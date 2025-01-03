Sinemada bu hafta: Nosferatu, Tur Rehberi, 2073 (3 Ocak 2025)

- Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
- 1️⃣ Nosferatu
- 2️⃣ Oh, Canada
- 3️⃣ Tur Rehberi
- 4️⃣ Acı Kahve
- 5️⃣ Doğulu
- 6️⃣ Hüddam 5: Zuhur
- Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
- 1️⃣ Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
- Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerinde Yayınlanacak Filmler 🎥
- 1️⃣ Flow
- 2️⃣ 2073
- Yorumlar
Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinema salonlarında altı yeni film gösterime giriyor. Bunların arasında belki de en dikkat çekici olanı özellikle korkü meraklılarının kaçırmaması gereken Nosferatu. Diğer yandan sinemada daha eğlenceli bir şeyler arayanlar içinse Cem Gelinoğlu'nun yeni filmi Tur Rehberi bu hafta öne çıkan seçenek oluyor.
İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:
1️⃣ Nosferatu
- Yönetmen: Robert Eggers
- Tür: Korku, Gerilim
- Oyuncular: Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Emma Corrin, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson
Usta sinemacı F. W. Murnau'nun aynı isimli 1922 yapımı klasiğinden uyarlanan Nosferatu, bir genç kadın ile ona aşık olan dehşet verici vampir arasındaki takıntının gotik hikâyesini anlatıyor. Bu takıntı, sadece genç kadın için değil, çevresindekiler için de dehşet verici olayların kapısını aralıyor.
2️⃣ Oh, Canada
- Yönetmen: Paul Schrader
- Tür: Dram
- Oyuncular: Richard Gere, Uma Thurman, Jacob Elordi, Michael Imperioli
Oh, Canada'da manevi kurtuluş arayan bir adamın karanlık geçmişine ışık tutuyor. Ünlü olduğu kadar tartışmalı belgeselci Fife, eski öğrencilerinden birine son bir röportaj vererek hayatı hakkındaki tüm gerçekleri anlatmaya karar veriyor. Durumdan habersiz eşinin ve kameraların önünde filme alınan bu itirafnamede Fife, hayatına dair bilinmeyenleri paylaşıyor. Fife’ın gençliğini Jacob Elordi canlandırıyor. Parçalı anılardan ve farklı video formatlarından oluşan bir bulmaca olarak kurgulanan Oh, Canada, dünya prömiyerini Cannes’da ana yarışmada yaptı.
3️⃣ Tur Rehberi
- Yönetmen: Hakan Algül
- Tür: Komedi
- Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Atılgan Gümüş, Eda Akalın, Meral Çetinkaya
Tur Rehberi, rehberlik ettiği ilk gezi turunda başına gelmeyen kalmayan Ercüment'in hikâyesini anlatıyor.
4️⃣ Acı Kahve
- Yönetmen: Soner Sert
- Tür: Komedi, Drama
- Oyuncular: Nazan Kesal, Buse Buçe Kahraman, Reha Özcan, Şerif Erol
Nişan töreni için kız tarafının evinde aileler bir araya toplanır. Kısa sürede gerginliklerini atan aileler rahat tavırlarla sohbet ederken damadın geçmiş yıllarda bir cinayet işlediği ortaya çıkar. Bu gelişme, toplumsal cinsiyet rollerinden sosyal meselelere değin bir dizi tartışmanın açılmasına neden olur. Maskelerin atıldığı bu gecede herkes rolünü layıkıyla yerine getirmeye çalışacaktır.
5️⃣ Doğulu
- Yönetmen: Bilal Kalyoncu
- Tür: Drama, Aksiyon
- Oyuncular: Savaş Satış, Onur Akbay, Özgür Meriç, Gürkan Uygun, Melis İşiten, Cansel Elçin
Doğulu, yıllarca kaldıkları cezaevinden çıkıp özgürlüklerine kavuştuktan sonra kendilerini zorlu bir intikam serüveninin içinde bulan Fırat Doğulu ve can yoldaşı Akın'ın hikâyesini anlatıyor.
6️⃣ Hüddam 5: Zuhur
- Yönetmen: Utku Uçar
- Tür: Korku
- Oyuncular: Sevim Oyar, Eser Ağçalı, Engin Yüksel, Sefa Zengin
Fatma, uzun süredir içinde bulunduğu depresyondan kurtulmak ister. Yeni bir yerde hayata tekrardan başlamanın kendisine iyi gelebileceğini düşünen Fatma, şehir dışında yaşayan Ayşe adında felçli yatalak bir hastanın bakımını üstlenir. Başlarda buraya gelmekle çok doğru bir karar verdiğini düşünse de, ilerleyen aylarda çok özel bir sebep için burada olduğunu fark eder.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Dijital platformlar için bu hafta epey sönük geçecek. Yeni yıl vesilesiyle bu hafta daha çok komedi gösterilerine ağırlık veren platformlarda kayda değer sadece iki film gösterime girecek.
1️⃣ Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
- Yönetmen: Nick Park & Merlin Crossingham
- Tür: Animasyon
- Yayın Tarihi: 3 Ocak 2025
- Platform: Netflix
BBC ve Netflix ortaklığında hayata geçirilen bu animasyon filminde Wallace, robot bir bahçe cücesi yapıyor. Wallace, Norbot'u çeşitli görevlere gönderip para kazanırken, köpeiği Gromit kendisini dışlanmış hissetmeye başlıyor.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerinde Yayınlanacak Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda sinemalarda gösterimi gerçekleşen filmlerden bazıları bu hafta Google Play ve Apple TV gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak:
1️⃣ Flow
- Yönetmen: Gints Zilbalodis
- Tür: Animasyon
- Yayın Tarihi: 7 Ocak 2025
Kedi, yalnız bir hayvandır. Evi büyük bir sel tarafından yerle bir edilince, çeşitli hayvan türlerinin yaşadığı bir teknede sığınak bulur ve farklılıklarına rağmen onlarla işbirliği yapmak zorunda kalır.
2️⃣ 2073
- Yönetmen: Asif Kapadia
- Tür: Belgesel
- Oyuncular: Samantha Morton, Naomi Ackie, Hector Hewer
- Yayın Tarihi: 7 Ocak 2025
Döküdrama türündeki film, bilim-kurgu türünden beslenen bir belgesel olarak tanımlanıyor. Film, 2073’de, distopik bir gelecekte geçiyor. Dünyanın diktatörler ve teknoloji şirketleri tarafından kontrol edildiği, insanların her hareketinin izlendiği Orwellvari bu geleceği tersine çevirmek isteyen bir grup, zamanda yolculuk yaparak bu distopyayı ortaya çıkaran olayları tersine çevirmeye çalışıyor. Filmin belgesel kısmı da bu noktada devreye giriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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