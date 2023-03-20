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    Sinema dünyasında yapay zeka devrimi: Sürükle bırak ile CGI efektleri yapılacak

    VFX sanatçılarına yardımcı olmak için tasarlanan yapay zeka destekli yeni bir video düzenleme aracı, gerçek hayattaki aktörü bir CGI karakteriyle sadece sürükle bırak tekniğiyle değiştiriyor.
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    Wonder Studio Tam Boyutta Gör
    Büyük bütçeli gişe devleri ile düşük bütçeli film arasındaki fark, yeni yayınlanan bir video düzenleme aracı ile daha da kapanacak. Bir filmdeki VFX iş yükü, hem oldukça meşakkatli hem de ciddi bir maliyet kalemi konumunda. Fakat VFX sanatçıları artık yayınlanan Wonder Studio aracı ile CGI efektlerini yüksek kalitede ve çok kolay bir şekilde istedikleri sahneye ekleyebilecek.

    Birkaç tık ile CGI karakter eklenecek

    Sinemada yapay zeka devrimi: Sürükle bırak ile CGI yapılacak Tam Boyutta Gör
    Wonder Dynamics'in kurucuları Nikola Todorovic ve Ready Player One'ın yıldızı Tye Sheridan tarafından tanıtılan Wonder Studio, amatör bir film yapımcısına inanılmaz yetenekler katıyor. Yapay zeka tabanlı bu araç, sahnede bulunan insan karakterinin sadece sürükle bırak ile CGI animasyon karakteriyle değiştirilmesini mümkün kılıyor. Wonder Dynamics, oluşturdukları aracı üç yıldır geliştirdiklerini ve süreci otomatikleştirerek zaman tasarrufu sağlamayı amaçladıklarını ifade ediyor. Bunun için özel olarak geliştirilen görsel yapay zekanın kullanıldığının altı çizilirken oyuncuların artık MoCap (hareket yakalama) yapmalarına gerek kalmadığı söyleniyor.

    Süreci ciddi oranda hızlandıracak

    Şu anda CGI efektlerini veya karakterlerini bir filme sokmanın iki yolu var; Oyunculara MoCap yapmaları için ek ödeme yapmak veya VFX sanatçılarına zaman alan manuel düzenlemeler için öde yapmak. Bu durum “blockbuster” olarak ifade edilen ve büyük bütçeli filmler için çok sorun değil ancak düşük bütçeli filmler için büyük sorun. Zira hem o kadar bütçe yok hem de o kadar vakit yok. Wonder Studio ile oyuncunun MoCap yapması veya VFX sanatçısının vakit alan manuel düzenlemeler (ışık, gölgeler, animasyon vb.) yapması gerekmiyor.

    Platform henüz beta aşamasında ama şimdiden ünlü aksiyon yönetmenleri Russo Kardeşler tarafından Millie Bobby Brown ve Chris Pratt'in rol aldığı yeni bir Netflix filmi için kullanılmaya başlandı. Tye Sheridan, yaptığı açıklamada araçlarının ücretsiz sürümünün yanında çok daha gelişmiş özellikleri barındıran ücretli bir versiyonunun da olacağını söylüyor. Ek olarak, çeşitli iş akışları oluşturmak ve süreci iyileştirmek için doğrudan VFX evleriyle de çalışmak isteniyor. VFX evleri sinemada ardan bilgisayar efektleri ile boğulmuş vaziyette ve sürecin önemli bir kısmını çok kolaylaştıran böyle bir araç VFX sanatçılarının işini kolaylaştırabilir. Hemen aşağıdaki video yapılabileceklere kısa bir bakış açısı sunuyor.

    Kaynakça https://wonderdynamics.com/ https://www.tweaktown.com/news/90772/ai-powered-editing-tool-replaces-actors-with-cg-by-simply-dragging-and-dropping/index.html
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    M
    MCCACA 2 saat önce

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    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

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    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 4 gün önce

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    ugah6aiw 4 gün önce

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    belen1998 4 gün önce

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    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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