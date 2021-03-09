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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Skoda, Çin'e özel Octavia Pro modelini tanıttı: İşte özellikleri

    Çin pazarında satışa sunulacak dördüncü nesil Skoda Octavia, ismindeki Pro takısıyla birlikte standart versiyona kıyasla daha uzun aks mesafesi sunacak. İşte detaylar:
    09 Mart 2021, 20:30 (15 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Skoda, Çin'e özel Octavia Pro modelini tanıttı: İşte özellikleri
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    Skoda, ülkemizde de satılan başarılı modeli Octavia'nın daha uzun aks mesafesine sahip versiyonunu duyurdu. 2021 Skoda Octavia Pro olarak adlandırılan model sadece Çin pazarında satılacak.

    2021 Skoda Octavia'nın alameti farikası yukarıda da belirttiğimiz gibi daha uzun aks mesafesi. Dördüncü nesil Octavia standart olarak 2686 mm aks mesafesine sahipken, Çin'de satışa sunulacak Octavia Pro 2730 mm yani 44 mm daha uzun aks mesafesine sahip. Toplam uzunluk olaraksa iki versiyon arasında 64 mm'lik bir fark olduğunu belirtmekte fayda var. Çin'de hala satışta olan üçüncü nesil Octavia ile karşılaştırdığımızda ise bu fark 78 mm'ye kadar çıkıyor.

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    Yeni Skoda Octavia Pro'nun dış görünüşü standart Octavia ile tamamen aynı. Tasarıma göz attığımızda aynı farlar, aynı stoplar ve aynı panjur tasarımı karşımıza çıkıyor ki bu detayları daha da arttırabiliriz. Öte yandan Çekyalı marka, yeni Octavia Pro'da standart versiyondan ziyade Octavia RS'tekine benzer ön ve arka tampon tasarımı kullanarak otomobili Çinli tüketici için daha çekici hale getirmeye çalışmış. Siyah yan ayna kapakları ve 18 inçlik jantlar da tasarımdaki detaylardan.

    Skoda, Çin'e özel Octavia Pro modelini tanıttı: İşte özellikleri
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    2021 Skoda Octavia Pro'da 12 inçlik büyük bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Söz konusu sistem opsiyonel olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli ve head-up display ile kombine edilebiliyor. Bunun dışında ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, araçtan çıkış uyarısı, şeritte kalma yardımcısı, şeritten ayrılma yardımcısı ve adaptif hız sabitleyici de Octavia Pro'nun özellikleri arasında. 

    Yeni Octavia Pro'da yalnızca bir motor seçeneği mevcut. 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.4 litre TSI benzinli motor 7 ileri DSG ile kombine edilmiş. Otomobilin fiyatı ise henüz belli değil.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    E emmrree1990 (Emre Bozdemir) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiyeye de özel bir lite versiyonu yapsin da %50 den millet alsin ??
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    TheCaliph_ 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Küçücük adamlar Long araçlara binerek gittiler
    Yanıtla +9
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    C cand. 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çinlilerin boyu 1.50 napacaklar o kadar uzun aracı
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    B Brother ToLGa 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'ye özel 2 hava yastıklı sadece absli model olsa iyi olurdu 1.4 atmosferik ilede satış rekoru kırar hahaha
    Yanıtla
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    E emmrree1990 (Emre Bozdemir) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiyeye de özel bir lite versiyonu yapsin da %50 den millet alsin :)
    Yanıtla +3
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    E emmrree1990 (Emre Bozdemir) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiyeye de özel bir lite versiyonu yapsin da %50 den millet alsin ??
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    3 3qzotix (bekir yıldız) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) emmrree1990
    Bizi anca lite plus pro special edition kurtarır.
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pro, Plus, Ultra... Telefonların isim takıları tutuyo demekki.
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    TheCaliph_ 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Küçücük adamlar Long araçlara binerek gittiler
    Yanıtla +9
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    met.nar (Metin Ardıçlı) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Long deseymişler ya.. pro ne?
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    C cand. 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çinlilerin boyu 1.50 napacaklar o kadar uzun aracı
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    yc#1 (Yavuz Can) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Arka diz mesafesi geniş araçlar orada rağbet görüyor. Bu yüzden pek çok aracın sadece Çin'e özel uzun şasili modeli mevcut. Ne de olsa dünyanın en büyük otomobil pazarı.
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    electrun (test test) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aks araligi 4.4cm uzatilmis. Geyik testinde duzune gore daha iyi cuvallasin diye sanirim
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 14 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Octavia Pro mu? Telefon adlandirmasi gibi olmus. Octavia Pro Max ne zaman gelir acaba
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