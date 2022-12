Macera filmi izlemek isteyenler için en iyi macera filmleri

Tam Boyutta Gör Sinema dünyasının önemli türlerinden olan macera filmleri, ezelden beri izleyiciyi kendisine çekmeyi başarıyor. Genellikle bir yolculuğu temel alan bir macera filmi, ana karakter etrafında şekillenen bir dünyayı izleyicilere sunuyor. İçeriğimizde bunu başarılı bir şekilde yapan en iyi macera filmlerine yer verdik.

Macera filmleri erken dönemlerinde kahramanlar genellikle erkek karakterlerdi. Bu karakterler cesurdu, genellikle baskıyla savaşan ve tiranlarla yüzleşen kahramanlar olarak görülüyordu. Sonrasında ise Lara Croft gibi kadın kahramanlar da evrene dahil olmaya başladı. Macera film popülaritesi 1930'larda ve 1940'larda, Captain Blood, The Adventures of Robin Hood ve The Mark of Zorro gibi filmlerin düzenli olarak büyük yıldızlarla, özellikle de türle yakından ilişkili olan Errol Flynn ve Tyrone Power gibi isimlerle zirveye ulaştı. Oluşturduğumuz içeriğimizde arama motorlarında “macera filmi izle” diye arayanların sorularına ve isteklerine çeşitli sürükleyici macera filmleri önerilerinde bulunduk. İşte en iyi macera filmi önerilerimiz: 🔽

IMDb'ye göre en iyi macera filmleri 📽️ Tam Boyutta Gör Macera filmleri öneri listemize ilk olarak en iyiler ile başlayacağız. Burada listelediğimiz filmler IMDb puanları esas alınarak eklenmiş durumda. Listenin boğulmaması için bazı seri halinde olan filmleri ana başlık olarak belirtmeye çalıştık. İçeriğimizin devamında daha farklı filmlere de yer verdik. Her neyse, sözü çok uzatmadan işte IMDb’ye göre en iyi macera filmleri: 1. Kara Şövalye (Dark Knight) 🦇 IMDb puanı: 9.0

Yayın Tarihi: 2008

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman

En iyi alıntı: “Ya bir kahraman olarak ölürsün ya da kötüye dönüşmeni izleyecek kadar uzun yaşarsın.” The Dark Knight veya Kara Şövalye, Christopher Nolan'ın yönettiği 2005 tarihli Batman Başlıyor (Batman Begins) filminin devamı niteliğinde. En güzel macera filmleri arasında gösterilen filmde Batman’in karşısındaki kötü bu sefer esrarengiz Joker’dir. Bu denli ciddi şekilde sınanmayan Batman aynı zamanda Bruce Wayne olarak da sınanacak ve sınırlarını zorlayacak. Nolan’ın bu başyapıtında ek olarak harika kamera çekimleri ve dahice kullanılmış efektleri görebilir ve Hans Zimmer’in müzikleriyle sürükleyici macera filminin tanıdı çıkarabilirsiniz. Batman filmleri izleme sırası 5 gün önce eklendi 2. Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) 💍 IMDb puanı: 9.0

Yayın Tarihi: 2003

Yönetmen: Peter Jackson

Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom, Viggo Mortensen, Cate Blanchett

En iyi alıntı: “Sevgi sadakatle, cesaret itibarla, ihanet intikamla ödüllendirilir.” J.R.R. Tolkien'nin kitaplarından uyarlanan Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, Yüzüklerin Efendisi: İki Kule ve Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, macera filmleri arasında en sevilen serilerden. Peter Jakson’un bu başarılı üçlemesinde kahramanlarımız, Orta Dünya’yı Sauron’dan korumaya ve tüm yüzüklere hükmeden Tek Yüzük’ü Hüküm Dağı’nın lavlarında yok etmeye çalışıyor. Bunu yaparken film, savaş sahneleriyle tüylerinizi diken diken yaparken aynı zamanda vurucu sözleriyle de düşüncelere sevk ediyor. 3. Başlangıç (Inception) ⏳ IMDb puanı: 8,8

