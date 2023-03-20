Sinema dünyasında yapay zeka devrimi: Sürükle bırak ile CGI efektleri yapılacak

Birkaç tık ile CGI karakter eklenecek
Süreci ciddi oranda hızlandıracak
Şu anda CGI efektlerini veya karakterlerini bir filme sokmanın iki yolu var; Oyunculara MoCap yapmaları için ek ödeme yapmak veya VFX sanatçılarına zaman alan manuel düzenlemeler için öde yapmak. Bu durum “blockbuster” olarak ifade edilen ve büyük bütçeli filmler için çok sorun değil ancak düşük bütçeli filmler için büyük sorun. Zira hem o kadar bütçe yok hem de o kadar vakit yok. Wonder Studio ile oyuncunun MoCap yapması veya VFX sanatçısının vakit alan manuel düzenlemeler (ışık, gölgeler, animasyon vb.) yapması gerekmiyor.
Platform henüz beta aşamasında ama şimdiden ünlü aksiyon yönetmenleri Russo Kardeşler tarafından Millie Bobby Brown ve Chris Pratt'in rol aldığı yeni bir Netflix filmi için kullanılmaya başlandı. Tye Sheridan, yaptığı açıklamada araçlarının ücretsiz sürümünün yanında çok daha gelişmiş özellikleri barındıran ücretli bir versiyonunun da olacağını söylüyor. Ek olarak, çeşitli iş akışları oluşturmak ve süreci iyileştirmek için doğrudan VFX evleriyle de çalışmak isteniyor. VFX evleri sinemada ardan bilgisayar efektleri ile boğulmuş vaziyette ve sürecin önemli bir kısmını çok kolaylaştıran böyle bir araç VFX sanatçılarının işini kolaylaştırabilir. Hemen aşağıdaki video yapılabileceklere kısa bir bakış açısı sunuyor.Kaynakça https://wonderdynamics.com/ https://www.tweaktown.com/news/90772/ai-powered-editing-tool-replaces-actors-with-cg-by-simply-dragging-and-dropping/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)