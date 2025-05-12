Skoda'nın elektrikli Enyaq ve Elroq modelleri Türkiye'de

Skoda'nın elektrikli modelleri Enyaq ve Elroq sonunda Türkiye'de satışa sunuldu. Skoda Enyaq ailesi lansmana özel 2.599.900 TL’denbaşlayan fiyatlarla showroomlarda yerini alırken, daha kompakt boyutlara sahip Skoda Elroq ise lansmana özel 1.849.900 TL fiyatı ile satışa sunuluyor.
%100 elektrikli SUV modellere ek olarak, Škoda’nın en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan Superb’in, elektrikli olarak 151 kilometrenin üzerinde şehir içi seyahat imkânı sunan şarj edilebilir hibrit modeli de lansmana özel 2.999.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Skoda Enyaq ve Enyaq Coupé
Enyaq ailesi 60 ve 85x modellerinden ürün gamıyla tüm müşteri beklentilerini karşılıyor. 63 kWsa batarya kapasiteli Enyaq 60 ve Enyaq Coupé 60, arka aksta bulunan 150 kW (204 PS) elektrik motoruyla 310 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede gerçekleştiren bu versiyonlar maksimum 160 km/s hız ile sınırlandırıldı.
210 kW (285 PS) güç ve 545 Nm tork üreten güç aktarma sistemiyle performans ile verimliliği bir arada sunan Enyaq Coupé 85x modeli 0-100 km/s hızlanmasını 6.7 saniyede gerçekleştiriyor. 558 kilometreye kadar menzili ile uzun yolculuklar için ideal bir seçenek olan yeni Enyaq Coupé 85x’in 82 kWsa bataryası, 175 kW maksimum şarj gücü sayesinde DC hızlı şarj istasyonlarında batarya seviyesini %10’dan %80’e 28 dakikada doldurulabiliyor.
Yeni Skoda Elroq
Elroq 60'ın 165 kW’ya kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde aracın 63 kWsa kapasiteli bataryası 24 dakika içerisinde yüzde 10’dan yüzde 80 kapasiteye kadar şarj olabiliyor. Elroq 60 modeli, AC şarj istasyonlarında 11 kW’ya kadar şarj hızlarını destekliyor ve yalnızca 6 saat 30 dakikada %0’dan %100’e şarj edilebiliyor.
Superb’de şarj edilebilir hibrit motor seçeneği
Superb’in tüm seçeneklerinde olduğu gibi şarj edilebilir hibrit modeli de DSG otomatik şanzımanla (yalnızca PHEV için 6 ileri DSG) eşleştirilerek her sürüş koşulunda yüksek konfor, performans ve verimliliği kullanıcısına sunuyor. Škoda Superb PHEV Türkiye’de ilk etapta sadece e-Sportline donanım paketiyle satın alınabiliyor.
Skoda'dan elektrikli modelleri için özel avantajlar
Skoda, Enyaq ve Elroq modellerini tercih eden müşterilere Türkiye genelindeki D-Charge istasyonlarında geçerli 15.000 TL değerinde ücretsiz hızlı şarj hakkı sunuluyor. Ayrıca her elektrikli araç sahibine mobil kullanıma uygun Škoda iV Universal Charger cihazı hediye edilirken, ikinci cihaz alımında 15.000 TL’lik indirim fırsatı da sağlanıyor.
Türkiye'de bir ilk olarak sunulan, İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli, konum bazlı Mobil Şarj Desteği ile dileyen müşterilerine tüm Škoda modellerinde geçerli 5.000 TL’lik aksesuar hediye çeki de avantajlar arasında bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
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