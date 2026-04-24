    Mayıs ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi

    Örümcek-Adam dizisi Spider-Noir, For All Mankind'ın yan dizisi Star City, Berlin ve Good Omens'in yeni sezonları... Mayıs ayında izleyicileri dikkat çekici diziler bekliyor.

    Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Mayıs ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

    Mayıs Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

    Mayıs ayında Berlin ve Good Omens gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Spider-Noir ve Star City gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Mayıs ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

    1️⃣ Spider-Noir

    Örümcek-Adam çizgi romanlarıyla bağlantılı diziler hazırlamak için Sony ile anlaşan Amazon, bu dizilerin ilki olan Spider-Noir'ı önümüzdeki ay izleyicilerin beğenisine sunacak.
    • Tür: Süper Kahraman, Suç
    • Platform: Amazon Prime Video
    • Yayın Tarihi: 27 Mayıs

    Dizi, Spider-Man: Into the Spider-Verse'te gördüğümüz alternatif Örümcek-Adam tasvirlerinden biri olan Spider-Man Noir'a odaklanıyor. O filmde bu karakteri seslendiren Nicolas Cage, bu kez fiziki olarak da karaktere hayat veriyor. Film noir (kara film) estetiğiyle çekilen dizi, 1930'lar New York'unda geçiyor. Artık Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırıp özel dedektiflik yapmakta olan Spider-Man Noir, şehir yeni bir tehditle karşı karşıya gelince eski hayatına geri dönmek zorunda kalıyor. Amazon dizinin hem renkli, hem siyah-beyaz versiyonunu yayınlayacak.

    2️⃣ Berlin and the Lady with an Ermine

    La Casa de Papel'den tanıdığımız Berlin karakteri, ekranlardaki macerasını sürdürüyor. İlk sezonu 2023 yılında yayınlanan Berlin dizisi, Mayıs ayında 2. sezonuyla geri dönüyor.
    • Tür: Suç, Aksiyon
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 16 Mayıs

    15 Mayıs'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak olan 2. sezon İspanya'da geçecek ve yeni bir soygun hikâyesini ekrana taşıyacak. Aynı zamanda bir intikam hikâyesiyle de bağlantılı olan bu soygun planı, Berlin'in karanlık tarafını gün yüzüne çıkaracak. 2. sezon, Berlin and the Lady with an Ermine (Berlin ve Kakımlı Kadın) adını taşıyor.

    3️⃣ The Boroughs

    The Boroughs, Stranger Things ile son yılların en popüler dizilerinden birine imza atan Duffer Kardeşler'in imzasını taşıyor.
    • Tür: Gizem
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 21 Mayıs

    Jeffrey Addiss ve Will Matthews ikilisinin senaryosunu yazdığı, Duffer Kardeşler'in ise yürütücü yapımcılğını üstlendiği The Boroughs, dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bir huzur evinde geçiyor. Yas tutmakta olan yaşlı bir adam buraya yerleştikten sonra beklemediği bir tehlikeye karşılaşınca, karanlık bir sırrın peşine düşüyor. Bu arayışında ona, huzur evinin diğer sakinleri eşlik ediyor.

    4️⃣ Star City

    For All Mankind’ın genişleyen evreninde rotayı bu kez Demir Perde’nin ardına çeviren spin-off dizisi Star City, Mayıs ayında Apple TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
    • Tür: Bilim-Kurgu, Drama
    • Platform: Apple TV
    • Yayın Tarihi: 21 Mayıs

    Dizi, ana serideki uzay yarışını bu kez Amerikalıların değil, Sovyetlerin gözünden; yani Moskova’nın hemen dışındaki gizli uzay üssü Yıldız Şehir’den anlatıyor. Ay’a ilk ayak basan ulus olmanın getirdiği zafer sarhoşluğunun yerini, rejimin baskısı ve kozmonotların omuzlarındaki devasa sorumluluğun aldığı bu alternatif tarihte; uzay yarışının perde arkasındaki istihbarat savaşları ve insani bedeller merkeze alınıyor. Dizinin yaratıcı koltuğunda yine Ronald D. Moore, Matt Wolpert ve Ben Nedivi otururuyor.

    5️⃣ Good Omens 3. sezon

    Neil Gaiman'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Good Omens, bir şeytan ile bir meleğin yaklaşan kıyameti durdurmak için güçlerini birleştirmesini konu alıyor. Dizi, 3. sezonuyla final yapacak.
    • Tür: Fantastik, Kara Komedi
    • Platform: Amazon Prime Video
    • Yayın Tarihi: 13 Mayıs

    Melek Aziraphale ve iblis Crowley, binlerce yıldır dünyada insanlarla birlikte yaşamaktadır. Vaat edilen kıyamet günü gelip çatınca, bu ikili Dünya'daki hayatlarından vazgeçmenin o kadar da kolay olmadığını fark eder. Yaklaşan kıyameti durdurup insanlarla birlikte yaşamaya devam etmek isteyen ikili, bu zorlu görevin altından kalkabilmek için güçlerini birleştirmeye karar verir.

