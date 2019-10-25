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    Skandal talep: Radeon RX 5700 ile Nvidia kartlarını teste sokmayın!

    Rakiplerini geride bırakmak için teknoloji ve yenilik geliştirmenin yanında Nvidia perde arkası yöntemleri de kullanmaktan çekinmiyor. Bunun en sonuncusu incelemeler ile ilgili.
    1 gün
    11,5b
    2
    71
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Skandal talep: Radeon RX 5700 ile Nvidia kartlarını teste sokmayın!
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    Geçtiğimiz yıllarda rakibi AMD’nin önünü kesmek adına özel bir ortaklık programı başlatan ve belirli avantajlar karşılığında ortaklarının diğer ekran kartı markalarını kullanmasını engellemeye çalışan Nvidia büyük eleştiriler almış ve programı sona erdirmişti. Şimdi aynı konu YouTube üzerinde yaşanıyor.

    Büyük kıskaç

    İsmini vermek istemeyen bir YouTuber, Nvidia’nın inceleme için gönderdiği test ekran kartları ile ilgili adeta diktatör seviyesinde kurallar zorladığı ve kendi ürünlerini geride gösterecek her türlü söz veya davranışı engellemeye çalıştığını iddia etti.

    Ayrıca Bkz. "Razer’ın ilk oyuncu monitörü satışa çıkıyor"

    İddialara göre hem YouTube mecrasında hem de teknoloji basını mecrasında Nvidia son dönemde katı bir yaklaşım belirlemiş durumda. Gerek inceleme için gönderilen test ürünlerinde olsun gerekse de sponsorluk anlaşmalarında olsun Nvidia’nın zorlayıcı talepleri oluyor.

    Bunlardan birisi Intel veya AMD ürün incelemeleri yaparken mutlaka arka planda Nvidia ekran kartı kutularının yer alması. Diğer bir kural ise benchmark testlerine kesinlikle AMD ile Nvidia ekran kartlarının aynı anda sokulmaması. Böylece adeta subliminal hale gelen bir Nvidia reklamı istilası oluşuyor.

    Nvidia’nın özellikle Radeon RX 5700 sonrasında baskısını arttırdığı ve herhangi bir Nvidia ekran kartını kesinlikle Radeon RX 5700 ile karşılaştırılmamasını talep ettiği ifade ediliyor. Bilindiği üzere Vega mimarisi oyuncu tarafında pek heyecan oluşturmasa da Radeon RX 5000 serisi aynı RX 500 serisinde olduğu gibi ilgi görmüştü.

    Konuyu araştıranlar pek çok YouTube karşılaştırma videosunda bahsedilen ürün yerleştirmeleri ve Nvidia’yı ayrı tutan davranışları fark etmişler. Yani hali hazırda süreç devam ediyor. Şahıs bu davranışların kanunsuz olmadığını ancak etik olarak ürün yerleştirme yapıldığında bunun mutlaka video öncesinde belirtilmesi gerektiğini ifade ediyor. Henüz Nvidia tarafından resmi bir açıklama gelmedi.



    https://www.techpowerup.com/260456/nvidia-influencing-youtube-tech-journalists-product-placements-alleges-whistleblower Yorum Yaz
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    tokatli6061 1 gün en beğenilen redoracle
    3000 e 5700 serisi varken çok önemli olmayan bir performans farkı için 10000 lira isteyen firmanın paniği bu. Daha 5800 diye bir model gelmemişken böyle
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    guzmann06 1 gün
    İsmini vermeyen youtuber benim arkadaşlar ,maalesef olay gerçek.
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    die4never2 11 dk.
    Sittin sene şuan ki amd ekran kartlarını alıpta kasaya takıp kullanmam. Bir ürünün boş yere fanı olmayın gerçek ortada nvidia gpu konusunda amd nin her konuda ilerisinde rtx teknolojisini göz ardı etseniz bile amd geride kalıyor f/p desen ona da uymuyor, malesef amd şuan hala ekran kartı pazarında her konuda geride. İşlemcilerin baktığımızda ise olay tam tersi yani ryzen 3000 serisi işlemciler şuan intel tokatlamış durumda hem performans hem fiyat konusunda. Yarın öbür gün gelsin gpu konusunda nvidia yı tokatlasın bir sonraki nesil amd alır kullanırım. Ben kullanıcıyım verdiğim ücrete ne aldığıma bakarım üzerinde hangi markanın etiketi olduğuna değil.
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    die4never2 11 dk.
    Sittin sene şuan ki amd ekran kartlarını alıpta kasaya takıp kullanmam. Bir ürünün boş yere fanı olmayın gerçek ortada nvidia gpu konusunda amd nin her konuda ilerisinde rtx teknolojisini göz ardı etseniz bile amd geride kalıyor f/p desen ona da uymuyor, malesef amd şuan hala ekran kartı pazarında her konuda geride. İşlemcilerin baktığımızda ise olay tam tersi yani ryzen 3000 serisi işlemciler şuan intel tokatlamış durumda hem performans hem fiyat konusunda. Yarın öbür gün gelsin gpu konusunda nvidia yı tokatlasın bir sonraki nesil amd alır kullanırım. Ben kullanıcıyım verdiğim ücrete ne aldığıma bakarım üzerinde hangi markanın etiketi olduğuna değil.
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    C.CEMİL 2 sa.
    kaynak olmadan haber nasıl doğru oluyor ?
    bizim komşu gözüyle görmüş der gibi

    üstelik bu tür testleri yapan tonla insan yok mu ?
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    Askaparta 5 sa.
    Nvidia, hayrola, görürsün bak sonra.
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    emmare 8 sa.
    sizde durumlar nasil donanimhaber...
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    Conar-XP 10 sa. yeni yorumcu
    RTX i nvidianın malı sanan amma çok kişi varmış ve çıkıp rtx on/off tribine girip nvidia yı gömmüşler, halbuki görünen rtx on da AMD nin yamulduğu.

    1 Yanıt Yanıtla +3
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    xgny58x 7 sa. Conar-XP
    Yamulacak tabii RTX icin ayrı bir çekirdek yok nvidia gibi kaldı ki bu teknoloji daha emekleme aşamasında nvidia da varda ne oluyor bugün kaç kişi rtx açıp oyun oynuyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    antonio_06 11 sa.
    Nvidia yıllardır bu işi yapıyor . Maalesef bir sektörde marka az olunca rekabet olmuyor ve olan son kullanıcı yani bizlere oluyor . Nvidia halihazırda 1 numaralı gpu üreticisi . Amd tarafından daha ucuz ve benzer performanslı kartlar gelince nvidianın bu tarz şeyler yapmasını ben bekliyordum . Zamanında gtx 560 ve hd 7850 arasındada benzer işler döndü . Çoğu testlerde bu iki kart kafa kafaya çıkardı nvidia sürücü desteğimiz daha iyi Physx var diye diye sattırdı kartları fakat 7850 nin çok daha iyi bir gpu olduğu sonradan anlaşıldı . Keşke bir 3. 4. Marka olsa şu gpu pazarında . Bakalım o zaman nasıl bir satış stratejisi izleyecekler markalar . Amd için 5-6 sene önce bitti , öldü deniliyordu . Amd bu kaostan çok başarılı çıktı bugün satılan 10 işlemciden 9 u ryzen . Şimdi de aynı satış başarısını gpu larda yakalamaya çalışıyor doğal olarak nvidianın buna engel olmak istemesi , anlaşmalı oyunlarda optimizasyon vb kendi kartlarına göre ayarlaması gayet normal . Yakın zamanda nvidia yeni oyun markalarıyla anlaşırsa şaşırmayın derim . Eğer gpu pazarını da amd kazanırsa nvidia nın ve intelin radikal değişikler yapması gerekebilir ...
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    NorrecTV 13 sa. yeni yorumcu
    aslında nvidia nın her zaman yaptığı bir şey, youtuber ismini vermek istemeyince bazılarına neden batmış anlamadım adam neden kendini ifşa etsin ki?

    kendiniz olsa acaba ne yapardınız? empati yapmayanlar boş boş yorum yapıyor.

    ayrıca bu nvidianın aşırı baskısı türk youtuber ve yayıncılarında da görünüyor eleştirilmesi gereken yerde susuyorlar, görme boşver denildiğinde hiç görmüyorlar bile..

    sadece akşam yatan maaşlarına bakıyorlar. para işte kölesi ediyor insanları.
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    Mete Can Karahasan 14 sa.
    O kadar kaldırılan yazımı okuyun diye koyduktan sonra yine aynı tas aynı hamam devam edecek kadar samimiyetsizlik etmeyin. Böyleyken böyle, Nvidia ile AMD'yi aynı kefeye koyanın yoluna taş koyuyorlar yok etik değilmiş diyerekten duyarlı timsah gözyaşları refakatinde.
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    -MoDeStUs- 16 sa.
    Bana haber kolpa gibi geldi.
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