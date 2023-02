Korku filmi izlemek isteyenler için en korkunç filmler 😱

Son 100 yılı aşkın bir süredir sinema endüstrisi bizi korkutmak, sinirlerimizi bozmak, tüylerimizi diken diken etmek, bizi ürpertmek, heyecanlandırmak ve en temel korkularımıza dokunmak için neredeyse mümkün olan her yolu buldu. Öte yandan insanlar bu türü çok merak ediyor ve hatta Dünyanın ilk korku filmi hangisi? diye soruyor. George Mellies’in "Perili Şato" veya "Şeytanın Evi" olarak da bilinen "Le Manoir du Diable" filmi, dünyanın ilk korku filmi olarak anılıyor.

Eğer siz de korkunç filmler hayranı iseniz sizler için birbirindengüzel korkutucu film önerileri hazırladık diyebiliriz. Yeni korku filmi ve klasik korku filmleri yapımlarına yer verdiğimiz içeriğimize sözü çok fazla uzatmadan geçelim. ⬇️

En iyi korku filmleri önerileri 📜

Tam Boyutta Gör Korku filmi tarihine baktığımızda ilk korku filmlerinin sıklıkla klasik edebiyattaki Drakula, Frankenstein, Mumya, Kurtadam, Operadaki Hayalet ve Dr. Jekyll ve Mr. Hyde gibi karakterlerden ve bunların hikayelerinden esinlendiğini gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Modern korku filmleri genellikle üç alt tür etrafında hareket etmekte: Kişilik korkusu, kıyamet korkusu ve şeytani güçler korkusu.

En çok izlenen korku filmleri arasında ise Korku Seansı, Teksas Katliamı ve Arınma Gecesi gibi yapımlar yer alıyor. Elbette bunlar yakın geçmişin en güzel korku filmleri arasında bulunuyor ancak gelin birlikte tüm zamanların en iyi korkunç filmlerine göz atalım. İşte En etkili korku filmi hangisi? diye arayanlar için öneriler:

1. Şeytan (The Exorcist) 👿 IMDb puanı : 8.1

: 8.1 Yayın Tarihi : 1973

: 1973 Yönetmen : William Friedkin

: William Friedkin Oyuncular : Linda Blair, Ellen Burstyn, Max von Sydow

: Linda Blair, Ellen Burstyn, Max von Sydow En iyi alıntı: “Bence amaç bizi umutsuzluğa düşürmek...” Dünyanın en korkutucu filmi nedir? diye arıyorsan doğru paragraftasın. Şeytan (The Exorcist), William Friedkin'in 1973 yapımı efsanevi korku filmi olarak sinema dünyasında yer edindi. Şeytan, esasında modern korku filmlerinin temellerini oluşturdu ve paranormal aktiviteyi harika bir şekilde harmanladı. Bilimin açıklayamadığı bazı şeylerin olabileceğini sinemaseverlerin kulağına fısıldayan yapım şeytan çıkarma sahneleri ile daha önce görülmemiş şeyleri başarmıştı. Zira Friedkin'in metodik yaklaşımı dönemine göre son derece gerçekçi efektleri ortaya koymuştu. The Exorcist, halen en iyi korku filmi olarak anılıyor.

2. Sapık (Psycho) 🔪 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 Yayın Tarihi : 1960

: 1960 Yönetmen : Alfred Hitchcock

: Alfred Hitchcock Oyuncular : Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin

: Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin En iyi alıntı: “Hepimiz ara sıra azıcık deliririz.” 60 yılı aşkın süredir bir Alfred Hitchcock filmi olan Sapık (Psycho), tüm detaylarıyla açığa çıkartılmış olsa da halen etkileyici bir film olarak zamana meydan okuyor. 1960 tarihli korku filmi Psycho, aslında bir katil filmi ancak onu etkili kılan detaylarında gizli. Filmde ana karakterimiz Norman Bates’in kişiliğinde sorunlar olduğunu ve annesi ile kuşlara karşı bir takıntısının varlığını görüyoruz. Marion Crane, borç batağında olan erkek arkadaşı Sam’i kurtarmak ve yeni bir hayata başlamak için patronuna ait olan 400.000 doları çalarak buluşacakları yere doğru gittiğini izliyoruz ancak Crane’i polisler ve ondan şüphelenenler de takip etmekte. Crane, fırtınadan korunmak ve bir anlamda da gizlenmek için geceyi ıssız bir motelde geçirmeye karar verir. Crane’in Norman Bates ile konuşması ona her şeyin yanlış olduğunu anımsatacaktır. Bu arada Bates Motel adlı bir dizisi de bulunuyor filmin, o da oldukça güzeldir.