Yayın Tarihi: 2010

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Ellen Page, Cillian Murphy, Leonardo DiCaprio, Tom Hardy

En iyi alıntı: “Rüyadayken gördüklerimiz bize gerçek gibi gelir. Ancak uyandığımızda bir tuhaflık olduğunu fark ederiz.” Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen Başlangıç’ta (Inception) çok yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb’u ve oluşturduğu ekibi izliyoruz. Ancak Cobb sıradan bir hırsız değildir. Uzman olduğu nokta aslında fikir hırsızlığıdır ve bunu rüyalar sayesinde yapmaktadır. Ancak bu derin rüyalar aleminde geçmişiyle yüzleşmek ve bu son görevde fikir çalmak değil bir fikri yerleştirmek zorundadır. Film aynı zamanda Hans Zimmer sayesinde müzikal anlamda da son derece başarılı. 4. Yıldız Savaşları (Star Wars) 🔫 IMDb puanı: 8,7

Yayın Tarihi: 1977

Yönetmen: George Lucas, Richard Marquand, Irvin Kershner

Oyuncular: H. Christensen, E. McGregor, N. Portman, M. Hamill, H. Ford, C. Fisher

En iyi alıntı: “Güç seninle olsun!” Yıldız Savaşları (Star Wars), George Lucas tarafından yaratılmış, öncelikle filmleriyle tanınmış, sonraki yıllarda çizgi roman, video oyunları, televizyon yapımları vb. dallarda ününü artırmış bir evren konumunda. Lucas’ın oluşturduğu evrende pek çok uzaylı ırkı tasviri, dronlar ve uzay yolculuğu gibi olaylar görülmekte. Bununla birlikte kurgusal bir galakside bulunan gezegenler sonrasında Galaktik İmparatorluk, ilk olarak ise Galaktik Cumhuriyetin birer parçasıdır. Jedi ve Sith lordlarından oluşan ve Güç’ü kontrol eden taraflar mutlak hakimiyetin peşindedir. İlk film 1977 yılında Yıldız Savaşları: Yeni Bir Umut olarak vizyona girmiş ve ardından 1980’de İmparator'un Dönüşü ve 1983’te Jedi'nin Dönüşü ile adeta sinemaya damga vurmuştu. Ardından bu üçlemenin öncülü niteliğinde Gizli Tehlike, Klonların Saldırısı ve Sith'in İntikamı filmleri çıkmıştı. 2015 tarihinde Jedi'nin Dönüşü filminin 30 yıl sonrasında geçen Güç Uyanıyor yapımıyla yeni bir üçleme başlatıldı. Bu filmin ardından Son Jedi ve Skywalker'ın Yükselişi yapımları geldi. Kısaca Yıldız Savaşları (Star Wars) en iyi macera filmleri arasında köklü bir yere sahip. 5. Yıldızlararası (Intersteallar) 🧑‍🚀 IMDb puanı: 8,6

Yayın Tarihi: 2014

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Michael Caine

En iyi alıntı: Bu dünya bir hazine fakat bir süredir bize ayrılmamızı söylüyor Yönetmenliğini Christopher Nolan'ın yaptığı 2014 yapımı yüksek maceralı film, eski bir NASA pilotu olan Cooper’ın ve çocuklarının yaşamını ele alıyor. Interstellar ağırlıklı olarak Cooper ve kızı Murph etrafından geçiyor ve Cooper’ın insanlığı kurtarmak için bambaşka bir galaksiye gitmesini konu alıyor. Ölmek üzere olan dünyadaki yaşamı farklı bir gezegene taşımak isteyen NASA ve Cooper, derin uzayda ve iniş yaptığı gezegenlerde yoğun bir macera deneyimi vadediyor. 6. Terminatör 🤖 IMDb puanı: 8.6

