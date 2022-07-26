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    2023 Honda Civic Type R'a ait olduğu iddia edilen güç ve tork değerleri sızdırıldı

    Japonya'da yeni Civic Type R için rezervasyon oluşturan müşterilere gönderildiği iddia edilen broşürde eski nesile göre 10 PS güç ve 20 Nm tork artışı yaşandığı belirtiliyor.
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    2023 Honda Civic Type R'ın güç ve tork verileri sızdırıldı

    Yeni nesil Honda Civic Type R geçtiğimiz hafta görücüye çıkarıldı. Şirket bu tanıtımda daha çok tasarıma odaklanarak teknik detayları paylaşmadı. Öte yandan, yeni Type R'a ait olduğu iddia edilen Japonya kaynaklı yeni bilgiler geldi.

    Öncelikle bu bilgilerin resmi olmadığını belirtelim. Tanıtım esnasında yeni Civic Type R'ın kalbinde 2.0 litre turbo benzinli motorun bulunmaya devam edeceğini öğrenmiştik. Sosyal medyada paylaşılan ve aracı sipariş eden Japon müşterilere gönderildiği belirtilen broşüre göre bu motor yeni Civic Type R'da 6.500 dev/dak'da 330 PS maksimum güç ve 2.600 - 4.000 dev/dak aralığında 420 Nm maksimum tork üretecek.

    2023 Honda Civic Type R'ın güç ve tork verileri sızdırıldı
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    Söz konusu motorun bir önceki nesilde 320 PS güç ve 400 Nm tork ürettiğini biliyoruz. Bu da selefine göre 10 PS güç ve 20 Nm tork artışı anlamına geliyor. Yukarıdaki değerlerin Japonya ve Avrupa'da satılan versiyonlar için geçerli olduğunu belirtelim. ABD'de satılan versiyon biraz dah güçsüz. Kesin bilgi için Honda'nın açıklamasını beklemek durumundayız ancak her halükarda manuel şanzımanın ve önden çekiş özelliğinin sürdüğünü biliyoruz.

    2023 Honda Civic Type R, motorunun yanı sıra altyapı kısmında da çeşitli güncellemeler ile geliyor. Daha hafif ve sert bir gövdeye sahip olduğu belirtilen hot hatch'in elden geçirilen süspansiyon ve direksiyon sistemiyle daha yüksek sürüş keyfi sunacağı ifade ediliyor. Yeni Type R ile ilgili haberimizi buradan okuyabilirsiniz.

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