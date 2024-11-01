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    En iyi suç filmleri: Polisiye & mafya filmlerini sevenler kaçırmasın!

    Son yılların en iyi suç filmleri öneri listesini mi arıyorsunuz? Cinayetli polisiye filmleri izlemeyi sevenlerin de ilgisini çekecek sürükleyici 10 suç filmi burada.

    Gerçek hayattaki suçlar dünyadaki en kötü şey olabilir ancak suç filmleri tamamen başka bir konu. Suç, tüm temel film türleri arasında en heyecan verici, ilgi çekici ve duygusal olandır. Bazıları kötü karakterler aracılığıyla gerçeklerden kaçışı sunar, bazıları gerçek hayat hikayelerini daha sinematik bir şekilde kurgular, bazıları ise ciddidir, izleyiciyi şaşırtmayı amaçlayan karanlık veya kasvetli hikayeleri ele alır. Buradaki tüm zamanların en iyi suç filmleri listesinde gerçek suç, polisiye, mafya, sokak çete gibi farklı karakterlere odaklanan en iyi yapımlar yer almaktadır.

    En iyi suç filmleri 💥🔪

    suç filmleri öneri listesi Tam Boyutta Gör
    Suç filmleri, mafya babalarından dolandırıcılara, seri katillerden hırsızlara birçok farklı karakteri içerir. Ocean’s Eleven, Italian Job gibi filmler titiz planlama ve karmaşık soygunların gerçekleştirilmesine odaklanır. Sherlock Holmes, Philip Marlowe gibi dedektifler adalet arayışını canlandırır. Al Capone’dan Tony Montana’ya gangster (mafya) filmleri suç imparatorluklarının yükselişini ve düşüşünü gösterir. The Departed ve Infernal Affairs gibi filmlerde ajanlar düşman hattını sızmaya çalışır. Polisiye suç filmleri de cinayet çözmeyi seven kişileri ekrana kilitler. İşte tüm zamanların en iyi suç filmleri:

    1️⃣ The Godfather (Baba)

    mafya suç filmi godfather Tam Boyutta Gör
    1972 yapımı The Godfather, tüm zamanların en beğenilen film üçlemesinden birini başlattı. En iyi suç filmlerinin başında gelen Godfather 1, Corleone suç ailesinin dünyasına ve geniş -ancak sıklıkla meydan okunan- imparatorluklarına ustaca kurgulanmış bir giriş görevi görüyor. Müzik, performanslar, karakterler, diyaloglar, duygular, görseller... Her şey mükemmel. Özellikle ilk filmin tüm zamanların en iyi ve en ikonik suç filmi olduğu yönünde güçlü bir argüman var.
    • Tür: Destansı, Gangster, Trajedi, Suç, Dram
    • Yönetmen: Francis Ford Coppola
    • Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan
    • IMDb puanı: 9.2

    2️⃣ Goodfellas (Sıkı Dostlar)

    gerçek suç filmi goodfellas Tam Boyutta Gör
    Martin Scorsese’nin hitlerle dolu film yapımcılığı kariyeri var ancak en iyi filmi Goodfellas. Henry Hill ve onun mafyayla olan deneyimini aktarıyor Sıkı Dostlar, klasik gangsterlerin yükseliş ve düşüşünü anlatıyor. Ancak, hikayeyi eski gangster filmlerinde olduğundan daha gerçekçi, nüanslı bir şekilde gösteriyor. Baştan sona hareketli, tüm zamanların en iyi müziklerinden birine sahip ve gösterime girmesinden bu yana hiç eskimedi. Mafya filmlerini sevenlere tavsiyemizdir.
    • Tür: Gerçek Suç, Yarı Belgesel, Gangster, Biyografi, Dram
    • Yönetmen:  Martin Scorsese
    • Oyuncular:  Robert De NiroRay Liotta, Joe Pesci
    • IMDb puanı: 8.7

    3️⃣ Pulp Fiction (Ucuz Roman)

    gangster suç filmi pulp fiction Tam Boyutta Gör
    Reservoir Dogs ne kadar fantastik olsa da, 1994 yapımı Pulp Fiction başyapıtı Quentin Tarantino'nun film yapımcısı olarak daha fazlasını başarabileceğini kanıtladı. Bu film, birbiriyle bağlantılı bir dizi karakteri içeren, suçlu yaşam tarzlarını ve kendilerini içinde buldukları çeşitli dramatik senaryoları takip eden birkaç hikayeyi ele alıyor. Tarantino’nun kariyerinin zirvesini temsil eden ve devasa oyuncu kadrosunun her birinin ikonik performansını içeren benzersiz ve tekrar tekrar izlenebilir bir film.
    • Tür: Suç, Mafya, Dram, Kara Mizah
    • Yönetmen:  Quentin Tarantino
    • Oyuncular:  John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson
    • IMDb puanı: 8.9

