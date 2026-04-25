Call of Duty ve Battlefield sinemada da yarışacak: Battlefield filmi geliyor

Battlefield Filmi Michael B. Jordan ve Christopher McQuarrie'yi Bir Araya Getiriyor
Bu yıl Sinners ile En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nı kazanan ünlü oyuncu Michael B. Jordan (Creed, Black Panther), Battlefield filminin parçası olacak. Şimdilik sadece yapımcı olarak projeye dâhil olan Jordan'ın oyuncu kadrosunda da yer alması bekleniyor. Filmi yazıp yönetecek isim ise Oscarlı sinemacı Christopher McQuarrie olacak.
The Usual Suspects, Edge of Tomorrow, Top Gun: Maverick gibi filmlerin senaristi olan McQuarrie, aynı zamanda 2015 sonrası çıkan Görevimiz: Tehlike filmlerinin de yönetmeni olarak tanınıyor. Bu yüzden projenin başında onun olması Battlefield filmine dair beklentileri artırıyor.
EA'in de yapımcısı olduğu bu proje için şimdilik bir stüdyo ile anlaşılmadı; bu yüzden bir vizyon tarihi de belirlenmedi. Hollywood'da ilginin oldukça yüksek olduğu söyleniyor. Ayrıca McQuarrie ve Jordan'ın filmi sinemalarda gösterime sokacak bir stüdyo ile anlaşmak istediği, bu yüzden Netflix oyun dışı kaldığı belirtiliyor.