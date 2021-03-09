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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Doğuş Otomotiv, elektrik ihtiyacının yüzde 62'sini güneş panellerinden karşılayacak

    Doğuş Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, Şekerpınar’daki Doğuş Otomotiv Lojistik Merkezi’nin 19 bin metrekarelik alanında, yaklaşık 12,5 milyon TL yatırımla 11 bin 500 adet güneş paneli kurulacak.
    09 Mart 2021, 16:30 (19 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Doğuş Otomotiv, elektrik ihtiyacının yüzde 62'sini güneş panellerinden karşılayacak

    İklim değişikliğiyle mücadelede kurumların tutumu oldukça önemli. Firmalar da bunun bilinciyle hareket ederek sürdürülebilir enerji konusunda çeşitli adımlar atıyor. Doğuş Otomotiv de bu kapsamda yürüttüğü çalışmalara bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

    Doğuş Otomotiv, sürdürülebilirlik stratejisi ve Çevre ve Enerji Yönetimi Politikası doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalara, Şekerpınar’da yer alan lojistik merkezinin çatısına güneş enerjisi panelleri kurarak bir yenisini ekliyor. Solar panellerle ihtiyaç duyduğu elektriğin önemli bir kısmını kendisi üretecek olan şirket, yıllık üretilecek enerjinin yaklaşık yarısı kadar da karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor.

    Doğuş Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, Şekerpınar’da yer alan Doğuş Otomotiv Lojistik Merkezi’nin 19 bin metrekarelik alanında, yaklaşık 12,5 milyon TL yatırımla kurulacak 11 bin 500 adet solar panel, şirketin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 62’sini karşılayacak. Kurulumun 2021’de tamamlanması hedefleniyor.

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    Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, ekonomik kalkınma ve dünyadaki eşitsizlik faktörleri üzerinde doğrudan bir etkisi olması nedeniyle iklim değişikliğini finansal bir risk olarak kabul ettiklerini söyledi.

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    Orta ve uzun vadede öngörülen bu riskleri azaltmak ve gerekli iyileştirmeleri hayata geçirmek konusunda sektöre rol model olduklarını belirten Bilaloğlu, “Başta yatırımcılarımız olmak üzere tüm kilit paydaşlarımızın en önemli beklentileri arasında ekolojik çevrenin korunması, kaynakların tasarruflu kullanılması ve sıfır atık uygulamaları yer alıyor. Biz de hedef odaklı sürdürülebilirlik ve paydaş katılımı çalışmalarının bir parçası olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulumunu yaptık ve sertifikasyona giriyoruz. Ardından Sıfır Atık Belgesi’ne başvuracağız.” dedi.

    "235 bin metrekare alana güneş panelleri kurmayı planlıyoruz"

    Doğal kaynakların kullanımını azaltarak çevrenin korunması konusunda somut adımlar atmayı en önemli hedefleri arasında gördüklerini belirten Ali Bilaloğlu, bu amaçla su ve enerji tüketimi, atık yönetimi alanlarında çevresel etkilerini azaltmak için çalıştıklarını aktardı.

    Enerji stratejilerinin, Türkiye’nin 2023 yılı için koyduğu enerji vizyonuyla paralel ilerlediğini anlatan Bilaloğlu, “Sadece genel merkezimizin değil Türkiye genelindeki yetkili satıcılarımızın da kendi enerjilerini üretmelerini sağlamak istiyoruz. Programın ikinci ayağında yetkili satıcılarımızın da katılımıyla toplamda yaklaşık 235 bin metrekare alanda güneş enerjisi panelleri kurmayı planlıyoruz. Yıllık enerji ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 97’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanma potansiyeli bulunuyor. Yanı sıra 2021 yılı sonuna kadar ISO 140001 Çevre Yönetimi’nin ardından ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14064 Karbon Ayak İzi Raporlama Sistemi’ni de kurmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    MyWorldLife (Efe Can) 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Doğuş Otomotiv Kârının %62'sini Türkiyede ki Passat Aşiretlerden sağlayacak.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Chromer 15 sa. ( Mesaj Silindi ) MyWorldLife
    Hocam valla şimdi adam DSG tamir etmekten kazandığı karını çevreye yatırmış helal olsun yazacaktım. O da güzel ama
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    bulutfatih (Fatih Bulut) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Guzel haber. Insallah daha fazla yayginlasir.
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