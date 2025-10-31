Giriş
    Call of Duty filmi, dikkat çekici iki isme emanet edildi

    Kısa süre önce resmi olarak duyurulan Call of Duty filmi şekillenmeye başlıyor. Paramount, filmi yazıp yönetecek isimleri belirledi. Özellikle senarist tercihi dikkat çekici.

    Call of Duty filmi, dikkat çekici iki isme emanet edildi Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en popüler oyun serilerinden biri olan Call of Duty'yi sinemaya uyarlamak için Activision Blizzard ile anlaşan Paramount, geçtiğimiz ay aldığı bu proje için zaman kaybetmeden hazırlıklara başladı. Call of Duty filmi için hazırlıkların başlamasıyla birlikte, filmi yazıp yönetecek isimler de belli oldu.

    Call of Duty Filminin Senaryosunu Taylor Sheridan Yazacak

    Paramount, Call of Duty filmini hazırlamaları için Peter Berg ve Taylor Sheridan ile anlaştı. Yakın arkadaş olan ve uzun süredir birlikte çalışmak isteyen bu ikili, Call of Duty filmini birlikte yazacak. Peter Berg aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlenecek.

    Peter Berg, özellikle bu türde oldukça tecrübeli bir isim. Kendisi daha önce Lone Survivor, Battleship, The Kingdom gibi modern savaş filmlerini yönetmişti. Son olarak Netflix için çektiği American Primeval dizisi de genel olarak beğenildi. Ancak buradaki asıl dikkat çekici isim Taylor Sheridan. Zira kendisi şu anda Hollywood'un en başarılı senaristleri arasında yer alıyor.

    Yellowstone dizisinin yaratıcısı olarak büyük başarı yakalayan Sheridan, daha önce Sicario, Hell or High Water ve Wind River gibi başarılı filmlerinde senaryosunu yazdı. Nitekim Hell or High Water filmiyle Oscar adaylığı da kazandı. Bu yüzden şimdi Call of Duty filmi için onunla anlaşılmış olması, projeye dair beklentileri biraz daha yukaru çekiyor.

