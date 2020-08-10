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    Sıvı dolu gitar projesi gerçeğe dönüşüyor

    30 yıl önce bir hayalin peşinde başlayan sıvı dolu gitar projesi nihayet gerçekleşmeye yaklaştı. Özel bir sıvı haznesi ile renk efektleri hazırlayabileceğini sıvı dolu gitar destek bekliyor.
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    Müzik /...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sıvı dolu gitar projesi gerçeğe dönüşüyor
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    Teknolojinin gelişmesi ile birlikte müzik enstrümanları da önemli mesafeler kat etti. Klasik sistemden elektronik sisteme geçiş yapan müzik dünyası için halen ilginç projeler gündeme geliyor. 30 yıllık sıvı dolu gitar rüyası gerçeğe dönüşmek için destek bekliyor.

    Sıvı dolu gitar

    Bryan Guitars tarafından 90’lı yılların başında ortaya atılan sıvı dolu gitar projesi nihayet kendisine bir fırsat bulmak üzere. Üretici firmanın içine sıvı doldurarak gerektiği zaman renk değiştirme gerektiği zaman da efekt oluşturma fikrinin ürünü olan DC Series gitar projesi Kickstarter üzerinde destek arıyor.

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    Firma elektro gitarın aksamına zarar vermeden su dolu bir hazne yerleştirmek için uzun süre araştırmalar yapmış. Ayrıca boşaldığı zaman arkasında renk kalıntısı bırakmaması için özel bir sıvı bileşimi için de araştırmalar yapılmış.

    Sıvı dolu gitar projesi gerçeğe dönüşüyor

    Yıllar süren araştırmalar sonucunda sıvı dolu gitar projesi prototip aşamasına geçmiş. Firma yılın başlarında bazı etkinliklerde projeyi sergileyerek beğeni toplamış. Müzisyenler özel tıpadan hızlı bir şekilde sıvıyı boşaltarak farklı renkte bir sıvı doldurabiliyor. Bu sıvı tamamen zararsız bir solüsyon.

    Proje sayesinde konserlerde hızlı bir şekilde gitarların rengini değiştirmek veya sallayarak çeşitli efektler oluşturmak mümkün. Gitarın gövdesi ise şeffaf plastikten imal edilmiş. Kickstarter üzerinde destek arayan DC Series sıvı gitar projesi 549$ başlangıç fiyatına sahip ancak biraz ilginin artması gerekiyor.



    https://www.kickstarter.com/projects/902411257/liquid-filled-guitar Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    tbbtl 1 hf.
    ne suyu ne led i ya. çok ince hatta şeffaf ekranlar var. küçük bir donanım ile istediğin görüntüyü verirsin
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    Akbaba89 ( ***) 1 hf.
    Saçma değil mi Led panel koy yerine dilediğin deseni koy
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    brnk (Burak Demirbas) 1 hf. (düzenlendi)
    ..
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    rifatbalci 1 hf.
    görüntü çok güzel duruyor. Ama ses kalitesi sıvı olmayanlar gibi olur mu
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 hf.
    Elektro gitar zaten ağır

    Üstüne sıvı gelince daha da ağırlaşacaktır.

    Onun yerine içini yansıtıcı bir malzeme ile kaplayıp rgb takılsa daha mantıklı

    Akustikte şarjlı/pilli, elektroda amfiden gelen elektriği alacak birşey olabilir
    1 Yanıt Yanıtla
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    balcis 1 hf. darkhair
    gövde tamamen katı olacağına bir kısmı sıvı olacak; hatta boşluk da var. muhtemelen az da olsa daha hafif olur.
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    Mugetsuga 1 hf.
    Sıvının içerisinde kıvılcımlanma olursa
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    werty28 (deniz kaya kaya) 1 hf.
    Bi tek bana mı çok gereksiz geldi, bi de yıllar sürmüş araştırma...
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    cand. 1 hf.
    Led ışık tak geç
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    Bloodin 1 hf.
    Ağırlık ne olacak peki? Gitar çalmadım bugüne kadar ama sıvının gitarı ağırlaştıracağı kesin...
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 hf.
    Abi bundan ne ton çıkıcak ki ya, sırf simli baldız gibi gezmek için ne gereği var.

    Ancak double humbucker basıp, cık cık bi tonla metal palm mute kasarsın.
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    2956 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Bryan Guitars, dc series ve
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