Yayın Tarihi: 1984

Yönetmen: James Cameron

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton

En iyi alıntı: Asla ölmeyecek olan şey, sona ermeyen kabuslardakiler Terminatör serisi genel olarak altı filmden oluşsa da izleyiciler ve eleştirmenler tarafından ilk iki yapım macera filmler türü açısından değeri daha büyük. Terminatör 1 (The Terminator 1) ve Terminatör 2: Mahşer Günü (Judgement Day) filmlerinin yönetmeni olan James Cameron, bizlere gelecekten gelen terminatör isimli cyborgun ilk olarak Sarah Connor’ı öldürmeye çalışmasını gösteriyor ardından ikinci filmde ise yine gelecekten gelen katil cyborgun, Sarah Connor ve oğlu John Connor’u hedef almasını gösteriyor. Ancak ikinci filmde bu sefer gelecekteki direniş tarafından gönderilen koruyucu terminatör de bizlere eşlik edecek. 7. Geleceğe Dönüş (Back to The Future) ⏲️ IMDb puanı: 8,5

Yayın Tarihi: 1985

Yönetmen: Robert Zemeckis

Oyuncular: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

En iyi alıntı: Gelecek Cumartesi gecesi, sizi geleceğe geri gönderiyoruz! Robert Zemeckis’in yönetmenliğini yaptığı 1985 yapımlı Geleceğe Dönüş’te (Back to The Future) yanlışlıkla 1985 yılından 1955 yılına giden bir genci izliyoruz. Zamanda yolculuk yapan genç, geri dönmenin yollarını ararken aynı zamanda geçmişte tanıştığı ve romantik ilgisini çektiği annesinin, babasıyla yakınlaşmasını da sağlamak zorunda. Geleceğe Dönüş, en güzel macera filmleri arasında gösterilirken ayrıca zamanda yolculuk filmlerinin de atalarından birisidir. 8. Aslan Kral (Lion King) 🦁 IMDb puanı: 8,5

Yayın Tarihi: 1994

Yönetmen: Roger Allers

Oyuncular: Matthew Broderick James Earl Jones

En iyi alıntı: Ben Simba'yım. Mufasa'nın Oğlu Akademi Ödülü kazanmış 15 Haziran 1994 yılında gösterime giren Walt Disney Pictures yapımı Aslan Kral (Lion King), hikaye olarak Shakespeare in Hamlet oyunundan etkilenmiş ve bunu Afrika’da insansı hayvan krallığında yansıtmıştır. Yeni doğan küçük aslan Simba’nın hikayesinin ele alındığı yapımda kahramanın babasının tahtında gözü olanlarla olan zorlu mücadelesi işleniyor. Bu arada Aslan Kral, müziklerini yapan Hans Zimmer’a da bir Oscar kazandırmıştır. 9. Indiana Jones 🏴‍☠️ IMDb puanı: 8.4

Yayın Tarihi: 1987

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Harrison Ford, Karen Allen, Denholm Elliott

En iyi alıntı: Yılanlar! Niye hep yılanlar olmak zorunda? Yönetmenliğini Steven Spielberg’in yaptığı Indiana Jones Üçlemesi, sürükleyici macera filmleri türünün imza markaların arasında yer alıyor. Son Macera adlı ilk filmde 10 Emirin sirrini çözecek olan Ark of The Conenant'i bulmak için yola çıkan Indiana Jones, Nazi Almanya’sının da bu Ark’ın peşinde olduğunu öğrenir ve amansız macera başlar. Serinin ikinci filmi olan Kamçılı Adam’da ise Indiana Jones’un yolu Hindistan’a düşer. Burada yerli Thuggee tarikatının İngiliz sömürgecilerden kalan kutsal elmasları aradığını öğrenir. Serinin üçüncü filmi olan Son Macera’da ise Jones, Hz. Isa'nın kutsal çanağını araştırırken kaybolan babasını aramakta. Ancak ilginç bir şekilde babasını Nazilerin kaçırdığını öğrenir ve macera bir kez daha başlar. 10. Avengers 🦸 IMDb puanı: 8.0

Yayın Tarihi: 2019

Yönetmenler: Joss Whedon ve Russo Kardeşler

Oyuncular: RDJ, C. Evans, M. Ruffalo, C. Hemsworth, S. Johansson

En iyi alıntı: Zırhın içinde büyük bir adam, onu alınca senden geriye ne kalıyor? Popüler kültürün önemli meyvelerinden olan Avengers, Marvel Sinematik Evreni’nin merkezinde yer alıyor. Kahramanların birleştiği bu filmde başkötü Thanos’a karşı olan macera dolu mücadeleye tanık oluyoruz. Avengers, Avengers: Ultron Çağı, Avengers: Sonsuzluk Savaşı ve Avengers: Endgame ile beyazperdeye yansıyan macera, gişe hasılat rekorlarıyla sonuçlanmış durumda.

