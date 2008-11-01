SiS: Yonga seti pazarından çıkmıyoruz, güney köprülerine yoğunlaşıyoruz

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Geçtiğimiz aylarda kendi işlemci ve platform çözümlerine yoğunlaşabilmek için AMD ve Intel işlemcilerine yönelik yeni yonga setleri hazırlamayacağını açıklayan VIA ile birlikte benzer bir gelişmenin bir diğer alternatif yonga seti üreticisi SiS cephesinde de yaşanabileceği ve firmanın yonga seti operasyonlarını sonlandırarak dijital televizyon ve taşınabilir cihazlara yönelik yongalara odaklanacağı iddia edilmişti.

SiS ise sektördeki iddialara yanıt vererek, yonga seti üretimine yönelik yaklaşımına da açıklık getirdi. Müşteri talepleri doğrultusunda hazırladığı yonga setlerinin satışına devam edeceğini açıklayan firma, hem Intel hem de AMD cephesinde yeni nesil işlemcilerin daha fazla kuzey köprüsü özelliğine sahip olacakları için güney köprüsü geliştirmeye ağırlık vereceklerini dile getirdi.

Ayrıca devam eden ekonomik düşüş ve Intel'in giriş seviyesinde 945GC yonga setinin satışılarını arttırmasına paralel olarak SiS'in de dizüstü bilgisayarlar için yonga seti çalışmalarına yoğunlaşabileceği bildiriliyor. Yapılan açıklamaya göre, SiS aralarında MSI'ın da bulunduğu 20 dizüstü bilgisayar üreticisine yonga seti sağlamaya devam ediyor.

Tüm bu açıklamalara rağmen bazı anakart ve dizüstü bilgisayar üreticileri, SiS'in çok fazla pazar payı kaybettiğini ve yonga seti operasyonlarını sonlandıracağına inanıyor.