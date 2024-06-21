SK Hynix, HBM4 ve HBM4E için şimdiden gaza basıyor

SK Hynix, HBM planlarını hızlandırıyor
SK Hynix, yeni nesil HBM4 belleklerin ilk olarak 2026 yılın seri olarak üretmeyi planlıyordu ancak bu hedef artık 2025 yılına çekilmiş durumda. Bununla birlikte HBM4’ün gelişmiş versiyonu HBM4E için de takvimler 2026 yılına çekildi. SK Hynix, HBM pazarında Nvidia ile yakın ilişki içerisinde pazarın büyük payına sahip.
SK Hynix’in HBM yol haritasını hızlandırması Nvidia’nın her yıl yeni AI GPU’su çıkarma planlarıyla da oldukça uyumlu. Yeni HBM4 teknolojisi, selefi HBM3E'ye kıyasla bant genişliğinde yüzde 40 artış ve güç tüketiminde yüzde 70 azalma vaat ediyor. Ayrıca, HBM4'ün yoğunluğu 1,3 kat daha yüksek olacak.
Bu verimlilik ve performans sıçrayışı Nvidia’nın yeni nesil donanımlarının elini ve haliyle şirketin değerini daha da artırabilir. Nvidia’nın yükselişine devam etmesi aynı zamanda SK Hynix’in de değerini yükseltmeye devam etmesiyle sonuçlanacaktır. Ek olarak firmanın yeni HBM yol haritası Micron ve Samsung ile de benzer durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.