Fringe ve John Wick yapımlarının usta ismi hayatını kaybetti

Usta isme veda
1962 doğumlu olan Lance Reddick, The Wire dizisindeki Cedric Daniels rolüyle çıkışa geçerken Fringe dizisindeki ajan Broyles karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Sonrasında ise John Wick serisinde Charon rolünün canlandırdı. John Wick 4 filminde de ünlü isim rolünü devam ettirecek.
Oyun tarafında da bilinen bir ses olan Reddick; Quantum Break, Horizon Zero Dawn, Destiny serisi, Horizon Forbidden West gibi pek çok yapımda seslendirme veya karakter olarak yer almıştı.
Reddick’in doğal nedenlerle Los Angeles’taki evinde hayatını kaybettiği açıklandı. Keanu Reeves gibi rol arkadaşları üzüntülerini ifade ederken Destiny oyununda da oyuncular Tower birimine giderek Reddick’in seslendirdiği Zavala karakterine saygı duruşunda bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)