Korku filmi izlemek isteyenler için en korkunç filmler 😱

- En iyi korku filmleri önerileri 📜
- 1. Şeytan (The Exorcist) 👿
- 2. Sapık (Psycho) 🔪
- 3. Halka (The Ring - Ringu) 💿
- 4. Cinnet (The Shining) 🪓
- 5. Yaratık (Alien) 👽
- 6. Korku Seansı (The Conjuring) 👻
- 7. Kapan (Get Out) 🔒
- 8. Ayin (Hereditary) 🙏
- 9. The Witch 🧙
- 10. Azize (Saint Maud) 👩⚕️
- En iyi Netflix korku filmleri 💯
- Yeni çıkan korku filmleri 🆕
- Yorumlar
Son 100 yılı aşkın bir süredir sinema endüstrisi bizi korkutmak, sinirlerimizi bozmak, tüylerimizi diken diken etmek, bizi ürpertmek, heyecanlandırmak ve en temel korkularımıza dokunmak için neredeyse mümkün olan her yolu buldu. Öte yandan insanlar bu türü çok merak ediyor ve hatta Dünyanın ilk korku filmi hangisi? diye soruyor. George Mellies’in "Perili Şato" veya "Şeytanın Evi" olarak da bilinen "Le Manoir du Diable" filmi, dünyanın ilk korku filmi olarak anılıyor.
Eğer siz de korkunç filmler hayranı iseniz sizler için birbirindengüzel korkutucu film önerileri hazırladık diyebiliriz. Yeni korku filmi ve klasik korku filmleri yapımlarına yer verdiğimiz içeriğimize sözü çok fazla uzatmadan geçelim. ⬇️
En iyi korku filmleri önerileri 📜
En çok izlenen korku filmleri arasında ise Korku Seansı, Teksas Katliamı ve Arınma Gecesi gibi yapımlar yer alıyor. Elbette bunlar yakın geçmişin en güzel korku filmleri arasında bulunuyor ancak gelin birlikte tüm zamanların en iyi korkunç filmlerine göz atalım. İşte En etkili korku filmi hangisi? diye arayanlar için öneriler:
1. Şeytan (The Exorcist) 👿
- IMDb puanı: 8.1
- Yayın Tarihi: 1973
- Yönetmen: William Friedkin
- Oyuncular: Linda Blair, Ellen Burstyn, Max von Sydow
- En iyi alıntı: “Bence amaç bizi umutsuzluğa düşürmek...”
Dünyanın en korkutucu filmi nedir? diye arıyorsan doğru paragraftasın. Şeytan (The Exorcist), William Friedkin'in 1973 yapımı efsanevi korku filmi olarak sinema dünyasında yer edindi. Şeytan, esasında modern korku filmlerinin temellerini oluşturdu ve paranormal aktiviteyi harika bir şekilde harmanladı. Bilimin açıklayamadığı bazı şeylerin olabileceğini sinemaseverlerin kulağına fısıldayan yapım şeytan çıkarma sahneleri ile daha önce görülmemiş şeyleri başarmıştı. Zira Friedkin'in metodik yaklaşımı dönemine göre son derece gerçekçi efektleri ortaya koymuştu. The Exorcist, halen en iyi korku filmi olarak anılıyor.
2. Sapık (Psycho) 🔪
- IMDb puanı: 8.5
- Yayın Tarihi: 1960
- Yönetmen: Alfred Hitchcock
- Oyuncular: Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin
- En iyi alıntı: “Hepimiz ara sıra azıcık deliririz.”
60 yılı aşkın süredir bir Alfred Hitchcock filmi olan Sapık (Psycho), tüm detaylarıyla açığa çıkartılmış olsa da halen etkileyici bir film olarak zamana meydan okuyor. 1960 tarihli korku filmi Psycho, aslında bir katil filmi ancak onu etkili kılan detaylarında gizli. Filmde ana karakterimiz Norman Bates’in kişiliğinde sorunlar olduğunu ve annesi ile kuşlara karşı bir takıntısının varlığını görüyoruz.
