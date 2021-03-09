Skoda, Çin'e özel Octavia Pro modelini tanıttı: İşte özellikleri

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Skoda, ülkemizde de satılan başarılı modeli Octavia'nın daha uzun aks mesafesine sahip versiyonunu duyurdu. 2021 Skoda Octavia Pro olarak adlandırılan model sadece Çin pazarında satılacak.

2021 Skoda Octavia'nın alameti farikası yukarıda da belirttiğimiz gibi daha uzun aks mesafesi. Dördüncü nesil Octavia standart olarak 2686 mm aks mesafesine sahipken, Çin'de satışa sunulacak Octavia Pro 2730 mm yani 44 mm daha uzun aks mesafesine sahip. Toplam uzunluk olaraksa iki versiyon arasında 64 mm'lik bir fark olduğunu belirtmekte fayda var. Çin'de hala satışta olan üçüncü nesil Octavia ile karşılaştırdığımızda ise bu fark 78 mm'ye kadar çıkıyor.

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Yeni Skoda Octavia Pro'nun dış görünüşü standart Octavia ile tamamen aynı. Tasarıma göz attığımızda aynı farlar, aynı stoplar ve aynı panjur tasarımı karşımıza çıkıyor ki bu detayları daha da arttırabiliriz. Öte yandan Çekyalı marka, yeni Octavia Pro'da standart versiyondan ziyade Octavia RS'tekine benzer ön ve arka tampon tasarımı kullanarak otomobili Çinli tüketici için daha çekici hale getirmeye çalışmış. Siyah yan ayna kapakları ve 18 inçlik jantlar da tasarımdaki detaylardan.

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2021 Skoda Octavia Pro'da 12 inçlik büyük bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Söz konusu sistem opsiyonel olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli ve head-up display ile kombine edilebiliyor. Bunun dışında ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, araçtan çıkış uyarısı, şeritte kalma yardımcısı, şeritten ayrılma yardımcısı ve adaptif hız sabitleyici de Octavia Pro'nun özellikleri arasında.

Yeni Octavia Pro'da yalnızca bir motor seçeneği mevcut. 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.4 litre TSI benzinli motor 7 ileri DSG ile kombine edilmiş. Otomobilin fiyatı ise henüz belli değil.

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