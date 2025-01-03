Sinemada bu hafta: Nosferatu, Tur Rehberi, 2073 (3 Ocak 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinema salonlarında altı yeni film gösterime giriyor. Bunların arasında belki de en dikkat çekici olanı özellikle korkü meraklılarının kaçırmaması gereken Nosferatu. Diğer yandan sinemada daha eğlenceli bir şeyler arayanlar içinse Cem Gelinoğlu'nun yeni filmi Tur Rehberi bu hafta öne çıkan seçenek oluyor.

İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:

1️⃣ Nosferatu

Tam Boyutta Gör The Witch ve The Lighthouse gibi filmlerle adından övgüyle söz ettiren Robert Eggers, Nosferatu ile yine beğeni toplayan bir işe imza attı.

Yönetmen : Robert Eggers

: Robert Eggers Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Oyuncular: Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Emma Corrin, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson

Usta sinemacı F. W. Murnau'nun aynı isimli 1922 yapımı klasiğinden uyarlanan Nosferatu, bir genç kadın ile ona aşık olan dehşet verici vampir arasındaki takıntının gotik hikâyesini anlatıyor. Bu takıntı, sadece genç kadın için değil, çevresindekiler için de dehşet verici olayların kapısını aralıyor. 2️⃣ Oh, Canada Tam Boyutta Gör Oh, Canada, Taxi Driver'ın senaristi olarak tanınan, yönetmen olarak da Mishima: A Life in Four Chapters ve First Reformed gibi dikkat çekici filmlere imza atan usta sinemacı Paul Schrader'ın imzasını taşımasıyla dikkat çekiyor. Yönetmen : Paul Schrader

: Paul Schrader Tür : Dram

: Dram Oyuncular: Richard Gere, Uma Thurman, Jacob Elordi, Michael Imperioli Oh, Canada'da manevi kurtuluş arayan bir adamın karanlık geçmişine ışık tutuyor. Ünlü olduğu kadar tartışmalı belgeselci Fife, eski öğrencilerinden birine son bir röportaj vererek hayatı hakkındaki tüm gerçekleri anlatmaya karar veriyor. Durumdan habersiz eşinin ve kameraların önünde filme alınan bu itirafnamede Fife, hayatına dair bilinmeyenleri paylaşıyor. Fife’ın gençliğini Jacob Elordi canlandırıyor. Parçalı anılardan ve farklı video formatlarından oluşan bir bulmaca olarak kurgulanan Oh, Canada, dünya prömiyerini Cannes’da ana yarışmada yaptı. 3️⃣ Tur Rehberi Tam Boyutta Gör Ali Kundilli ve Aykut Enişte gibi serilerle tanınan Cem Gelinoğlu, bu kez Tur Rehberi ile sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Yönetmen : Hakan Algül

: Hakan Algül Tür : Komedi

: Komedi Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Atılgan Gümüş, Eda Akalın, Meral Çetinkaya Tur Rehberi, rehberlik ettiği ilk gezi turunda başına gelmeyen kalmayan Ercüment'in hikâyesini anlatıyor. 4️⃣ Acı Kahve Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli komedi filmi de Acı Kahve. Yönetmen : Soner Sert

: Soner Sert Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Oyuncular: Nazan Kesal, Buse Buçe Kahraman, Reha Özcan, Şerif Erol Nişan töreni için kız tarafının evinde aileler bir araya toplanır. Kısa sürede gerginliklerini atan aileler rahat tavırlarla sohbet ederken damadın geçmiş yıllarda bir cinayet işlediği ortaya çıkar. Bu gelişme, toplumsal cinsiyet rollerinden sosyal meselelere değin bir dizi tartışmanın açılmasına neden olur. Maskelerin atıldığı bu gecede herkes rolünü layıkıyla yerine getirmeye çalışacaktır. 5️⃣ Doğulu Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer yerli film de Doğulu oldu. Yönetmen : Bilal Kalyoncu

: Bilal Kalyoncu Tür : Drama, Aksiyon

: Drama, Aksiyon Oyuncular: Savaş Satış, Onur Akbay, Özgür Meriç, Gürkan Uygun, Melis İşiten, Cansel Elçin Doğulu, yıllarca kaldıkları cezaevinden çıkıp özgürlüklerine kavuştuktan sonra kendilerini zorlu bir intikam serüveninin içinde bulan Fırat Doğulu ve can yoldaşı Akın'ın hikâyesini anlatıyor.

