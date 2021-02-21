Sıtma teşhisinde kullanılabilecek manyetik teknoloji geliştirildi

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Gelişen teknolojiye ve tıp bilimine rağmen sıtmanın tanısı, yönetimi ve tedavisi halen daha zor durumlardan birisini oluşturuyor. Ayrıca bütün bunlara ek olarak dünya üzerinde birçok kişi sıtma olduğunu bilmiyor ve tedaviye de erişemiyor. Hal böyle olunca bilim insanları sıtmanın tanısı ve tedavisi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi ise bilim insanları geliştirdikleri yeni teknik sayesinde sıtmanın tanısının çok daha kolay ve doğru bir biçimde konmasını sağlayabilecek gibi görünüyor.

Sıtma

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Sıtma parazitleri organizmanın kanında çeşitli reaksiyonlar seebiyle çeşitli organik kristaller oluşmasına neden oluyor ve bu maddeler aynı zamanda bünyesinde demir ihtiva ediyor. Avustralya'da bulunan James Cook University kurumu araştırmacıları ise rotating-crystal mageneto-optical detection ( RMOD ) adını verdikleri yöntem ile sıtmayı teşhis etmenin yollarını aradı. Araştırma ekibi yeni yöntemi Papua Yeni Gine'de yaklaşık olarak 1.000 hasta üzerinde test etti ve sonuçlara göre RMOD olarak adlandırılan manyetik-optik yöntem sıtma tanısınında oldukça başarılı.

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Son olarak söz edilen yöntemin taşınabilir, kolay kullanılabilir, görece olarak ucuz olduğunu ekleyelim. Ayrıca yeni yöntem sonuçları 10 dakika içerisinde ulaştırıyor.

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Yeni araştırma Nature Communications adlı dergide yayımlandı.

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