Araştırmalara göre kahve egzersiz sırasında yağ yıkımını artırabilir

Kahve bütün dünyada yaygın tüketilmekle birlikte aynı zamanda petrolden sonraki 2. en büyük pazarı oluşturuyor. Durum böyle olunca da kahvenin sağlık ve çeşitli durumalar üzerindeki etkisi yoğun olarak araştırılıyor. Şimdi ise İspanyalı araştırmacılar egzersizden önce tüketilen kahvenin yağ yıkımı üzerindeki etkilerini incelemekle birlikte aynı zamanda günlük farklı zamanlardaki tüketimin söz edilen etki üzerindeki etkilerini de inceledi.

Araştırma şu an için küçük ölçekli olmasına rağmen egzersizden yarım saat önce içilen sert kahvenin kişinin yağ oksidasyonu ( yıkımı ) oranını anlamlı olarak artırdığı tespit edildi. Ayrıca söz edilen etkiler gün içinde de devam ediyor.

Kahve ve kafein

University of Granada kurumu araştırmacıları yaş ortalaması 32 olan 15 farklı fiziksel olarak aktif erkeği inceledi ve denekler 7 haftalık aralarla 4 farklı egzersiz programına dahil edildi. Katılımcılara sabah 8 veya akşam 5 olmak üzere 2 farklı saat diliminde; sert bir fincan kahveye eşit miktarda kafein veya plasebo verildi ve katılımcılar 30 dakika sonra egzersiz progamına dahil edildi. Ayrıca çeşitli parametrelerin ( açlık, çeşitli madde tüketimi vb. ) olabildiğince standardize edildiğini belirtelim.

Bilim insanları indirekt kalorimetri adı verilen yöntemle maksimal yağ oksidasyonu ( MFO ) hızını ölçtü ve sonuçlara göre sert bir fincan kahveye denk gelecek miktarda kafein alan bireylerin plasebo alan bireylere oranla daha fazla yağ yaktığı gözlendi.

Son olarak sabah kafein alan bireylerin plasebo alan bireylere oranla %10.7 oranında daha fazla maksimal yağ asidi oksidasyonuna sahip olduğunu ve bu oranın öğleden sonra da %29'a yükseldiğini ekleyelim.

Yeni araştırma Journal of the International Society of Sports Nutrition adlı dergide yayımlandı.

