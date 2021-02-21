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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Araştırmalara göre kahve egzersiz sırasında yağ yıkımını artırabilir

    University of Granada kurumu araştırmacıları yaş ortalaması 32 olan 15 farklı fiziksel olarak aktif erkeği inceledi ve denekler 7 haftalık aralarla 4 farklı egzersiz programına dahil edildi.
    21 Şubat 2021, 09:35 (6 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Araştırmalara göre kahve egzersiz sırasında yağ yıkımını artırabilir

    Kahve bütün dünyada yaygın tüketilmekle birlikte aynı zamanda petrolden sonraki 2. en büyük pazarı oluşturuyor. Durum böyle olunca da kahvenin sağlık ve çeşitli durumalar üzerindeki etkisi yoğun olarak araştırılıyor. Şimdi ise İspanyalı araştırmacılar egzersizden önce tüketilen kahvenin yağ yıkımı üzerindeki etkilerini incelemekle birlikte aynı zamanda günlük farklı zamanlardaki tüketimin söz edilen etki üzerindeki etkilerini de inceledi.

    Araştırma şu an için küçük ölçekli olmasına rağmen egzersizden yarım saat önce içilen sert kahvenin kişinin yağ oksidasyonu ( yıkımı ) oranını anlamlı olarak artırdığı tespit edildi. Ayrıca söz edilen etkiler gün içinde de devam ediyor.

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    Araştırmalara göre kahve egzersiz sırasında yağ yıkımını artırabilir
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    University of Granada kurumu araştırmacıları yaş ortalaması 32 olan 15 farklı fiziksel olarak aktif erkeği inceledi ve denekler 7 haftalık aralarla 4 farklı egzersiz programına dahil edildi. Katılımcılara sabah 8 veya akşam 5 olmak üzere 2 farklı saat diliminde; sert bir fincan kahveye eşit miktarda kafein veya plasebo verildi ve katılımcılar 30 dakika sonra egzersiz progamına dahil edildi. Ayrıca çeşitli parametrelerin ( açlık, çeşitli madde tüketimi vb. ) olabildiğince standardize edildiğini belirtelim.

    Bilim insanları indirekt kalorimetri adı verilen yöntemle maksimal yağ oksidasyonu ( MFO ) hızını ölçtü ve sonuçlara göre sert bir fincan kahveye denk gelecek miktarda kafein alan bireylerin plasebo alan bireylere oranla daha fazla yağ yaktığı gözlendi.

    Ayrıca Bkz. "Vertigo tedavisinde kullanılabilecek iç kulak implantı geliştirildi"

    Son olarak sabah kafein alan bireylerin plasebo alan bireylere oranla %10.7 oranında daha fazla maksimal yağ asidi oksidasyonuna sahip olduğunu ve bu oranın öğleden sonra da %29'a yükseldiğini ekleyelim.

    Yeni araştırma Journal of the International Society of Sports Nutrition adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://canal.ugr.es/noticia/tomar-un-cafe-bien-cargado-media-hora-antes-de-hacer-ejercicio-aumenta-la-quema-de-grasa-segun-un-estudio/ https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-020-00400-6 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 18 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    darknes1905 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kahve olarak sadece Türk kahvesi ve filtre kahve kullanın.
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    ozkn-t (Özkan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu zaten bilinen birşey. 2 sene önce fitness hocamız training e girmeden önce mutlaka türk kahvesi için ki yağ yakımınız hızlansın derdi.
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    aydinsukru (Aydın ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    kahve yerine l-carnitine kafein bombası
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    A android seyfi (Rifki Paslanmaz) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Filtre kahve candır
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    WB 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Iyi de ne kadar daha fazla yag yakimi oluyor goremedim haber de? Kayda deger bir oran mi?
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    G Gökay16 (Gökay Genç) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Burada bahsettiği kahve nescafe gibi granül kahveler değil. Espresso gibi 2.nesil kahelerden de ziyade filtre kahve zararları en aza indirilmiş ve faydalarını çok göreceğiniz türdür. Birde 3.nesil kahvelerle filtre kahve yaparsanız bambaşka tatlar yakalarsınız. Önerim afrika kahveleri...
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    4 435 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Gökay16
    %100 arabica çekirdekten şaşmam, filtre kahve bana çamur gibi geliyor anca yoklukta içiyorum. Espresso ‘nun yerini Arapların Mırrası hariç hiç bir kahve tutmuyor. Ama gariptir millet içerken acı der, bana acı gelmiyor hatta tatlıya benzer hoş bir tat geliyor. Bir double veya long-shot içtikten sonra antreman performansım iki katına çıkar. Kahveyi o kadar sevmeme rağmen günde 1 double’dan fazla içmem.
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    WB 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Gökay16
    Afrika kahvelerinden isim/oneri rica etsek, sanirim son denedigim kenyaydi pek memnun kalmamistim
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