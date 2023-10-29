Razer’dan Şirinler koleksiyonu

Razer Şirinler Koleksiyonu
Razer The Smurfs adıyla duyurulan koleksiyon, farklı Razer ürünlerinin ikonik çizgi film karakterleri ile bezenmesini amaçlıyor. Razer Orochi V2 tematik oyuncu faresi, Orochi V2 için tematik üst kaplama ve 3 farklı boyutta Gigantus V2 fare matı koleksiyon içerisinde yer alıyor.
Gigantus V2 fare matı 40$ başlangıç fiyatına sahip. Razer Orochi V2 oyuncu faresi 90$. Fare için kaplama ise 20$ fiyat etiketine sahip. Kullanıcılar farklı şablonlar arasından seçim yaparak sipariş verebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.