    4️⃣ Ocean's Eleven

    suç filmi tavsiye Ocean's 11 Tam Boyutta Gör
    2001 yapımı Ocean’s Eleven, orijinalini geride bırakan nadir yeniden çevrilmiş yapım. Aynı adını taşıyan 1960 yapımı film, zamanına göre iyi olsa da, güncellenmiş versiyon ton, tempo ve karakterler açısından fark edilir iyileştirmeler getirdi ve orijinalinden genel olarak daha keyifli bir soygun filmi. Ayrıca George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt ve Julia Roberts gibi büyük isimlerin de aralarında bulunduğu, tüm zamanların en etkileyici oyuncu kadrolarından birine sahip. Konu teknik olarak bir gecede birkaç Las Vegas kumarhanesinden 150 milyon dolar çalmak adına bir ekip kurmakla ilgili. Devam filmleri pek iyi değildi ancak Ocean's Eleven son derece eğlenceli bir suç/gerilim filmi.
    • Tür: Suç, Soygun, Gerilim
    • Yönetmen: Steven Soderbergh
    • Oyuncular: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts
    • IMDb puanı: 7.7

    5️⃣ The Irishman (İrlandalı)

    suç filmi öneri irlandalı Tam Boyutta Gör
    The Irishman, Scorsese'nin iddialı filmlerinden biri. Üç buçuk saatlik suç filmi, bir mafya suikastçısının hayatını anlatıyor. Robert De Niro ve Joe Pesci performanslarıyla büyülerken, Al Pacino, Jimmy Hoffa rolünde varlığını hissettiriyor. The Irishman, sendika liderinin kaybolmasının gizemine bir çözüm öneriyor. İrlandalı, Gangster klasiği Goodfellas'tan beyaz yakalı suç biyografisi The Wolf of Wall Street'e kadar çok çeşitli etkili suç filmlerinin yönetmeni Martin Scorsese’nin kaleminden çıkıyor.
    • Tür: Gerçek Suç, Yarı Belgesel, Mafya, Drama, Biyografi
    • Yönetmen: Martin Scorsese
    • Oyuncular: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci
    • IMDb puanı: 7.8

    6️⃣ Heat (Büyük Hesaplaşma)

    polisiye suç filmi heat Tam Boyutta Gör
    Michael Mann'in Heat filmi yalnızca bir suç dram filmi değil; kanunun her iki tarafındaki insanların hayatlarının destansı bir tasviri. Film, onur, görev ve suç temalarını inceliyor. LAPD dedektifi Vincent Hanna'yı (Al Pacino), profesyonel bir hırsız olan ve hassasiyetiyle, disipliniyle zorlu bir rakip haline gelen Neil McCauley (Robert De Niro) ile yüksek bahisli bir kedi-fare oyununa bulaşmış bir şekilde takip ediyor. Heat'i farklı kılan; suçlulara ve dedektiflere odaklanması, kişisel hayatlarına ve mesleklerinin onlar üzerindeki bedeline eşit ağırlık vermesi. Mann'in detaylara gösterdiği dikkat, polis prosedürlerinin gerçekçi tasvirinden ikonik Los Angeles şehir merkezindeki silahlı çatışmaya kadar filmin her noktasında açıkça görülüyor.
    • Tür: Polisiye, Suç, Gangster, Aksiyon, Dram
    • Yönetmen: Michael Mann
    • Oyuncular: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer
    • IMDb puanı: 8.3

    7️⃣ Prisoners (Tutsak)

    suç gizem filmi tutsak Tam Boyutta Gör
    Denis Villeneuve'ün Prisoners filmi, bir ebeveynin kayıp bir çocuğu bulmak için katlanacağı süreyi ve yapılan ahlaki uzlaşmaları yürek parçalayıcı bir şekilde ele alıyor. Film, küçük kızı ve arkadaşı Şükran Günü’nde kaçırılan bir baba olan Keller Dover'ın (Hugh Jackman) etrafında dönüyor. Dedektif Loki (Jake Gyllenhaal) liderliğindeki polis, hiçbir ipucu bulamayınca Dover meseleyi kendi üstüne alır. Bu, doğru ile yanlış arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran gergin ve ahlaki açıdan karmaşık bir anlatıya yol açar.
    • Tür: Suç, Psikolojik Gerilim, Dram, Gizem
    • Yönetmen: Denis Villeneuve
    • Oyuncular:
    • IMDb puanı: 8.2

