Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SiS: Yonga seti pazarından çıkmıyoruz, güney köprülerine yoğunlaşıyoruz

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
5,7b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

SiS: Yonga seti pazarından çıkmıyoruz, güney köprülerine yoğunlaşıyoruz
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz aylarda kendi işlemci ve platform çözümlerine yoğunlaşabilmek için AMD ve Intel işlemcilerine yönelik yeni yonga setleri hazırlamayacağını açıklayan VIA ile birlikte benzer bir gelişmenin bir diğer alternatif yonga seti üreticisi SiS cephesinde de yaşanabileceği ve firmanın yonga seti operasyonlarını sonlandırarak dijital televizyon ve taşınabilir cihazlara yönelik yongalara odaklanacağı iddia edilmişti.

SiS ise sektördeki iddialara yanıt vererek, yonga seti üretimine yönelik yaklaşımına da açıklık getirdi. Müşteri talepleri doğrultusunda hazırladığı yonga setlerinin satışına devam edeceğini açıklayan firma, hem Intel hem de AMD cephesinde yeni nesil işlemcilerin daha fazla kuzey köprüsü özelliğine sahip olacakları için güney köprüsü geliştirmeye ağırlık vereceklerini dile getirdi.

Ayrıca devam eden ekonomik düşüş ve Intel'in giriş seviyesinde 945GC yonga setinin satışılarını arttırmasına paralel olarak SiS'in de dizüstü bilgisayarlar için yonga seti çalışmalarına yoğunlaşabileceği bildiriliyor. Yapılan açıklamaya göre, SiS aralarında MSI'ın da bulunduğu 20 dizüstü bilgisayar üreticisine yonga seti sağlamaya devam ediyor.

Tüm bu açıklamalara rağmen bazı anakart ve dizüstü bilgisayar üreticileri, SiS'in çok fazla pazar payı kaybettiğini ve yonga seti operasyonlarını sonlandıracağına inanıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XivA 11 yıl
sis in hiç bir kaliteli ürününü görmedim :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 11 yıl
Başka bir firmayala birleşmezse mesela Intel gibi, cihpset üreteceklerdi, piyasada tutunabilmeleri çok zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arda1811 11 yıl
Tüm bu açıklamalara rağmen bazı anakart ve dizüstü bilgisayar üreticileri, SiS'in çok fazla pazar payı kaybettiğini ve yonga seti operasyonlarını sonlandıracağına inanıyor.



bu açıklama rekabet arasından pay almaya benziyorr bencee
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Apogee GT 4GB 1066MHz DDR2 Bellek video inceleme 11 yıl Donanimhaber.com Hız Aşırtma Yarışması Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim