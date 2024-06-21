Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zekaya olan büyük ilgi sürmeye devam ettikçe büyük oranda Nvidia tarafından doyurulmaya çalışılan GPU açlığı da kısa veya orta vadede bitmeyecek gibi görünüyor. Hem Nvidia hem de AMD, yapay zeka GPU’larında daha yüksek bant genişlikleri sunmak için HBM bellekleri kullanıyor. Bu belleklerin üreticilerinden olan SK Hynix, yeni nesil HBM bellekler için adeta gaza basıyor.

SK Hynix, HBM planlarını hızlandırıyor

SK Hynix, yeni nesil HBM4 belleklerin ilk olarak 2026 yılın seri olarak üretmeyi planlıyordu ancak bu hedef artık 2025 yılına çekilmiş durumda. Bununla birlikte HBM4’ün gelişmiş versiyonu HBM4E için de takvimler 2026 yılına çekildi. SK Hynix, HBM pazarında Nvidia ile yakın ilişki içerisinde pazarın büyük payına sahip.

SK Hynix’in HBM yol haritasını hızlandırması Nvidia’nın her yıl yeni AI GPU’su çıkarma planlarıyla da oldukça uyumlu. Yeni HBM4 teknolojisi, selefi HBM3E'ye kıyasla bant genişliğinde yüzde 40 artış ve güç tüketiminde yüzde 70 azalma vaat ediyor. Ayrıca, HBM4'ün yoğunluğu 1,3 kat daha yüksek olacak.

Samsung, gelecek yıl için HBM4’e hazırlanıyor 4 gün önce eklendi

Bu verimlilik ve performans sıçrayışı Nvidia’nın yeni nesil donanımlarının elini ve haliyle şirketin değerini daha da artırabilir. Nvidia’nın yükselişine devam etmesi aynı zamanda SK Hynix’in de değerini yükseltmeye devam etmesiyle sonuçlanacaktır. Ek olarak firmanın yeni HBM yol haritası Micron ve Samsung ile de benzer durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

SK Hynix, HBM4 ve HBM4E için şimdiden gaza basıyor