    8️⃣ Zodiac

    seri cinayet filmi zodiac Tam Boyutta Gör
    David Fincher, özellikle gizem türünde, en büyük modern yönetmenlerden biridir. En tutulan filmi ise, kötü şöhretli seri katili yakalamak için yıllardır süren avı tasvir eden gerçek suç gerilim filmi Zodiac. Film, Zodiac cinayetleriyle başlasa da, hızla gizem çözmeye takıntılı hale gelen muhabirlerle dedektifler hakkında bir hikayeye dönüşüyor.
    • Tür: Gerçek Suç, Gizem, Seri Cinayet, Psikolojik Gerilim, Polisiye
    • Yönetmen: David Fincher
    • Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo
    • IMDb puanı: 7.7

    9️⃣ Insomnia (Uykusuz)

    suç gerilim filmi insomnia Tam Boyutta Gör
    Christopher Nolan, Insomnia'yı en az değer verilen filmi olarak nitelendiriyor. Suç gerilim filmi, yönetmenin sonraki gişe rekorları kıran filmleri kadar ilgi görmedi ancak aynı derecede ilgi çekici. Al Pacino, Alaska'nın gece yarısı güneşinde çalışan ve her zaman kendisinden bir adım önde görünen bir katili avlayan uykusuzluk çeken bir dedektifi canlandırıyor. Bu film, Robin Williams'a dramatik yeteneklerini sergilemesi için bir fırsat verdi.
    • Tür: Suç, Gizem, Detektif, Psikolojik Gerilim
    • Yönetmen: Christopher Nolan
    • Oyuncular: Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank
    • IMDb puanı: 7.2

    🔟 Fargo

    polisiye suç filmi izle fargo Tam Boyutta Gör
    Fargo, Joel ve Ethan Coen'in yıkıcı ve karanlık mizah içeren suç gerilim filmi. Komedi başyapıtı, 1987'de Minnesota'daki küçük bir kasabada geçiyor ve hamile polis şefi Marge Gunderson (Frances McDormand) beklenmedik dönüşler alan bir soruşturmaya dahil oluyor. İncelediği üçlü cinayet, ters giden aptalca bir planın sonucuydu. Her tuhaf karakterden bolca komik alıntılanabilir replik ve McDormand, William H. Macy, Steve Buscemi ve diğerlerinin muhteşem performanslarıyla Fargo, benzersiz bir yapım. Filmle aynı süreklilikte geçen devam dizisi bile var.
    • Tür: Suç, Kara Mizah, Polisiye Dram
    • Yönetmen: Joel Coen, Ethan Coen
    • Oyuncular: William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi
    • IMDb puanı: 8.1

    En yeni suç filmleri 💯

    yeni suç filmleri tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    Günümüz suç filmleri çeşitli biçimlerde karşımıza çıkıyor. Birçoğu dram ancak farklı türde olanlar da var. Bazıları çok sert aksiyon sunarken, yeni neo-noir filmleri psikolojik gerilim yaratıyor. Soygunları, siber suçları, uyuşturucu ticaretini, adam kaçırmayı ve karanlıktaki hemen hemen her yasadışı faaliyeti ele alıyorlar. İşte mutlaka izlemeniz gereken 2023 - 2024 yapımı suç filmleri:
    • John Wick 4
    • Sonsuzluk Havuzu (Infinity Pool)
    • Rebel Ridge
    • Kötülüğün Rengi: Kırmızı (Colors of Evil: Red)
    • Mea Culpa
    • Joker: Folie à Deux (Joker: İkili Delilik)
    • Borderless Fog (Puslu Sınır)
    • Reptile
    • The Killer (Tetikçi)
    • The Equalizer 3 (Adalet 3: Son)

    Netflix sürükleyici suç filmleri 🍿

    Netflix suç filmleri izle Tam Boyutta Gör
    Klasik kara mizahlardan yüksek riskli soygunlara heyecan verici modern dramalara, tüm zamanların en iyi filmlerinden bazıları suça odaklanır. Netflix’te farklı türde en iyi suç filmlerini bulabilirsiniz. İşte Netflix’te Türkçe dublaj ve altyazılı izleyebileceğiniz sürükleyici suç filmleri:
    1. Asi 13
    2. Saldırı
    3. 21 Bridges
    4. Suçlu Emily
    5. The Good Nurse
    6. The Harder They Fall
    7. Lost Girls
    8. Cyberbunker
    9. Kurban / Şüpheli
    10. Suçlu

    Tüm zamanların en iyi suç filmlerinin bir listesini mi arıyorsunuz? Gangsterler, mafyalar, polis ve dedektifler, hırsızlar ve daha fazlasıyla sürükleyici suç filmlerini arıyorsanız suç filmleri öneri listemize göz atmalısınız. Bu filmlerin hepsi izlenmeye değer!

    En İyi Polisiye Filmler Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 18137

    Kaynakça https://www.imdb.com/search/title/?genres=crime&explore=genres&title_type=feature https://www.netflix.com/browse/genre/5824
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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