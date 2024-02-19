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    Yeni Blade filmi büyük ihtimalle 2026'ya ertelenecek

    Son dönemde aradığını bulamayan Marvel, gelecek planlarını revize etmeye devam ediyor. Gelen son bilgilere göre, 2019 yılından beri beklenen yeni Blade filmi de büyük ihtimalle 2026'ya ertelenecek.
    Blade filmi 2026'ya kalabilir Tam Boyutta Gör
    Bir dönem yaptığı her iş başarı hikâyesine dönüşen Marvel, son dönemde eski günlerini mumla arıyor. Film ve dizileri eskisi kadar ilgi görmeyen Marvel, kasım ayında vizyona giren The Marvels ile adeta dibi gördü. Captain Marvel'ın yeni filmi, dünya genelinde sadece 206 milyon dolar hasılat yapabildi. Bir Marvel filminin bu kadar az gişe yapması, alarm çanlarını çaldırdı.

    Marvel o günden beri gelecek planlarını revize ediyor. Başka bir hataya tahammülü kalmayan stüdyo, hazırlık aşamasındaki projelerini ince eleyip sık dokuyor. Bu da bazı projelerin gecikmesine sebep oluyor. Görünüşe bakılırsa bunlardan biri de uzun süredir beklenen yeni Blade filmi olacak.

    2019 Comic-Con'unda duyurulan, Oscar ödüllü oyuncu Mahershala Ali'nın başrolünü üstleneceği Blade filmi için açıklanan ilk vizyon tarihi 2023'ün kasım ayıydı. Sonra bu tarih Eylül 2024'e çekildi. Ama bu da yetmedi. Bu kez de film 14 Şubat 2025'e alındı. Bugün itibarıyla filmin resmi vizyon tarihi 14 Şubat 2025. Ancak son dönemde Hollywood kulislerinde konuşulanlar, filmin bu tarihe de yetişmeyeceğini gösteriyor.

    Blade Filminin Senaryosu Baştan Yazılıyor

    Hollywood'un içinden bilgi paylaşan en güvenilir isimlerden biri olan Jeff Sneider'ın son açıklamasına göre yeni Blade filmi çok büyük ihtimalle 2026'ya ertelenecek. Marvel'ın son dönemdeki hamleleri de Jeff Sneider'ın bu iddiasını destekliyor.

    Geçtiğimiz günlerde Fantastic Four ve Thunderbolts filmleri için yeni vizyon tarihleri açıklayan Marvel, 2025'te çıkacak filmlerini paylaşırken Blade'in bahsini geçirmedi. Öte yandan yeni Captain America filminin de 2025'e kalması, burada bir şişkinlik yarattı. Şu an itibarıyla 2025 vizyon takviminde dört farklı MCU filmi bulunuyor. Bu da, bunlardan birinin 2026'ya ertelenme ihtimalinin epey yüksek olduğunu gösteriyor. Bu noktada ön plana çıkan film ise Blade oluyor.

    Zira Blade daha senaryo aşamasını bile tamamlayabilmiş değil. Filmin Nic Pizzolatto (True Detecitve) kaleme alınan son senaryosundan memnun kalmayan Marvel, kısa süre önce yeni bir senaristi (Logan'ın senaristlerinden Michael Green) işe dâhil etti ve senaryonun tekrar yazılmasını istedi. Bu da Blade'in gecikme ihtimalini epey arttırdı. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda ortaya çıkan tablo, 2019'dan beri beklenen yeni Blade filminin çok büyük ihtimalle 2026'ya kalacağını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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