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    Yeni BMW 120 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    M Sport tasarım paketiyle sunulan yeni BMW 120'de 170 beygir maksimum güç üreten 1.5 litre hafif hibrit motor bulunuyor.                                         
    2024 BMW 120 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin yeni 120 modeli satışa sunuldu. Ürettiği 170 beygir güç ile premium kompakt sınıfının en güçlü modeli olarak öne çıkan yeni BMW 120 M Sport 2.298.200 TL’lik liste fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda satışa sunuldu.

    Yeni BMW 120, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni BMW 120’nin 1.5 litre hacmindeki mild hybrid-benzinli motoru, 170 beygir güç ve 280 Nm maksimum tork ile 0’dan 100 km/s hıza 7.8 Saniyede ulaşıyor. Yüksek performanslı mild hybrid-benzinli motoru ile BMW’nin geleneksel saf sürüş keyfini kompakt sınıfta sunmaya devam eden yeni BMW 120, 100 km’de ortalama 5.3 – 6 litre yakıt tüketimiyle üstün ve ekonomik bir performans sunuyor.

    BMW markasının yeni modellerinde yer verdiği tasarım detayları arasında yer alan, göz alıcı 4 segmentli LED gündüz aydınlatmaları ile dikey ve yatay çıtalara sahip yeni BMW Böbrek Izgaraları, yeni BMW 120’nin ön görünümünü tamamlıyor.

    2024 BMW 120 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Yeni BMW 120, 19 inç boyutuna varan jant seçenekleriyle daha güçlü bir duruş sergilerken isteğe göre sunulan siyah tavan rengiyle de ayrışıyor. Yeniden tasarlanan stopları ve parlak siyah difüzöre sahip arka tamponun yanı sıra M Sport tasarıma özgü dikey reflektörler ise araca genç ve dinamik bir görünüm katıyor.

    BMW İşletim Sistemi 9 ile güncellenen BMW Kavisli Ekran, yenilenen klima menfez tasarımı ve ambiyans aydınlatması içeren iç trimler, Veganza Deri Seçenekleri ile Spor Ön Koltuklar ve yeni vites seçici ile güncellenmiş kontrol paneli; aracın kokpitini konforlu bir alan haline getirerek sürücülere keyifli bir yolculuk deneyimi sunuyor.

    Tamamen dijital 10.25 inç gösterge ekranı ve yüksek çözünürlüklü 10.7 inç kontrol ekranı ile BMW Live Cockpit Plus ise sürücüye göre özelleştirilmiş teknolojik altyapısıyla sürüş kalitesini maksimuma taşıyor.

    M Sport tasarım paketliyle satışa sunulan yeni BMW 120’de; olağanüstü yol koşullarında bile görüş açısını en iyi şekilde aydınlatarak sürüş güvenliğini artıran Adaptif LED Farlar, aktif park mesafe kontrolü ve geri sürüş asistanı ile dar alanlarda manevra yapmayı kolaylaştıran Park Asistanı ve sürüş güvenliğini üst düzeye taşıyan Sürüş Asistanı maksimum güvenlik sağlıyor.

    2024 BMW 120 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Ayrıca; Kablosuz Şarj Haznesi, İki Bölgeli Otomatik Klima, Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafızalı Sürücü Koltuğu gibi konfor ve güvenlik odaklı birçok özellik aracın öne çıkan standart donanımları arasında yer alıyor.

    Opsiyonel olarak sunulan 360 derece görüş açısı sağlayan kamera sistemi, manevra asistanı ve gelişmiş geri sürüş asistanı ile park işlemini çok daha konforlu hale getiren Park Asistanı Professional, Yeni BMW 120 kullanıcılarına oldukça rahat bir park deneyimi sunuyor.

    210 km/s hıza kadar aktif direksiyon müdahalesiyle aracı şeridin ortasında tutarak öndeki otomobil ile olan mesafeyi seçili ayara göre otomatik olarak yöneten Sürüş Asistanı Professional ise araçta opsiyonel olarak bulunan donanım özellikleri arasında dikkat çekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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