Marion Crane, borç batağında olan erkek arkadaşı Sam’i kurtarmak ve yeni bir hayata başlamak için patronuna ait olan 400.000 doları çalarak buluşacakları yere doğru gittiğini izliyoruz ancak Crane’i polisler ve ondan şüphelenenler de takip etmekte. Crane, fırtınadan korunmak ve bir anlamda da gizlenmek için geceyi ıssız bir motelde geçirmeye karar verir. Crane’in Norman Bates ile konuşması ona her şeyin yanlış olduğunu anımsatacaktır. Bu arada Bates Motel adlı bir dizisi de bulunuyor filmin, o da oldukça güzeldir.
3. Halka (The Ring - Ringu) 💿
- IMDb puanı: 7.2
- Yayın Tarihi: 1998
- Yönetmen: Hideo Nakata
- Oyuncular: Nanako Matsushima, Miki Nakatani, Hiroyuki Sanada
- En iyi alıntı: “Bu dünyaya ait değil. Bu, Sadako'nun öfkesi ve bizi lanetledi.”
Bu sadece bir kaset, ne olabilir ki? Böyle düşünenler içerisinde bir kuyunun göründüğü kaseti izlediklerinde telefonları çalıyor ve yedi gün içinde ölüyor. Evet, bu Halka (The Ring). Japonya’nın Stephen King’i sayılan yazar Koji Suzuki’nin aynı adlı romanından uyarlanan film, Japon sinema tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran filmleri arasında. Dünyanın en iyi korku filmleri arasında gösterilen The Ring, bir videoyu izleyen herkesin öldüğüne dair söylentiler duyan ancak bunan inanmayan bir gazeteciyi beyazperdeye yansıtıyor. The Ring, dünyanın en korkunç filmi listelerinde her zaman üst sıralarda kendisine yer ediniyor diyebilir ve izlemenizi tavsiye ederiz.
4. Cinnet (The Shining) 🪓
- IMDb puanı: 8.4
- Yayın Tarihi: 1980
- Yönetmen: Stanley Kubrick
- Oyuncular: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd
- En iyi alıntı: “Wendy, ben geldim. (Kapıyı baltayla kırarak)”
Efsane yönetmen Stanley Kubrick tarafından Stephen King'in aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan Cinnet (The Shining), en iyi yabancı korku filmleri arasında gösteriliyor. The Shining, Torrance ailesinin Rocky Dağları'nın karlı bölgesinde yer alan ıssız Overlook Hotel’inde başlarından geçenleri anlatıyor. Aile, otelin bakımını üstlenmiştir ancak burada açıklanamayan bazı şeyler olmaktadır. Film, ailenin babası Jack Torrance'in anlamlandırılamayan bir bunalıma girerek cinnete sürüklenmesini anlatıyor. The Shining, her açısıyla bir sanat ve korku film eseri. Üzerinden 40 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen halen çok güçlü ve modern. Bu başarısı The Shining’ı en meşhur korku filmleri arasına sokuyor.
5. Yaratık (Alien) 👽
- IMDb puanı: 8.5
- Yayın Tarihi: 1979
- Yönetmen: Ridley Scott
- Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright
- En iyi alıntı: “Ash, beni duyabiliyor musun?”
Ridley Scott'ın 1979 yapımı Yaratık (Alien) filmi tamamıyla bir klasik korku filmi. En güzel korku filmleri arasında gösterilen Alien, şimdilerde oyunlarda ve daha pek çok filmde gördüğümüz bir anlatıyı sergiliyor aslında ancak bunu neredeyse yarım asır önce yapıyor olması takdire şayan. Alien, bilinmeyen bir gezegeni keşfetmek için gönderilen bir uzay gemisinin mürettebatının korkunç bir uzaylı yaratık tarafından saldırıya uğramasını konu alıyor. Ripley (Sigourney Weaver) hayatta kalan birkaç kişiden biridir ve peşinde amansız bir yaratığa karşı savaşmak zorundadır. Alien, beyaz perdeye çıktığı andan itibaren büyük bir gişe başarısı yakaladı ve ardından günümüze kadar beş devam filmine sahne oldu. Kısaca söylemek gerekirsek Alien, klasik bir bilim kurgu korku filmidir.
