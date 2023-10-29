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    Razer’dan Şirinler koleksiyonu

    Şirinler animasyon serisi bu yıl 65. Yaş gününü kutluyor. Razer bunun şerefine farklı ürünlerinin Şirinler temasına bezenmiş versiyonlarını piyasaya sürüyor.    
    Razer The Smurfs Tam Boyutta Gör
    Çizgi film dünyasının 65 yıldır değişmeyen eğlencesi Şirinler teknoloji dünyasında da kendisine yer buluyor. Oyuncu donanımları pazarının önemli ismi Razer, 65 yaş günü şerefine Şirinler özel koleksiyonunu duyurdu.

    Razer Şirinler Koleksiyonu

    Razer The Smurfs adıyla duyurulan koleksiyon, farklı Razer ürünlerinin ikonik çizgi film karakterleri ile bezenmesini amaçlıyor. Razer Orochi V2 tematik oyuncu faresi, Orochi V2 için tematik üst kaplama ve 3 farklı boyutta Gigantus V2 fare matı koleksiyon içerisinde yer alıyor.

    Gigantus V2 fare matı 40$ başlangıç fiyatına sahip. Razer Orochi V2 oyuncu faresi 90$. Fare için kaplama ise 20$ fiyat etiketine sahip. Kullanıcılar farklı şablonlar arasından seçim yaparak sipariş verebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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