En iyi Netflix macera filmleri 🎬 Tam Boyutta Gör İzleyiciler aynı zamanda Netflix’te bulunan macera filmlerini de aramakta. Biz de bu listede Netflix yapımı macera filmlerine yer verdik. Açıkçası bu yıl çıkan filmlerin arasına Netflix oldukça güzel macera filmleri eklemiş durumda. İşte izleyicilerin beğenisini kazan macera filmleri Netflix: The Adam Project (2022) Enola Holmes (2020) Enola Holmes (2022) Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once - 2022) Triple Frontier (2019) Mowgli: Legend of the Jungle (2018) Okja (2017) The School For Good And Evil (İyilik ve Kötülük Okulu -2022) Slumberland (Hayaller Diyarı - 2022) The Northman (Kuzeyli - 2022) Carter (2022) Troll (2022) Oldu Guard (2020) Against The Ice (En Soğuk Düşman - 2022) Red Notice (2021)

2022 yılında çıkan macera filmleri önerileri 🎦 Tam Boyutta Gör Macera filmleri öneri listemizde,en yeni macera filmleri yapımlarına yer ayırıyoruz. Macera filmleri 2022 yılında aslında sağlam yapımlara tanık oldu diyebiliriz. Eğer çıkmış son macera filmleri arayışı içindeyseniz aşağıda listelediğimiz yeni macera filmleri size göre olabilir. İşte 2022 macera filmleri önerileri: Uncharted Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way Of Water) Kuzeyli (The Northman) Moonfall Jurassic World: Hakimiyet (Jurassic World: Dominion) Yarının Savaşçıları (Ming yat zin gei) Suikast Treni (Bullet Train) Prey Kadın Kral (The Woman King) Black Panther: Yaşasın Wakanda (Wakanda Forever)

Mutlaka izlenmesi gereken en güzel macera filmleri 🎞️ Bu listede ağırlıklı olarak eski macera filmleri yer alıyor ancak bunlar türü sevenler için en güzel macera filmleri arasında da gösteriliyor. Eğer macera filmi türünü seviyorsanız türün gelişimine önemli katkılarda bulunmuş bu efsane macera filmleri mutlaka izlemelisiniz: Üç Silahşörler (The Three Musketeers - 1921) King Kong (1933) Vatan Kurtaran Aslan (The Adventures of Robin Hood - 1938) Oz Büyücüsü (The Wizard of Oz - 1939) Beyaz Balina (Moby Dick - 1956) Indiana Jones: Kamçılı Adam (Indiana Jones and the Temple of Doom - 1984) Denizin Altında 20.000 Fersah (20,000 Leagues Under the Sea - 1954) Maskeli Kahraman Zorro (The Mask of Zorro - 1998) Mumya (The Mummy - 1999) Lara Croft: Tomb Raider (2001) En iyi macera filmleri içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İçeriğimizde IMDb macera filmleri, Netflix macera filmleri gibi alanlarda öneriler yaparken aynı zamanda ağırlıklı olarak eski macera filmleri yapımlarına yer verdiğimiz ve tür için önemli olan izlenmesi gereken macera filmleri tavsiyelerinde de bulunduk. Bunların yanında 2022 yılında çıkan güzel macera filmleri listesinde de çıkış yapan son macera filmlerini sunmaya çalıştık. Sürükleyici macera filmleri ile harmanlanan içeriğimizle karşınızdaydık. Siz de en sevdiğiniz macera filmlerini yorumlar kısmında belirtebilirisiniz.

