (Up) Up, ölen eşi Ellie’ye verdiği sözü yerine getirmek için Güney Amerika'nın vahşi doğasında bir maceraya atılan yaşlı dul Carl Fredricksen'in dokunaklı hikayesini anlatıyor. Vahşi doğa kaşifi Russell ve konuşan köpek Dug, Carl'ın balon evinde gezintiye çıkar. Esprili, görsel olarak çarpıcı, ara ara izleyiciyi sarsan film, Pixar yapımlarını başarılı kılan özelliklerin tümüne sahip. 2009 yapımı olmasına rağmen hâlâ izlenebilecek en iyi animasyon filmlerden biri. IMDb puanı : 8.3

: 8.3 Yapım yılı : 2009

: 2009 Oyuncular: Edward Asner, Jordan Nagai, John Ratzenberger 2️⃣ Aslan Kral (The Lion King) The Lion King, tüm zamanların en iyi animasyon filmlerinden biri. Shakespeare'in Hamlet oyunundan uyarlanan Aslan Kral, babası Mufasa gibi büyük bir kral olmak isteyen ancak gözünü tahta dikmiş kötü amcasıyla (Scar) mücadele etmek zorunda kalacak yavru aslan Simba'yı konu alıyor. Renkli ikonik karakter kadrosu, hafızalara kazınan Disney müziği, müzikal numaralar ve doğrudan Shakespeare'den alınan temalarla dolu Aslan Kral, çocuklarla izlenebilecek harika bir animasyon filmi. IMDb puanı: 8.5

8.5 Yapım yılı : 1994

: 1994 Oyuncular: Matthew Broderick, Jeremy Irons, James Earl Jones 3️⃣ Sevimli Canavarlar (Monsters, Inc.) Gelmiş geçmiş en iyi animasyon filmlerinden biri olan Sevimli Canavarlar, nostalji yaşatan harika bir klasik. Hareketli Monstropolis'te geçen film, enerji üretmek için çocukların çığlıklarının gücünden yararlanan büyük bir şirkette çalışan James P. “Sulley” Sullivan ve onun sadık arkadaşı Mike Wazowski'nin hikayesini anlatıyor. Boo adında genç bir kız yanlışlıkla canavarlar diyarına düştüğünde ikili, çocuğu güvenli bir şekilde kendi dünyasına döndürmek için bir göreve çıkar. Fantastik dünyası, son teknoloji animasyonları ile izleyiciyi kendisine çeken Monsters, Inc. önerimizdir. IMDb puanı: 8.1

8.1 Yapım yılı : 2001

: 2001 Oyuncular: Billy Crystal, John Goodman, Mary Gibbs 4️⃣ Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon) Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmi, ejderhalarla ejderha avcılarının günlük hayatın bir parçası olduğu heyecan verici Viking köyü Berk'e götürüyor. Bu arada, büyük hayalleri olan genç ve saf bir Viking olan Hiccup, Gece Öfkesi olarak bilinen güçlü bir ejderhayla karşılaşır ve ejderhalar hakkında fikri değişir. Hiccup ve sevimli ejderhası Toothless heyecan verici maceraya atılırlar. IMDb puanı: 8.1

8.1 Yapım yılı : 2010

: 2010 Oyuncular: Jay Baruchel, Gerard Butler, Christopher Mintz-Plasse 5️⃣ Ters Yüz (Inside Out) Zihnin iç işleyişine derinlemesine dalan Tersyüz, 11 yaşındaki Riley (Kaitlyn Dias) ve onu harekete geçiren emojileri tanıtan bir Pixar filmi. Riley'nin ailesi yeni bir şehre taşındığında duyguları alt üst olur. Önermenin kendisi filmi izlemeye değer kılıyor, ifadeler de çok iyi aktarılmış. Animasyon filmi, 73. Altın Küre Ödülleri’nde en iyi animasyon film ödülünü aldı. IMDb puanı : 8.1

: 8.1 Yapım yılı : 2015

: 2015 Oyuncular: Amy Poehler, Bill Hader, Lewis Black 6️⃣ Yürüyen Şato (Howl’s Moving Castle) Hayranların favori Studio Ghibli filmi Howl's Moving Castle, kötü bir cadıyla karşılaştıktan sonra yaşlı bir kadına dönüşen genç bir şapkacı olan Sophie'nin (Emily Mortimer tarafından seslendiriliyor) hikayesini anlatıyor. Sophie, laneti kaldırmak için Howl (seslendiren Christian Bale) olarak bilinen yakalanması zor bir büyücüyü ve onun mistik şatosunu arar. Calcifer (seslendiren Billy Crystal) gibi ikonik karakterlerin yer aldığı Yürüyen Şato filmi, fantastik sihir, romantizm ve savaş hikayesi sunuyor. IMDb puanı : 8.2

: 8.2 Yapım yılı : 2004

: 2004 Oyuncular: Chieko Baishô, Takuya Kimura, Tatsuya Gashûin 7️⃣ Oyuncak Hikayesi 3 (Toy Story 3) Sevilen Oyuncak Hikayesi serisinin üçüncü bölümü, oyuncağın sahibi Andy'nin (John Morris) büyüdüğünü ve üniversiteye gitmeye hazır olduğunu gösteriyor. Onlarla oynayacak kimsenin olmadığı oyuncaklar, yanlışlıkla bir kreşe bağışlanana ve yeni yürümeye başlayan çocukların oyuncağı olmaya zorlanana dek tek başlarına eğlenirler. Oyuncak Hikayesi 3, Woody (Tom Hanks) ve Buzz'ın (Tim Allen) ön planda olduğu, tüm oyuncakların geleceğiyle uğraşmak zorunda kalan grubu geri getiriyor. Çok komik olmadığı kadar melankolik ve duygusal olan plastik oyuncaklarla ilgili bu animasyon filmi, kaybolma, aşık olma ve hayatına devam etme temalarını işleyen son derece etkili bir film. IMDb puanı : 8.3

