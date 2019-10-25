Skandal talep: Radeon RX 5700 ile Nvidia kartlarını teste sokmayın!

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Geçtiğimiz yıllarda rakibi AMD’nin önünü kesmek adına özel bir ortaklık programı başlatan ve belirli avantajlar karşılığında ortaklarının diğer ekran kartı markalarını kullanmasını engellemeye çalışan Nvidia büyük eleştiriler almış ve programı sona erdirmişti. Şimdi aynı konu YouTube üzerinde yaşanıyor.

Büyük kıskaç

İsmini vermek istemeyen bir YouTuber, Nvidia’nın inceleme için gönderdiği test ekran kartları ile ilgili adeta diktatör seviyesinde kurallar zorladığı ve kendi ürünlerini geride gösterecek her türlü söz veya davranışı engellemeye çalıştığını iddia etti.

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İddialara göre hem YouTube mecrasında hem de teknoloji basını mecrasında Nvidia son dönemde katı bir yaklaşım belirlemiş durumda. Gerek inceleme için gönderilen test ürünlerinde olsun gerekse de sponsorluk anlaşmalarında olsun Nvidia’nın zorlayıcı talepleri oluyor.

Bunlardan birisi Intel veya AMD ürün incelemeleri yaparken mutlaka arka planda Nvidia ekran kartı kutularının yer alması. Diğer bir kural ise benchmark testlerine kesinlikle AMD ile Nvidia ekran kartlarının aynı anda sokulmaması. Böylece adeta subliminal hale gelen bir Nvidia reklamı istilası oluşuyor.

Nvidia’nın özellikle Radeon RX 5700 sonrasında baskısını arttırdığı ve herhangi bir Nvidia ekran kartını kesinlikle Radeon RX 5700 ile karşılaştırılmamasını talep ettiği ifade ediliyor. Bilindiği üzere Vega mimarisi oyuncu tarafında pek heyecan oluşturmasa da Radeon RX 5000 serisi aynı RX 500 serisinde olduğu gibi ilgi görmüştü.

Konuyu araştıranlar pek çok YouTube karşılaştırma videosunda bahsedilen ürün yerleştirmeleri ve Nvidia’yı ayrı tutan davranışları fark etmişler. Yani hali hazırda süreç devam ediyor. Şahıs bu davranışların kanunsuz olmadığını ancak etik olarak ürün yerleştirme yapıldığında bunun mutlaka video öncesinde belirtilmesi gerektiğini ifade ediyor. Henüz Nvidia tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

https://www.techpowerup.com/260456/nvidia-influencing-youtube-tech-journalists-product-placements-alleges-whistleblower