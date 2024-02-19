Yeni Blade filmi büyük ihtimalle 2026'ya ertelenecek

Marvel o günden beri gelecek planlarını revize ediyor. Başka bir hataya tahammülü kalmayan stüdyo, hazırlık aşamasındaki projelerini ince eleyip sık dokuyor. Bu da bazı projelerin gecikmesine sebep oluyor. Görünüşe bakılırsa bunlardan biri de uzun süredir beklenen yeni Blade filmi olacak.
2019 Comic-Con'unda duyurulan, Oscar ödüllü oyuncu Mahershala Ali'nın başrolünü üstleneceği Blade filmi için açıklanan ilk vizyon tarihi 2023'ün kasım ayıydı. Sonra bu tarih Eylül 2024'e çekildi. Ama bu da yetmedi. Bu kez de film 14 Şubat 2025'e alındı. Bugün itibarıyla filmin resmi vizyon tarihi 14 Şubat 2025. Ancak son dönemde Hollywood kulislerinde konuşulanlar, filmin bu tarihe de yetişmeyeceğini gösteriyor.
Blade Filminin Senaryosu Baştan Yazılıyor
Hollywood'un içinden bilgi paylaşan en güvenilir isimlerden biri olan Jeff Sneider'ın son açıklamasına göre yeni Blade filmi çok büyük ihtimalle 2026'ya ertelenecek. Marvel'ın son dönemdeki hamleleri de Jeff Sneider'ın bu iddiasını destekliyor.
Geçtiğimiz günlerde Fantastic Four ve Thunderbolts filmleri için yeni vizyon tarihleri açıklayan Marvel, 2025'te çıkacak filmlerini paylaşırken Blade'in bahsini geçirmedi. Öte yandan yeni Captain America filminin de 2025'e kalması, burada bir şişkinlik yarattı. Şu an itibarıyla 2025 vizyon takviminde dört farklı MCU filmi bulunuyor. Bu da, bunlardan birinin 2026'ya ertelenme ihtimalinin epey yüksek olduğunu gösteriyor. Bu noktada ön plana çıkan film ise Blade oluyor.
Zira Blade daha senaryo aşamasını bile tamamlayabilmiş değil. Filmin Nic Pizzolatto (True Detecitve) kaleme alınan son senaryosundan memnun kalmayan Marvel, kısa süre önce yeni bir senaristi (Logan'ın senaristlerinden Michael Green) işe dâhil etti ve senaryonun tekrar yazılmasını istedi. Bu da Blade'in gecikme ihtimalini epey arttırdı. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda ortaya çıkan tablo, 2019'dan beri beklenen yeni Blade filminin çok büyük ihtimalle 2026'ya kalacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.