: 8.3 Yapım yılı : 2010

: 2010 Oyuncular: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack 8️⃣ Örümcek Adam (Spider-Man: Into the Spider-Verse) Örümcek Adam Miles Morales, çok fazla örümcek insanın olduğu bir dünyada yeni güçlerini keşfetmeye çalışmaktadır. Into the Spider-Verse’te animasyonlar olağanüstü. Örümcek adam filmi, canlı bir çizgi roman gibi akıyor. Harika bir film müziği ve çok sayıda sevimli örümceğe dayalı karakterle harmanlanan Into the Spider-Verse, Spider-Man evrenine mükemmel bir ekleme. IMDb puanı : 8.4

: 8.4 Yapım yılı : 2018

: 2018 Oyuncular: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld 9️⃣ Kayıp Balık Dori (Finding Dory) Büyüleyici su altı dünyasında ilerleyen animasyon filminde ana karakter, ailesini bulmaya ve nereden geldiğini keşfetmeye başlayan Blue Tang balığı Dory. Kayıp balık Dori, tüm zamanların en çok hasılat yapan 8. animasyon filmi. 200 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan yapım, 1 milyar doların biraz üzerinde hasılat yaptı. IMDb puanı : 7.3

: 7.3 Yapım yılı : 2016

: 2016 Oyuncular: Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Ed O’Neill 🔟 Çılgın Hırsız (Despicable Me 3) Minyonları daha önce duymuşuzdur. Kendilerine özgü dilleri ve muzları oldukça seven parlak sarı ilginç yaratıklar… Bu küçük adamlar, 13 yıl önce Universal Pictures'ın popüler animasyon macerası Çılgın Hırsız'da tanıtıldı ve akıllara kazındılar. Serinin üçüncü filminde 80’lerin çocuk yıldızından süper kötü adama dönüşen bir çocuğu tutuklamayı başaramayan Gru işini kaybediyor ve uzun süredir kayıp bir ikizi olduğunu öğreniyor. 80 milyon dolar bütçeyle çekilen film, yedinci en yüksek hasılat yapan animasyon filmi oldu. IMDb puanı: 6.2

6.2 Yapım yılı : 2017

: 2017 Oyuncular: Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker

En iyi Disney Plus dizileri listesi (Yerli ve Yabancı) 6 ay önce eklendi

En güzel animasyon filmleri (Disney Plus) 👍🏻 Tam Boyutta Gör Disney+ animasyon filmleri, yalnızca Walt Disney Animation Studio'nun klasiklerini değil, aynı zamanda en son hitleri ve Pixar filmlerini içeriyor. Disney kütüphanesi, son derece duygusal hikayelerle dolu. Aşk, kayıp, büyüme ve tabii ki aile hakkında hikayeler… Peki, Disney’de hangi animasyon filmi izlenmeli? İşte Disney en iyi animasyon filmleri listesi: Turning Red (Kırmızı) Brave (Cesur) Finding Nemo (Kayıp Balık Nemo) Raya and the Last Dragon (Raya ve Son Ejderha) Cars (Arabalar) Encanto (Enkanto: Sihirli Dünya) Incredibles (İnanılmaz Aile) Cinderella (Sindirella) Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin) Zootopia (Zootropolis: Hayvanlar Şehri)

Netflix’in en iyi 10 animasyon filmi 🍿 Tam Boyutta Gör Netflix, komediler, çizgi filmler ve orijinal yapımlardan oluşan etkileyici animasyon filmleri koleksiyonuna sahip. Guillermo Del Toro’nun Pinokyo filmi, Riot Games’in popüler LoL oyunundan uyarlanan Arcane ve klasikler dahil olmak üzere Netflix’te izlenebilecek harika animasyon filmleri var. İşte Netflix’in en çok izlenen animasyon filmleri: The Magician’s Elephant (Sihirbazın Fili) Guillermo del Toro’s Pinocchio (Pinokyo) Vivo Wish Dragon (Sihirli Ejder) Cloudy with a Chance of Meatballs (Köfte Yağmuru) The Mitchells vs. The Machines (Ailem Robotlara Karşı) The Sea Beast (Deniz Canavarı) Kung Fu Panda 3 Apollo 10 1/2: Uzay Çağında Çocuk Olmak Over the Moon (Bir Ay Masalı)

Yerli ve yabancı en iyi Netflix filmleri 6 ay önce eklendi

2023’ün en çok izlenen animasyon filmleri ⌛️ Tam Boyutta Gör Dünyanın en çok izlenen animasyon filmleri genelde hafızalara kazınan, eski yapımlar oluyor. Yeni film önerileri arıyor olabilirsiniz. İşte 2023’te çıkan en iyi animasyon filmleri listesi: Nimona Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş Süper Mario Kardeşler Filmi Genç Deniz Canavarı Ruby Suzume Elemental: Doğanın Güçleri

Animasyon, 19. yüzyıldan beri var; bu nedenle tüm zamanların en güzel animasyon filmleri olarak seçilebilecek çok fazla seçenek var. Walt Disney Pictures'tan Studio Ghibli’ye, DreamWorks Pictures'a kadar Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video ve başka platformlarda yayınlanan harika animasyon filmleri var. Klasiklerden yeni filmlere Dünyanın en çok izlenen, en iyi animasyon filmleri öneri listesi burada.

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