Skoda'nın elektrikli Enyaq ve Elroq modelleri Türkiye'de

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Skoda'nın elektrikli modelleri Enyaq ve Elroq sonunda Türkiye'de satışa sunuldu. Skoda Enyaq ailesi lansmana özel 2.599.900 TL’denbaşlayan fiyatlarla showroomlarda yerini alırken, daha kompakt boyutlara sahip Skoda Elroq ise lansmana özel 1.849.900 TL fiyatı ile satışa sunuluyor.

%100 elektrikli SUV modellere ek olarak, Škoda’nın en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan Superb’in, elektrikli olarak 151 kilometrenin üzerinde şehir içi seyahat imkânı sunan şarj edilebilir hibrit modeli de lansmana özel 2.999.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Skoda Enyaq ve Enyaq Coupé

Tam Boyutta Gör Škoda, yenilenen Enyaq ailesi ile elektrikli araç pazarındaki çıtasını daha da yükseltiyor. Yeni Enyaq ailesi, daha önce olduğu gibi SUV ve Coupé olmak üzere iki farklı gövde tipinden oluşuyor. İki farklı batarya kapasitesi ile sunulan yeni Enyaq ve Enyaq Coupé, 150 kW’den (204 PS) 210 kW’ye (285 PS) kadar güç üreten motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Enyaq ailesi 60 ve 85x modellerinden ürün gamıyla tüm müşteri beklentilerini karşılıyor. 63 kWsa batarya kapasiteli Enyaq 60 ve Enyaq Coupé 60, arka aksta bulunan 150 kW (204 PS) elektrik motoruyla 310 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede gerçekleştiren bu versiyonlar maksimum 160 km/s hız ile sınırlandırıldı.

Tam Boyutta Gör WLTP'ye göre 446 kilometreye kadar menzil sunan Enyaq 60 ve Enyaq Coupé 60 modelleri aynı zamanda 165 kW DC Şarj kapasitesi ile yüzde 10’dan yüzde 80 batarya doluluğuna 24 dakikada ulaşabiliyor. 82 kWsa ile daha büyük bir bataryayı gövdesinde bulunduran Enyaq Coupé 85x, arka bölümde konumlanan elektrikli motora ek olarak ön aksta da elektrik üniteyle kombine ederek dört tekerlekten çekiş imkânı sunuyor.

210 kW (285 PS) güç ve 545 Nm tork üreten güç aktarma sistemiyle performans ile verimliliği bir arada sunan Enyaq Coupé 85x modeli 0-100 km/s hızlanmasını 6.7 saniyede gerçekleştiriyor. 558 kilometreye kadar menzili ile uzun yolculuklar için ideal bir seçenek olan yeni Enyaq Coupé 85x’in 82 kWsa bataryası, 175 kW maksimum şarj gücü sayesinde DC hızlı şarj istasyonlarında batarya seviyesini %10’dan %80’e 28 dakikada doldurulabiliyor.

Yeni Skoda Elroq

Tam Boyutta Gör Škoda Elroq, 63 kWsa kapasiteye sahip tek batarya seçeneği ile satışa sunuluyor. Elroq, 60 versiyonuyla 543 km’den fazla menzili kullanıcısına sunarken, 150 kW/204 PS güç çıkışıyla verimlilik ve performansı bir araya getiriyor.

Elroq 60'ın 165 kW’ya kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde aracın 63 kWsa kapasiteli bataryası 24 dakika içerisinde yüzde 10’dan yüzde 80 kapasiteye kadar şarj olabiliyor. Elroq 60 modeli, AC şarj istasyonlarında 11 kW’ya kadar şarj hızlarını destekliyor ve yalnızca 6 saat 30 dakikada %0’dan %100’e şarj edilebiliyor.

Superb’de şarj edilebilir hibrit motor seçeneği

Tam Boyutta Gör Superb’de şarj edilebilir hibrit seçeneği, performansa katkı sağlarken aynı zamanda yakıt tüketiminde de fark yaratıyor. 25,7 kWsa batarya kapasiteli ve 1.5 lt TSI motorlu Škoda Superb PHEV e-Sportline, 204 beygir güç ile 350 Nm tork değeriyle dikkat çekiyor. Otomobil 0-100 km/s hızlanmasını ise 8,1 saniyede tamamlıyor. Elektrik motorunun desteğiyle birlikte Superb PHEV e-Sportline, şehir içi 151 km ve kombine 128 km saf elektrikli sürüşe imkân tanıyor.

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Superb’in tüm seçeneklerinde olduğu gibi şarj edilebilir hibrit modeli de DSG otomatik şanzımanla (yalnızca PHEV için 6 ileri DSG) eşleştirilerek her sürüş koşulunda yüksek konfor, performans ve verimliliği kullanıcısına sunuyor. Škoda Superb PHEV Türkiye’de ilk etapta sadece e-Sportline donanım paketiyle satın alınabiliyor.

Skoda'dan elektrikli modelleri için özel avantajlar

Skoda, Enyaq ve Elroq modellerini tercih eden müşterilere Türkiye genelindeki D-Charge istasyonlarında geçerli 15.000 TL değerinde ücretsiz hızlı şarj hakkı sunuluyor. Ayrıca her elektrikli araç sahibine mobil kullanıma uygun Škoda iV Universal Charger cihazı hediye edilirken, ikinci cihaz alımında 15.000 TL’lik indirim fırsatı da sağlanıyor.

Türkiye'de bir ilk olarak sunulan, İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli, konum bazlı Mobil Şarj Desteği ile dileyen müşterilerine tüm Škoda modellerinde geçerli 5.000 TL’lik aksesuar hediye çeki de avantajlar arasında bulunuyor.

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Elektrikli Skoda Enyaq ve Elroq Türkiye'de satışa sunuldu