    6️⃣ Citadel 2. sezon

    Russo Kardeşler'in (The Avengers: Infinity War) aksiyon dolu casusluk evreni Citadel, 6 Mayıs'ta yeni. sezonuyla Prime Video ekranlarına geri dönüyor.
    • Tür: Aksiyon, Casusluk
    • Platform: Amazon Prime Video
    • Yayın Tarihi: 6 Mayıs

    Başrollerini Richard Madden ve Priyanka Chopra Jonas ikilisinin paylaştığı dizi, hafızalarını geri kazanan casuslarımızın Manticore örgütüne karşı başlattığı topyekün savaşı konu alıyor. Bu yeni sezonda, Citadel’in çöküşünün ardındaki karanlık sırlar ve aile bağlarının casusluk dünyasındaki yıkıcı etkileri daha derin bir şekilde işleniyor. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna Jack Reynor (Midsommar) da katılıyor.

    7️⃣ Devil May Cry 2. sezon

    Netflix'in Devil May Cry animesi, Mayıs ayında yeni sezonuyla dönen bir diğer dizi olacak.
    • Tür: Anime, Fantastik
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 12 Mayıs

    Devil May Cry'ın anime dizisi, Castlevania ve Dredd gibi yapımların arkasındaki isim olan ünlü yapımcı Adi Shankar öncülüğünde hayata geçirildi. Anime, insan ve iblis alemleri arasındaki geçidin şeytani güçler tarafından açılmaya çalışılmasını konu alıyor. Her iki dünyanın da kaderini tayin etme gücüne sahip olan Dante, bu sırada kaderinden ve gerçek potansiyelinden habersiz biçimde iblis avlamaya devam ediyor. Ancak şeytani güçler geçidi açıp insanlar alemine geçmeye çalışınca, Dante de bu mücadelenin içine çekiliyor.

    8️⃣ Legends

    Gerçek olaylardan esinlenen İngiliz suç draması Legends, önümüzdeki ay Netflix'te yayınlanacak bir diğer dizi olacak.
    • Tür: Drama, Suç
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 7 Mayıs

    1990'ların başında, Birleşik Krallık'ta uyuşturucu kaçakçılığının zirve yaptığı bir dönemde geçen dizi; sıradan, hiçbir casusluk eğitimi almamış gümrük memurlarının gizli bir operasyon için seçilmesini konu alıyor. Bu memurlar, ülkenin en tehlikeli suç şebekelerine sızmak için kendilerine yepyeni kimlikler, yani "efsaneler" (legends) yaratmak zorunda kalıyor. Başrollerinde Tom Burke ve Steve Coogan’ın yer aldığı yapım, "James Bond" tipi profesyonellerden ziyade, hayatın içinden karakterlerin kendilerini bir anda ölümcül bir dünyanın ortasında bulmalarını etkileyici bir gerilimle işliyor.

    9️⃣ Nemesis

    Power evreninin yaratıcısı Courtney A. Kemp ve Tani Marole imzalı dizi, Los Angeles sokaklarında geçen yüksek tempolu bir soygun ve suç draması olarak karşımıza çıkacak.
    • Tür: Suç
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 14 Mayıs

    Bir yanda dahi bir suçlu, diğer yanda ise onu durdurmaya yeminli hırslı bir dedektif... Bu amansız "kedi-fare" oyununa odaklanan yapım, sadece aksiyonuyla değil psikolojik derinliğiyle de dikkat çekmeyi hedefliyor.

    🔟 Maximum Pleasure Guaranteed

    Apple TV'nin kara mizah ve gerilimi harmanlayan yeni yapımı Maximum Pleasure Guaranteed'in başrolünde Emmy ödüllü Tatiana Maslany yer alıyor.
    • Tür: Gizem, Kara Komedi, Gerilim
    • Platform: Apple TV
    • Yayın Tarihi: 20 Mayıs

    Orphan Black ve She-Hulk gibi yapımlardan tanıdığımız Maslany, bu kez hayatı tepetaklak olmuş, yeni boşanmış bir anne olan Paula karakterine hayat veriyor. Paula’nın sıradan hayatı, tanık olduğunu düşündüğü bir suçun peşine düşmesiyle kaotik bir labirente dönüşüyor. David J. Rosen’in yaratıcısı olduğu dizide Maslany’ye Jake Johnson, Murray Bartlett ve Brandon Flynn gibi isimler eşlik ediyor

