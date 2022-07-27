Daimler Truck, sıvı hidrojen kullanan GenH2 Kamyon’un yeni bir prototipini test etmeye başladı

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Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’un yakıt hücreli prototipini geçen yıldan beri hem kurum içinde hem de yollarda yoğun bir şekilde test eden Daimler Truck, sıvı hidrojenin kullanımını test etmek için yeni bir prototipi daha faaliyete geçirdi.

Daimler Truck, seri üretime hazır GenH2 Kamyon’un geliştirilme hedefini 1.000 kilometreye kadar ve daha uzun menzil olarak belirledi. Bu da kamyonu özellikle uzun yol ağır yük taşımacılığının önemli bölümlerinde değişken ve zorlu uygulamalara uygun hale getiriyor.

Wörth’teki geliştirme ve test merkezinde hidrojenle yakıt ikmaline olanak sağlayan yeni bir prototip dolum istasyonu inşa eden Daimler Truck, bir kamyonun ilk sıvı hidrojen (LH2) yakıt ikmalini Air Liquide ile birlikte kutladı. Yakıt ikmali aşamasında, -253 Santigrat derecedeki kriyojenik sıvı hidrojen, araç şasesinin iki kenarına yerleştirilen 40 kilogramlık iki adet depoya dolduruldu. Özellikle araç depolarının iyi yalıtımı sayesinde, hidrojenin sahip olduğu sıcaklık aktif soğutma olmadan yeterince uzun bir süre korunabiliyor.

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Daimler Truck, hidrojen bazlı sürüşlerin geliştirilme aşamasında sahip olduğu önemli avantajlar nedeniyle sıvı hidrojeni tercih ediyor. Gaz haldeki hidrojene kıyasla hacim açısından önemli ölçüde daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olması nedeniyle daha fazla hidrojen taşınabilmesine olanak sağlayan sıvı hidrojen, menzili önemli ölçüde artırırken sıradan dizel kamyonlarla kıyaslanabilecek bir düzeyde araç performansı da sağlıyor.

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Şirket, sıvı hidrojenin (“alt soğutulmuş” sıvı hidrojen, “Slh2” teknolojisi) idaresi konusunda yeni yöntemler geliştirmek için Linde ile çalışmalar da yürütüyor. Bu yenilikçi yaklaşım, daha da fazla depolama yoğunluğu ve LH2’ye kıyasla daha kolay yakıt ikmali olanağı sağlıyor. Şirket, ilk yakıt ikmalini prototip bir araca 2023 yılında Almanya’da pilot bir istasyonda yapmayı hedefliyor.

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Hidrojen ikmal istasyonları için Shell, BP ve TotalEnergies ile çalışacak

Daimler Truck, Avrupa’daki önemli nakliye rotaları boyunca hidrojen ikmal istasyonları kurulması konusunda Shell, BP ve TotalEnergies ile çalışmayı planlıyor. Şirket, IVECO, Linde, OMV, Shell, TotalEnergies ve Volvo Grup, H2Accelerate (H2A) menfaat grubunun bünyesinde Avrupa’da hidrojen kamyonların kitle pazarında ilk kez yollara çıkması adına şartların oluşturulmasına yardımcı olmak için birlikte çalışmayı taahhüt etti.

Karbon nötr bir geleceğe doğru gidilen yolda stratejik rotasını açıkça belirleyen Daimler Truck, hem batarya elektrikli hem de hidrojen bazlı sürüşler ile ürün gamını elektrikli araçlarla donatma konusunda çift yönlü bir strateji izliyor. Şirket, 2039 yılına kadar çekirdek pazarlarında karbon nötr araçlarını sunmayı hedefliyor.

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Sıvı hidrojenli Mercedes GenH2 kamyonun yeni prototipi devrede