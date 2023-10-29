Razer’dan Şirinler koleksiyonu

Tam Boyutta Gör Çizgi film dünyasının 65 yıldır değişmeyen eğlencesi Şirinler teknoloji dünyasında da kendisine yer buluyor. Oyuncu donanımları pazarının önemli ismi Razer, 65 yaş günü şerefine Şirinler özel koleksiyonunu duyurdu.

Razer Şirinler Koleksiyonu

Razer The Smurfs adıyla duyurulan koleksiyon, farklı Razer ürünlerinin ikonik çizgi film karakterleri ile bezenmesini amaçlıyor. Razer Orochi V2 tematik oyuncu faresi, Orochi V2 için tematik üst kaplama ve 3 farklı boyutta Gigantus V2 fare matı koleksiyon içerisinde yer alıyor.

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Gigantus V2 fare matı 40$ başlangıç fiyatına sahip. Razer Orochi V2 oyuncu faresi 90$. Fare için kaplama ise 20$ fiyat etiketine sahip. Kullanıcılar farklı şablonlar arasından seçim yaparak sipariş verebiliyor.

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