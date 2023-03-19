Fringe ve John Wick yapımlarının usta ismi hayatını kaybetti

Tam Boyutta Gör Fringe dizisindeki ajan Broyles karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ve John Wick serisindeki resepsiyonist rolüyle performansını perçinleyen Lance Reddick, ani ölümüyle sinema dünyasını yasa boğdu.

Usta isme veda

1962 doğumlu olan Lance Reddick, The Wire dizisindeki Cedric Daniels rolüyle çıkışa geçerken Fringe dizisindeki ajan Broyles karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Sonrasında ise John Wick serisinde Charon rolünün canlandırdı. John Wick 4 filminde de ünlü isim rolünü devam ettirecek.

Ernie Bot hayal kırıklığı oldu 1 gün önce eklendi

Oyun tarafında da bilinen bir ses olan Reddick; Quantum Break, Horizon Zero Dawn, Destiny serisi, Horizon Forbidden West gibi pek çok yapımda seslendirme veya karakter olarak yer almıştı.

Reddick’in doğal nedenlerle Los Angeles’taki evinde hayatını kaybettiği açıklandı. Keanu Reeves gibi rol arkadaşları üzüntülerini ifade ederken Destiny oyununda da oyuncular Tower birimine giderek Reddick’in seslendirdiği Zavala karakterine saygı duruşunda bulundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.