6. Korku Seansı (The Conjuring) 👻
- IMDb puanı: 7.5
- Yayın Tarihi: 2013
- Yönetmen: James Wan
- Oyuncular: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston
- En iyi alıntı: “Şeytan vardır. Tanrı vardır. Ve insanlar olarak kaderimiz hangisini takip etmeyi seçtiğimize bağlıdır.”
Odağımız biraz daha günümüzde yakın, 21. Yüzyılın korku filmleri kısmına çevirelim. Korku Seansı (The Conjuring) yeni korku filmleri arasında gösterilebilir. Filmin yönetmenliğini yapan James Wan, defalarca kez çığlık atmanız ve oturduğunuz yerden zıplamanız için elinden gelen her şeyi yapmış durumda.
Konusunu gerçek bir hikayeden alan Korku Seansı, doğaüstü olayları inceleyen dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren'ın karşılaştıkları ürkütücü bir vakayı konu ediniyor. Warren, çifti kendilerinden yardım isteyen Perron ailesinin gözlerden uzak çiftlik evlerini ziyaret eder. Aile, karanlık bir varlık tarafından kuşatılmış durumdadır ve hayatları kabusa dönmüştür.
Korku Seansı filminin ardından Korku Seansı 2 ve Korku Seansı 3 yapımları da vizyona girdi. İlk iki film son derece başarılı denebilir ancak üçüncü film kesinlikte kötü olmasa da serinin en sönük filmidir. Bu arada seri o kadar başarılı oldu ki The Conjuring Universe oluşturularak aynı evrende geçen farklı filmler de vizyona girdi. Eğer korkunç filmler seviyorsanız onlara da bir göz atın derim.
7. Kapan (Get Out) 🔒
- IMDb puanı: 7.7
- Yayın Tarihi: 2017
- Yönetmen: Jordan Peele
- Oyuncular: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener
- En iyi alıntı: “Zihin, boşa harcamak için korkunç bir şeydir.”
Jordan Peele'in ilk yönetmenlik denemesi olan Kapan (Get Out), en güzel korku filmleri arasında gösterilebilir. Get Out, gerek oyunculuk gerek yönetmenlik gerek senaryo ve gerekse de sosyal eleştirileri ile bir başyapıt.
Filmde sevgilisiyle mutlu bir ilişki yaşayan siyahi bir genç olan Chris’in başından geçenleri izliyoruz. Chris’in sevgilisinin evine gittiğini ancak çok geçmeden ailenin mülküne gelen siyahilerin ortadan kaybolduğunu öğreniyoruz.
8. Ayin (Hereditary) 🙏
- IMDb puanı: 7.3
- Yayın Tarihi: 2018
- Yönetmen: Ari Aster
- Oyuncular: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff
- En iyi alıntı: “O gitmedi”
Ari Aster'ın ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi olan Ayin (Hereditary), her halde ilk denemede yapılabilecek en iyi iş. Filmde, minyatür sanatçısı Annie Graham, bir süredir mesafeli olduğu annesi Ellen’ın cenazesine katılıyor. Film ilerledikçe Annie ve ailesi atalarının gizemli ve korkunç sırlarını keşfetmeye başlar. Sırlar açığa çıktıkça durum ailevi bir trajedi halini alır ve üzerlerine kalan miras ile mücadele etmek kaçınılmaz olur.
