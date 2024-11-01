En iyi suç filmleri: Polisiye & mafya filmlerini sevenler kaçırmasın!

Gerçek hayattaki suçlar dünyadaki en kötü şey olabilir ancak suç filmleri tamamen başka bir konu. Suç, tüm temel film türleri arasında en heyecan verici, ilgi çekici ve duygusal olandır. Bazıları kötü karakterler aracılığıyla gerçeklerden kaçışı sunar, bazıları gerçek hayat hikayelerini daha sinematik bir şekilde kurgular, bazıları ise ciddidir, izleyiciyi şaşırtmayı amaçlayan karanlık veya kasvetli hikayeleri ele alır. Buradaki tüm zamanların en iyi suç filmleri listesinde gerçek suç, polisiye, mafya, sokak çete gibi farklı karakterlere odaklanan en iyi yapımlar yer almaktadır.

En iyi dedektif ve polisiye diziler 2 yıl önce eklendi

En yeni suç filmleri 💯 Tam Boyutta Gör Günümüz suç filmleri çeşitli biçimlerde karşımıza çıkıyor. Birçoğu dram ancak farklı türde olanlar da var. Bazıları çok sert aksiyon sunarken, yeni neo-noir filmleri psikolojik gerilim yaratıyor. Soygunları, siber suçları, uyuşturucu ticaretini, adam kaçırmayı ve karanlıktaki hemen hemen her yasadışı faaliyeti ele alıyorlar. İşte mutlaka izlemeniz gereken 2023 - 2024 yapımı suç filmleri: John Wick 4

Sonsuzluk Havuzu (Infinity Pool)

Rebel Ridge

Kötülüğün Rengi: Kırmızı (Colors of Evil: Red)

Mea Culpa

Joker: Folie à Deux (Joker: İkili Delilik)

Borderless Fog (Puslu Sınır)

Reptile

The Killer (Tetikçi)

The Equalizer 3 (Adalet 3: Son)

Netflix sürükleyici suç filmleri 🍿 Tam Boyutta Gör Klasik kara mizahlardan yüksek riskli soygunlara heyecan verici modern dramalara, tüm zamanların en iyi filmlerinden bazıları suça odaklanır. Netflix’te farklı türde en iyi suç filmlerini bulabilirsiniz. İşte Netflix’te Türkçe dublaj ve altyazılı izleyebileceğiniz sürükleyici suç filmleri: Asi 13 Saldırı 21 Bridges Suçlu Emily The Good Nurse The Harder They Fall Lost Girls Cyberbunker Kurban / Şüpheli Suçlu

Tüm zamanların en iyi suç filmlerinin bir listesini mi arıyorsunuz? Gangsterler, mafyalar, polis ve dedektifler, hırsızlar ve daha fazlasıyla sürükleyici suç filmlerini arıyorsanız suç filmleri öneri listemize göz atmalısınız. Bu filmlerin hepsi izlenmeye değer!

En İyi Polisiye Filmler Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 18137

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