En iyi suç filmleri: Polisiye & mafya filmlerini sevenler kaçırmasın!

Gerçek hayattaki suçlar dünyadaki en kötü şey olabilir ancak suç filmleri tamamen başka bir konu. Suç, tüm temel film türleri arasında en heyecan verici, ilgi çekici ve duygusal olandır. Bazıları kötü karakterler aracılığıyla gerçeklerden kaçışı sunar, bazıları gerçek hayat hikayelerini daha sinematik bir şekilde kurgular, bazıları ise ciddidir, izleyiciyi şaşırtmayı amaçlayan karanlık veya kasvetli hikayeleri ele alır. Buradaki tüm zamanların en iyi suç filmleri listesinde gerçek suç, polisiye, mafya, sokak çete gibi farklı karakterlere odaklanan en iyi yapımlar yer almaktadır.
En iyi suç filmleri 💥🔪
1️⃣ The Godfather (Baba)
Tür: Destansı, Gangster, Trajedi, Suç, Dram
Yönetmen: Francis Ford Coppola
Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan
IMDb puanı: 9.2
2️⃣ Goodfellas (Sıkı Dostlar)
Tür: Gerçek Suç, Yarı Belgesel, Gangster, Biyografi, Dram
Yönetmen: Martin Scorsese
Oyuncular: Robert De NiroRay Liotta, Joe Pesci
IMDb puanı: 8.7
3️⃣ Pulp Fiction (Ucuz Roman)
Tür: Suç, Mafya, Dram, Kara Mizah
Yönetmen: Quentin Tarantino
Oyuncular: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson
IMDb puanı: 8.9
4️⃣ Ocean's Eleven
Tür: Suç, Soygun, Gerilim
Yönetmen: Steven Soderbergh
Oyuncular: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts
IMDb puanı: 7.7
5️⃣ The Irishman (İrlandalı)
Tür: Gerçek Suç, Yarı Belgesel, Mafya, Drama, Biyografi
Yönetmen: Martin Scorsese
Oyuncular: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci
IMDb puanı: 7.8
6️⃣ Heat (Büyük Hesaplaşma)
Tür: Polisiye, Suç, Gangster, Aksiyon, Dram
Yönetmen: Michael Mann
Oyuncular: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer
IMDb puanı: 8.3
7️⃣ Prisoners (Tutsak)
Tür: Suç, Psikolojik Gerilim, Dram, Gizem
Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular:
IMDb puanı: 8.2
8️⃣ Zodiac
Tür: Gerçek Suç, Gizem, Seri Cinayet, Psikolojik Gerilim, Polisiye
Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo
IMDb puanı: 7.7
9️⃣ Insomnia (Uykusuz)
Tür: Suç, Gizem, Detektif, Psikolojik Gerilim
Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank
IMDb puanı: 7.2
🔟 Fargo
Tür: Suç, Kara Mizah, Polisiye Dram
Yönetmen: Joel Coen, Ethan Coen
Oyuncular: William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi
IMDb puanı: 8.1
En yeni suç filmleri 💯
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En İyi Polisiye Filmler Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 18137
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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