9. The Witch 🧙
- IMDb puanı: 6.9
- Yayın Tarihi: 2015
- Yönetmen: Robert Eggers
- Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie
- En iyi alıntı: “Ormanda bir kötülük var”
The Witch filmi de yönetmen Robert Eggers’ın ilk uzun metrajlı deneyimi. Film, 17. yüzyıl İngiltere'sinde geçiyor ve William ve Katherine çiftinin başından geçenlere odaklanıyor. Dönemin İngiltere’sinde son derece doğal ve Hristiyan kurallarına sıkı sıkıya bağlı olan bu aileyi bekleyenler ise özenle hazırlanıyordur. Ailenin yeni doğan çocuğu ardından hiçbir iz bırakmadan kaybolur. Aynı zamanda çiftin büyük kızları ilahi sesler duyduğunu söyler, ikizler ise birbirleriyle kafiyeli şekilde mırıldanır. Ancak bunlar yaklaşan felaketlerin sadece küçük bir ön gösterimidir.
10. Azize (Saint Maud) 👩⚕️
- IMDb puanı: 6.7
- Yayın Tarihi: 2019
- Yönetmen: Rose Glass
- Oyuncular: Morfydd Clark, Jennifer Ehle, Turlough Convery
- En iyi alıntı: “Asla acını boşa harcama”
Rose Glass’ın yönetmenliğini yaptığı Azize (Saint Maud) filminde kendisini Güç Yüzükleri’nden tanıdığımız Morfydd Clark’ı izliyoruz. Saint Maud, adından da anlaşılacağı üzere son derece dindar olan Maud’un hikayesini konu ediniyor.
Filmde, Katie adlı bir hemşirenin bakımı altındaki hastasını kalp masajı ile kurtarmaya çalışmasına ancak başaramamasına tanıklık ediyoruz. Bir süre sonra Katie, yaşadığı travmanın ardından hemşireliği bırakır ve Maud adını alarak dindar bir Roma Katoliği olur. Ancak bir hasta bakıcı gibi çalışmaya devam eder. Maud, ABD'li bir dansçı ve koreograf olan Amanda'ya bakmakla görevlendirilir. Maud, Amanda’nın evinde kalmaya ve onunla birlikte güçlü bir bağ kurmaya başlar. Maud’un amacı Amanda’nın günahlarla dolu ruhunu kurtarmaktır. Ancak bu zamanla trajedik bir hal alacaktır.
En iyi Netflix korku filmleri 💯
- Her Şey Yok Olur - Things Heard & Seen (2021)
- Sessizlik - The Silence (2019)
- Ölüm Alfabesi: Kötülüğün Başlangıcı - Ouija: Origin of Evil (2016)
- Peşimdeki Şeytan - It Follows (2014)
- Korku Sokağı Birinci Kısım/İkinci Kısım/Üçüncü Kısım - Fear Street (2021)
- Creep/Creep 2 (2014)
- The Ritual (2017)
- 1922 (2017)
- Hush (2016)
- Oyun - Gerald's Game (2017)
Yeni çıkan korku filmleri 🆕
- X (IMDb 6.6)
- Barbarian (IMDb 7.0)
- Hellbender (IMDb 5.8)
- Sissy (IMDb 6.2)
- You Won't Be Alone(IMDb 6,3)
- Saloum(IMDb 6,3)
- Pearl (IMDb 7.0)
- Hatching (IMDb 6,3)
- The Menu (IMDb 7.2)
- Bones and All (IMDB 6.9)
Bir içeriğimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu yazımızda sizlere en iyi korku filmleri tavsiyelerinde bulunduk. Korkutucu filmler tarihinde kült haline gelmiş, klasikleşmiş yapımlara da yer verdiğimiz içeriğimizde yakın tarihte çıkan en güzel en korkunç filmler tavsiyelerinde de bulunduk. Ürpertici korku filmleri izlemek isteyenler için oluşturduğumuz içeriğimizi zenginleştirmek ve katkıda bulunmak istiyorsanız yorumlar kısmına önerilerinizi bırakmaktan çekinmeyin.
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