3. Halka (The Ring - Ringu) 💿 IMDb puanı : 7.2

: 7.2 Yayın Tarihi : 1998

: 1998 Yönetmen : Hideo Nakata

: Hideo Nakata Oyuncular : Nanako Matsushima, Miki Nakatani, Hiroyuki Sanada

: Nanako Matsushima, Miki Nakatani, Hiroyuki Sanada En iyi alıntı: “Bu dünyaya ait değil. Bu, Sadako'nun öfkesi ve bizi lanetledi.” Bu sadece bir kaset, ne olabilir ki? Böyle düşünenler içerisinde bir kuyunun göründüğü kaseti izlediklerinde telefonları çalıyor ve yedi gün içinde ölüyor. Evet, bu Halka (The Ring). Japonya’nın Stephen King’i sayılan yazar Koji Suzuki’nin aynı adlı romanından uyarlanan film, Japon sinema tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran filmleri arasında. Dünyanın en iyi korku filmleri arasında gösterilen The Ring, bir videoyu izleyen herkesin öldüğüne dair söylentiler duyan ancak bunan inanmayan bir gazeteciyi beyazperdeye yansıtıyor. The Ring, dünyanın en korkunç filmi listelerinde her zaman üst sıralarda kendisine yer ediniyor diyebilir ve izlemenizi tavsiye ederiz.

4. Cinnet (The Shining) 🪓 IMDb puanı : 8.4

: 8.4 Yayın Tarihi : 1980

: 1980 Yönetmen : Stanley Kubrick

: Stanley Kubrick Oyuncular : Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd

: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd En iyi alıntı: “Wendy, ben geldim. (Kapıyı baltayla kırarak)” Efsane yönetmen Stanley Kubrick tarafından Stephen King'in aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan Cinnet (The Shining), en iyi yabancı korku filmleri arasında gösteriliyor. The Shining, Torrance ailesinin Rocky Dağları'nın karlı bölgesinde yer alan ıssız Overlook Hotel’inde başlarından geçenleri anlatıyor. Aile, otelin bakımını üstlenmiştir ancak burada açıklanamayan bazı şeyler olmaktadır. Film, ailenin babası Jack Torrance'in anlamlandırılamayan bir bunalıma girerek cinnete sürüklenmesini anlatıyor. The Shining, her açısıyla bir sanat ve korku film eseri. Üzerinden 40 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen halen çok güçlü ve modern. Bu başarısı The Shining’ı en meşhur korku filmleri arasına sokuyor.

5. Yaratık (Alien) 👽 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 Yayın Tarihi : 1979

: 1979 Yönetmen : Ridley Scott

: Ridley Scott Oyuncular : Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright

: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright En iyi alıntı: “Ash, beni duyabiliyor musun?” Ridley Scott'ın 1979 yapımı Yaratık (Alien) filmi tamamıyla bir klasik korku filmi. En güzel korku filmleri arasında gösterilen Alien, şimdilerde oyunlarda ve daha pek çok filmde gördüğümüz bir anlatıyı sergiliyor aslında ancak bunu neredeyse yarım asır önce yapıyor olması takdire şayan. Alien, bilinmeyen bir gezegeni keşfetmek için gönderilen bir uzay gemisinin mürettebatının korkunç bir uzaylı yaratık tarafından saldırıya uğramasını konu alıyor. Ripley (Sigourney Weaver) hayatta kalan birkaç kişiden biridir ve peşinde amansız bir yaratığa karşı savaşmak zorundadır. Alien, beyaz perdeye çıktığı andan itibaren büyük bir gişe başarısı yakaladı ve ardından günümüze kadar beş devam filmine sahne oldu. Kısaca söylemek gerekirsek Alien, klasik bir bilim kurgu korku filmidir.