6️⃣ Hüddam 5: Zuhur

Tam Boyutta Gör Son yıllarda sayıları hızla artan cinli korku filmlerine bu hafta bir yenisi daha eklendi.

Yönetmen : Utku Uçar

: Utku Uçar Tür : Korku

: Korku Oyuncular: Sevim Oyar, Eser Ağçalı, Engin Yüksel, Sefa Zengin

Fatma, uzun süredir içinde bulunduğu depresyondan kurtulmak ister. Yeni bir yerde hayata tekrardan başlamanın kendisine iyi gelebileceğini düşünen Fatma, şehir dışında yaşayan Ayşe adında felçli yatalak bir hastanın bakımını üstlenir. Başlarda buraya gelmekle çok doğru bir karar verdiğini düşünse de, ilerleyen aylarda çok özel bir sebep için burada olduğunu fark eder.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Dijital platformlar için bu hafta epey sönük geçecek. Yeni yıl vesilesiyle bu hafta daha çok komedi gösterilerine ağırlık veren platformlarda kayda değer sadece iki film gösterime girecek.

1️⃣ Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Yönetmen : Nick Park & Merlin Crossingham

: Nick Park & Merlin Crossingham Tür : Animasyon

: Animasyon Yayın Tarihi : 3 Ocak 2025

: 3 Ocak 2025 Platform: Netflix

BBC ve Netflix ortaklığında hayata geçirilen bu animasyon filminde Wallace, robot bir bahçe cücesi yapıyor. Wallace, Norbot'u çeşitli görevlere gönderip para kazanırken, köpeiği Gromit kendisini dışlanmış hissetmeye başlıyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerinde Yayınlanacak Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda sinemalarda gösterimi gerçekleşen filmlerden bazıları bu hafta Google Play ve Apple TV gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak:

1️⃣ Flow

Tam Boyutta Gör Litvanya yapımı Flow, bu yılın en beğenilen animasyon filmlerinden biri oldu. Hatta bu noktada filmin En İyi Animasyon Film kategorisinde Oscar adaylığı almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yönetmen : Gints Zilbalodis

: Gints Zilbalodis Tür : Animasyon

: Animasyon Yayın Tarihi: 7 Ocak 2025

Kedi, yalnız bir hayvandır. Evi büyük bir sel tarafından yerle bir edilince, çeşitli hayvan türlerinin yaşadığı bir teknede sığınak bulur ve farklılıklarına rağmen onlarla işbirliği yapmak zorunda kalır.

2️⃣ 2073

Tam Boyutta Gör Senna, Amy, Diego Maradona gibi beğeni kazanan belgesellere imza atan Oscar ödüllü sinemacı Asif Kapadia, 2073 ile bu kez iklim krizine ışık tutuyor.

Yönetmen : Asif Kapadia

: Asif Kapadia Tür : Belgesel

: Belgesel Oyuncular : Samantha Morton, Naomi Ackie, Hector Hewer

: Samantha Morton, Naomi Ackie, Hector Hewer Yayın Tarihi: 7 Ocak 2025

Döküdrama türündeki film, bilim-kurgu türünden beslenen bir belgesel olarak tanımlanıyor. Film, 2073’de, distopik bir gelecekte geçiyor. Dünyanın diktatörler ve teknoloji şirketleri tarafından kontrol edildiği, insanların her hareketinin izlendiği Orwellvari bu geleceği tersine çevirmek isteyen bir grup, zamanda yolculuk yaparak bu distopyayı ortaya çıkaran olayları tersine çevirmeye çalışıyor. Filmin belgesel kısmı da bu noktada devreye giriyor.

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