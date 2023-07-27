Twitter kararı X temalı coinlere pump getirdi! Elon Musk'ın yeni gözdesi 18 milyon dolara ulaştı

Tam Boyutta Gör Ünlü milyarder ve kripto meraklısı Elon Musk’ın 2022 yılının Ekim ayında 44 milyar dolar karşılığında satın aldığı Twitter’ın adını değiştirme kararı gündemde geniş yankı uyandırdı. Twitter’ın ilk günlerinden beri kullanılan ikonik mavi kuşlu logosunu yerini X’e bırakırken Musk’ın bu kararı kripto dünyasında da karşılık buldu.

Altcoin piyasasında esen “X” rüzgarı sebebiyle adı X olan veya adında X geçen kripto para birimleri sert şekilde yükseldi. Piyasa değeri 625 bin dolarda oturan ufak çaplı bir altcoin olan X coin pump yaparak hızla arttı. Son 7 gün içerisinde yüzde 940’tan fazla yükselen X coin’in yanı sıra bir takım geliştiricilerin, adında X geçen çok sayıda yeni token piyasaya sürdüğü gözlemlendi.

AI-X isimli bir tokenin 10 kat arttığı ve Musk’ın yaptığı bir paylaşımdan esinlenen Deus X’in yüzde 2600 kat yükseldiği görüldü.

Musk’ın şahsi Twitter profiline konum bilgisi olarak “Ð” harfi eklemesi ise daha önce pek çok kez yaşandığı gibi Dogecoin’e yaradı. Twitter’a Dogecoin ile ödeme entegrasyonu getirileceği yönündeki spekülasyonlar meme coin’in fiyatını destekledi ve DOGE, Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 0,08 dolara kadar yükseldi.

Elon Musk’ın ani kararlar vererek cesur hamleler yapma potansiyeli kadar kripto ekosistemi üzerindeki etkisini de bir kez daha gözler önüne süren gelişmeler, ünlü girişimcinin hangi tokenler ile ilgilendiği sorusunu gündeme getirdi.

Musk’ın geçtiğimiz aylarda etkileşime geçtiği ve indirimli fiyatlardan Wall Street Memes token satın alma fırsatı sunan ön satış etkinliği devam eden bir altcoin projesi, kripto yatırımcıların radarına takıldı.

Wall Street Memes, Elon Musk Etkisi İle 18 Milyon Dolara Ulaştı

Son hamlesiyle daha önce olduğu gibi Dogecoin fiyatının artmasına yol açan ve X coin gibi hiç bilinmeyen bir altcoin’in bir anda pump yapmasına neden olan Musk’ın birden fazla kez Twitter üzerinden etkileşime geçtiği Wall Street Memes projesinin ön satış etkinliğinde, şu ana kadar toplanan fonlar 18 milyon dolara ulaştı.

Musk’ın 18 Mart ve 22 Nisan 2023 olmak kaydıyla Wall Street Memes projesiyle iki kez etkileşime geçmesi ve yaptığı paylaşımların olumlu yönde olması, ön satış etkinlikleriyle ilgilenen yatırımcıların dikkatinden kaçmadı.

Ünlü girişimcinin kripto merakını bilen deneyimli yatırımcılar, Musk’ın yeni favorisi olmaya aday gösterilen Wall Street Memes token satın almak için adeta sıraya girdi.

Musk rüzgarını arkasına alan proje, henüz 25 Mayıs’ta başlayan ön satış etkinliğinde 18 milyon dolar gibi büyük bir meblağı toplamayı başardı.

Wall Street Memes Token Nedir?

Ön satış etkinliği ile yakın markaja alınan Wall Street Memes projesinin native tokeni WSM tokenin pek çok tokenin aksine pratik bir faydası bulunmuyor. Ancak WSM token, sayısı 1 milyonu aşan deneyimli bir kripto topluluğu tarafından destekleniyor ve gücünü bu topluluktan alıyor.

Wall Street Memes proje ekibi, 2021 tarihli efsanevi GameStop olayını milat kabul ediyor ve kendilerini bu zaferin bir temsili olarak konumlandırıyor. Küçük yatırımcının Wall Street’e karşı birleştiği ve hatta Melvin Capital’i kapanmaya zorladığı olayın temsilcisi olduğunu söyleyen ekip, yatırımcıların viral meme’ler yaratarak popülerliğe ulaşmasını ve gelir elde etmesini hedefliyor.

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Bu hareketin tokenize edilmiş hali olan WSM token ise ERC-20 protokolüne uyan bir coin olarak karşımıza çıkıyor.

Toplamda 2 milyar adet token arzı bulunan Wall Street Memes coin’lerin yüzde 50’si, ön satış etkinliği kapsamında satın alınabiliyor. Token arzının yüzde 30’u ise proje için büyük önem arz eden topluluğa tahsis ediliyor.

Wall Street Memes Ön Satışı Hızlı İlerliyor

30 aşamalı ön satış etkinliğinde WSM token, her aşamada fiyatın artırıldığı bir stratejiyle yatırımcıların beğenisine sunuluyor.

Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla WSM token 0,0322 dolar karşılığında satın alınabiliyor ve fiyat artışına 24 saatten daha az kaldığı görülüyor. Ön satış etkinliği sayfasında bir sonraki aşamada Wall Street Memes tokenin fiyatının 0,0325 dolara yükseleceği ifade ediliyor.

Kademeli olarak fiyat artışının söz konusu olduğu etkinlikte tahmin edildiği üzere erken hareket eden yatırımcılar daha düşük fiyatlardan Wall Street Memes token satın alma imkanı buluyor.

WSM token, ETH, BNB veya USDT (ERC-20 veya BEP-20) kullanılarak hem Ethereum blok zinciri hem de Binance Smart Chain üzerinden satın alınabiliyor.

Minimum 100 WSM token satın alma şartının uygulandığı ön satışta herhangi bir üst limit uygulaması bulunmuyor ve yatırımcılar dilediği kadar WSM token satın alabiliyor.

Elon Musk’ın Twitter kararı ile heyecanlı günler yaşanan kripto dünyasında dikkat çeken Wall Street Memes, Musk’ın etkileşimlerinin de etkisiyle hedefine kısa sürede ulaşacak gibi görünüyor.

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Twitter kararı X temalı coinlere pump getirdi