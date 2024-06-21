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    SK Hynix, HBM4 ve HBM4E için şimdiden gaza basıyor

    Yapay zeka ekran kartları için son derece değerli olan HBM belleklerin yeni nesli yakında piyasada olacak. SKY Hynix, yaklaşan HBM4 bellekler ve gelecekteki HBM4E için şimdiden gaza basıyor.
    SK Hynix, HBM4 ve HBM4E için şimdiden gaza basıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zekaya olan büyük ilgi sürmeye devam ettikçe büyük oranda Nvidia tarafından doyurulmaya çalışılan GPU açlığı da kısa veya orta vadede bitmeyecek gibi görünüyor. Hem Nvidia hem de AMD, yapay zeka GPU’larında daha yüksek bant genişlikleri sunmak için HBM bellekleri kullanıyor. Bu belleklerin üreticilerinden olan SK Hynix, yeni nesil HBM bellekler için adeta gaza basıyor.

    SK Hynix, HBM planlarını hızlandırıyor

    SK Hynix, yeni nesil HBM4 belleklerin ilk olarak 2026 yılın seri olarak üretmeyi planlıyordu ancak bu hedef artık 2025 yılına çekilmiş durumda. Bununla birlikte HBM4’ün gelişmiş versiyonu HBM4E için de takvimler 2026 yılına çekildi. SK Hynix, HBM pazarında Nvidia ile yakın ilişki içerisinde pazarın büyük payına sahip.

    SK Hynix’in HBM yol haritasını hızlandırması Nvidia’nın her yıl yeni AI GPU’su çıkarma planlarıyla da oldukça uyumlu. Yeni HBM4 teknolojisi, selefi HBM3E'ye kıyasla bant genişliğinde yüzde 40 artış ve güç tüketiminde yüzde 70 azalma vaat ediyor. Ayrıca, HBM4'ün yoğunluğu 1,3 kat daha yüksek olacak.

    Bu verimlilik ve performans sıçrayışı Nvidia’nın yeni nesil donanımlarının elini ve haliyle şirketin değerini daha da artırabilir. Nvidia’nın yükselişine devam etmesi aynı zamanda SK Hynix’in de değerini yükseltmeye devam etmesiyle sonuçlanacaktır. Ek olarak firmanın yeni HBM yol haritası Micron ve Samsung ile de benzer durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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