6. Korku Seansı (The Conjuring) 👻 IMDb puanı : 7.5

: 7.5 Yayın Tarihi : 2013

: 2013 Yönetmen : James Wan

: James Wan Oyuncular : Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston

: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston En iyi alıntı: “Şeytan vardır. Tanrı vardır. Ve insanlar olarak kaderimiz hangisini takip etmeyi seçtiğimize bağlıdır.” Odağımız biraz daha günümüzde yakın, 21. Yüzyılın korku filmleri kısmına çevirelim. Korku Seansı (The Conjuring) yeni korku filmleri arasında gösterilebilir. Filmin yönetmenliğini yapan James Wan, defalarca kez çığlık atmanız ve oturduğunuz yerden zıplamanız için elinden gelen her şeyi yapmış durumda. Konusunu gerçek bir hikayeden alan Korku Seansı, doğaüstü olayları inceleyen dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren'ın karşılaştıkları ürkütücü bir vakayı konu ediniyor. Warren, çifti kendilerinden yardım isteyen Perron ailesinin gözlerden uzak çiftlik evlerini ziyaret eder. Aile, karanlık bir varlık tarafından kuşatılmış durumdadır ve hayatları kabusa dönmüştür. Korku Seansı filminin ardından Korku Seansı 2 ve Korku Seansı 3 yapımları da vizyona girdi. İlk iki film son derece başarılı denebilir ancak üçüncü film kesinlikte kötü olmasa da serinin en sönük filmidir. Bu arada seri o kadar başarılı oldu ki The Conjuring Universe oluşturularak aynı evrende geçen farklı filmler de vizyona girdi. Eğer korkunç filmler seviyorsanız onlara da bir göz atın derim.

7. Kapan (Get Out) 🔒 IMDb puanı : 7.7

: 7.7 Yayın Tarihi : 2017

: 2017 Yönetmen : Jordan Peele

: Jordan Peele Oyuncular : Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener

: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener En iyi alıntı: “Zihin, boşa harcamak için korkunç bir şeydir.” Jordan Peele'in ilk yönetmenlik denemesi olan Kapan (Get Out), en güzel korku filmleri arasında gösterilebilir. Get Out, gerek oyunculuk gerek yönetmenlik gerek senaryo ve gerekse de sosyal eleştirileri ile bir başyapıt. Filmde sevgilisiyle mutlu bir ilişki yaşayan siyahi bir genç olan Chris’in başından geçenleri izliyoruz. Chris’in sevgilisinin evine gittiğini ancak çok geçmeden ailenin mülküne gelen siyahilerin ortadan kaybolduğunu öğreniyoruz.

8. Ayin (Hereditary) 🙏 IMDb puanı : 7.3

: 7.3 Yayın Tarihi : 2018

: 2018 Yönetmen : Ari Aster

: Ari Aster Oyuncular : Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff

: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff En iyi alıntı: “O gitmedi” Ari Aster'ın ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi olan Ayin (Hereditary), her halde ilk denemede yapılabilecek en iyi iş. Filmde, minyatür sanatçısı Annie Graham, bir süredir mesafeli olduğu annesi Ellen’ın cenazesine katılıyor. Film ilerledikçe Annie ve ailesi atalarının gizemli ve korkunç sırlarını keşfetmeye başlar. Sırlar açığa çıktıkça durum ailevi bir trajedi halini alır ve üzerlerine kalan miras ile mücadele etmek kaçınılmaz olur.

9. The Witch 🧙 IMDb puanı : 6.9

: 6.9 Yayın Tarihi : 2015

: 2015 Yönetmen : Robert Eggers

: Robert Eggers Oyuncular : Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie

: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie En iyi alıntı: “Ormanda bir kötülük var” The Witch filmi de yönetmen Robert Eggers’ın ilk uzun metrajlı deneyimi. Film, 17. yüzyıl İngiltere'sinde geçiyor ve William ve Katherine çiftinin başından geçenlere odaklanıyor. Dönemin İngiltere’sinde son derece doğal ve Hristiyan kurallarına sıkı sıkıya bağlı olan bu aileyi bekleyenler ise özenle hazırlanıyordur. Ailenin yeni doğan çocuğu ardından hiçbir iz bırakmadan kaybolur. Aynı zamanda çiftin büyük kızları ilahi sesler duyduğunu söyler, ikizler ise birbirleriyle kafiyeli şekilde mırıldanır. Ancak bunlar yaklaşan felaketlerin sadece küçük bir ön gösterimidir.