    Call of Duty ve Battlefield sinemada da yarışacak: Battlefield filmi geliyor

    Kısa süre önce duyurulan Call of Duty filmine rakip çıktı. Battlefield da sinemaya uyarlanacak; Üstelik proje için anlaşılan isimler dikkat çekici. İşte ilk detaylar...  

    Son dönemde daha da popüler hâle gelen oyun uyarlamalarının sayısı giderek artıyor. Hatırlarsanız kısa süre önce Call of Duty filmi resmi olarak duyurulmuş, Taylor Sheridan ve Peter Berg tarafından hazırlanan bu filmin 2028'de çıkacağı açıklanmıştı. Bu duyurudan kısa süre sonra bu kez de Battlefield cephesinden benzer bir haber geldi. Call of Duty gibi Battlefield da sinemaya uyarlanıyor. Üstelik bu proje için anlaşılan ekip oldukça dikkat çekici.

    Battlefield Filmi Michael B. Jordan ve Christopher McQuarrie'yi Bir Araya Getiriyor

    Bu yıl Sinners ile En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nı kazanan ünlü oyuncu Michael B. Jordan (Creed, Black Panther), Battlefield filminin parçası olacak. Şimdilik sadece yapımcı olarak projeye dâhil olan Jordan'ın oyuncu kadrosunda da yer alması bekleniyor. Filmi yazıp yönetecek isim ise Oscarlı sinemacı Christopher McQuarrie olacak.

    The Usual Suspects, Edge of Tomorrow, Top Gun: Maverick gibi filmlerin senaristi olan McQuarrie, aynı zamanda 2015 sonrası çıkan Görevimiz: Tehlike filmlerinin de yönetmeni olarak tanınıyor. Bu yüzden projenin başında onun olması Battlefield filmine dair beklentileri artırıyor.

    EA'in de yapımcısı olduğu bu proje için şimdilik bir stüdyo ile anlaşılmadı; bu yüzden bir vizyon tarihi de belirlenmedi. Hollywood'da ilginin oldukça yüksek olduğu söyleniyor. Ayrıca McQuarrie ve Jordan'ın filmi sinemalarda gösterime sokacak bir stüdyo ile anlaşmak istediği, bu yüzden Netflix oyun dışı kaldığı belirtiliyor.

