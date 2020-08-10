Sıvı dolu gitar projesi gerçeğe dönüşüyor

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Teknolojinin gelişmesi ile birlikte müzik enstrümanları da önemli mesafeler kat etti. Klasik sistemden elektronik sisteme geçiş yapan müzik dünyası için halen ilginç projeler gündeme geliyor. 30 yıllık sıvı dolu gitar rüyası gerçeğe dönüşmek için destek bekliyor.

Sıvı dolu gitar

Bryan Guitars tarafından 90’lı yılların başında ortaya atılan sıvı dolu gitar projesi nihayet kendisine bir fırsat bulmak üzere. Üretici firmanın içine sıvı doldurarak gerektiği zaman renk değiştirme gerektiği zaman da efekt oluşturma fikrinin ürünü olan DC Series gitar projesi Kickstarter üzerinde destek arıyor.

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Firma elektro gitarın aksamına zarar vermeden su dolu bir hazne yerleştirmek için uzun süre araştırmalar yapmış. Ayrıca boşaldığı zaman arkasında renk kalıntısı bırakmaması için özel bir sıvı bileşimi için de araştırmalar yapılmış.

Yıllar süren araştırmalar sonucunda sıvı dolu gitar projesi prototip aşamasına geçmiş. Firma yılın başlarında bazı etkinliklerde projeyi sergileyerek beğeni toplamış. Müzisyenler özel tıpadan hızlı bir şekilde sıvıyı boşaltarak farklı renkte bir sıvı doldurabiliyor. Bu sıvı tamamen zararsız bir solüsyon.

Proje sayesinde konserlerde hızlı bir şekilde gitarların rengini değiştirmek veya sallayarak çeşitli efektler oluşturmak mümkün. Gitarın gövdesi ise şeffaf plastikten imal edilmiş. Kickstarter üzerinde destek arayan DC Series sıvı gitar projesi 549$ başlangıç fiyatına sahip ancak biraz ilginin artması gerekiyor.

https://www.kickstarter.com/projects/902411257/liquid-filled-guitar

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