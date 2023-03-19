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    Fringe ve John Wick yapımlarının usta ismi hayatını kaybetti

    Fringe dizisindeki ajan Broyles ve ve John Wick serisindeki Charon rolleriyle geniş kitlelerce sevilen Lance Reddick hayatını kaybetti. Sinema ve oyun dünyası hüzne boğuldu. 
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    Lance Reddick Tam Boyutta Gör
    Fringe dizisindeki ajan Broyles karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ve John Wick serisindeki resepsiyonist rolüyle performansını perçinleyen Lance Reddick, ani ölümüyle sinema dünyasını yasa boğdu.

    Usta isme veda

    1962 doğumlu olan Lance Reddick, The Wire dizisindeki Cedric Daniels rolüyle çıkışa geçerken Fringe dizisindeki ajan Broyles karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Sonrasında ise John Wick serisinde Charon rolünün canlandırdı. John Wick 4 filminde de ünlü isim rolünü devam ettirecek.

    Oyun tarafında da bilinen bir ses olan Reddick; Quantum Break, Horizon Zero Dawn, Destiny serisi, Horizon Forbidden West gibi pek çok yapımda seslendirme veya karakter olarak yer almıştı.

    Reddick’in doğal nedenlerle Los Angeles’taki evinde hayatını kaybettiği açıklandı. Keanu Reeves gibi rol arkadaşları üzüntülerini ifade ederken Destiny oyununda da oyuncular Tower birimine giderek Reddick’in seslendirdiği Zavala karakterine saygı duruşunda bulundu.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 2 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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